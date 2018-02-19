В Москву идут двадцатиградусные морозы
Гидрометцентр России предупредил о грядущих морозах в столице, передает агентству городских новостей «Москва».
Сообщается, что температура воздуха в Москве в ночь на 23 февраля опустится до -23°С, следующей ночью похолодание продолжится — столбики термометра опустятся до -27°С. О
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Ожидается безветренная погода, переменная облачность и без осадков.
Днем, 23 февраля, в Москве ожидается -16-11°С.
Подробнее о погоде в столице читайте в материале «Газеты.Ru».