Радикалы снова напали на здание Россотрудничества в Киеве
Украинские националисты вновь напали на здание Россотрудничества в Киеве, сообщает «Страна.Ua».
Отмечается, что радикалы бросили в здание 20 или 30 камней, разбив множество окон. Также они кидали камни в здания двух банковских отделений на улице Сагайдачного.
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Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич предупредил о намерении членов неонацистской группировки «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА)
поджечь здание Россотрудничества.
УПА — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России.