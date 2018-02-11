Родственники погибших в катастрофе Ан-148 получат по 1 млн рублей из региональных бюджетов

__is_photorep_included11645875: 1

Родственники жертв крушения Ан-148 в Подмосковье помимо выплат страховой компании получат дополнительные выплаты из регионального бюджета. Об этом заявил полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, сообщает «Интерфакс».

«Решением губернатора Оренбургской области родственникам каждого погибшего, кроме той страховки, которая предусмотрена, будет выплачено дополнительно по 1 млн рублей», – сказал Бабич.

Реклама

Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщил о планах региональных властей выплатить компенсации семьям погибших родом из Подмосковья из регионального бюджета.

«Компенсацию по миллиону рублей получат семьи погибших из регионального бюджета», – сказал Воробьев.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск пропала 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».

«Газета.Ru» следит за сообщениями с места катастрофы.