Власти Шри-Ланки сняли режим ЧП на острове

Ситуация осложнилась еще и тем, что к началу беспорядков как раз закончился рабочий день и арестанты... Reuters

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена снял режим чрезвычайного положения, введенный правительством в связи с продолжающимися вспышками насилия, передает РИА «Новости».

По данным агентства, соответствующий указ глава государства подписал по возвращении из Японии.

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Ранее сообщалось, что толпы буддистов разгромили жилые кварталы мусульман в центральной части Шри-Ланки.

В начале марта власти Шри-Ланки ввели на острове режим чрезвычайного положения из-за столкновений между представителями общин в центральном регионе страны.