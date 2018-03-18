Власти Шри-Ланки сняли режим ЧП на острове
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена снял режим чрезвычайного положения, введенный правительством в связи с продолжающимися вспышками насилия, передает РИА «Новости».
По данным агентства, соответствующий указ глава государства подписал по возвращении из Японии.
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Ранее сообщалось, что толпы буддистов разгромили жилые кварталы мусульман в центральной части Шри-Ланки.
В начале марта власти Шри-Ланки ввели на острове режим чрезвычайного положения из-за столкновений между представителями общин в центральном регионе страны.