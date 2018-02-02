Большинство россиян не готовы признать сожительство браком

Более половины россиян (56%) не готовы признать сожительство браком. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Обратного мнения придерживаются 37% опрошенных.

Также результаты показали, что 46% россиян считают нормальны совместное проживание мужчины и женщины без штампа в паспорте. В то же время с ними не согласны 45% респондентов.

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ВЦИОМ заключает, что 50% взрослых россиян высказываются против инициативы признавать незарегистрированные отношения браком.

В январе сенатор Антон Беляков предложил приравнять сожительство к официальному браку.