Amnesty International раскритиковала ситуацию с правами человека в России

Международная правозащитная организация Amnesty International в ежегодном докладе констатировала ухудшение ситуации с правами человека в России в 2017 году. Доклад опубликован на сайте организации.

«Вводились все новые ограничения свободы выражения мнений, объединений и мирных собраний. Продолжилось притеснение и запугивание правозащитников и независимых НКО. Культурные права ограничивались, в том числе из-за давления и самоцензуры», — говорится в докладе.

Реклама

В частности, в докладе затрагиваются такие темы, как декриминализация домашнего насилия и притеснения религиозных меньшинств в России, нарушения прав человека на Северном Кавказе, права на свободу, собраний, притеснение представителей ЛГБТ-сообщества, а также блокировка Россией резолюций по Сирии в Совете безопасности ООН.

Также говорится о том, что на фоне непрекращающихся пыток происходило ослабление независимых наблюдателей в тюрьмах.

В аналогичном докладе в прошлом году Amnesty International также сообщила об ограничении свободы выражения мнений в России. Тогда в Кремле не согласились с обвинениями в докладе Amnesty International.