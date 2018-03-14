В посольстве Белоруссии во Вьетнаме следят за ситуацией с Настей Рыбкой

Второй секретарь белорусского посольства во Вьетнаме Дмитрий Гиль заявил, что сотрудники дипмиссии отслеживают ситуацию с задержанной в Таиланде Анастасией Вашукевич (Настя Рыбка), сообщает RT.

«Мы ситуацию отслеживаем. В настоящее время они находятся в иммиграционном центре временного пребывания, у них отсутствует виза. Ждем решения суда, далее на основании решения суда будет принято окончательное решение о депортации», — заявил Гиль.

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Он отметил, что далее в соответствии с гражданством будет депортация либо в Россию, либо в Белоруссию.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФБР попытались встретиться с Настей Рыбкой в Таиланде.