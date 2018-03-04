Источник: повстанцы-хуситы отпустили 69 сторонников экс-президента Йемена

Повстанцы-хуситы из движения «Ансар Алла» освободили после трех месяцев плена 69 военных сторонников убитого экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Хуситы освободили в субботу 69 военных, среди них офицеры высокого ранга республиканской гвардии и спецслужб», — заявил источник агентства.

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Ранее сообщалось, что Совет Безопасности (СБ) ООН принял российскую резолюцию по техническому продлению санкций против Йемена.

В декабре 2017 года СМИ сообщили, что повстанцы-хуситы удерживают в заложниках 41 журналиста в здании телеканала Yemen Today в Сане.