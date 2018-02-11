В Минтрансе рассказали о версиях крушения Ан-148

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Минтранс рассматривает разные версии крушения самолета Ан-148. Об этом сообщила советник главы министерства Жанна Терехова в интервью телеканалу «Россия 24».

«Рассмотрим самые различные версии. Я пока не могу говорить об этом, могло быть все, что угодно — человеческий фактор, погодные условия», — сказала Терехова.

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По ее словам, о причинах и обстоятельствах произошедшего говорить еще рано.

Ранее представитель Росавиации сообщил, что связь с экипажем самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» пропала через несколько минут после взлета.

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