Суд оправдал Белых по одному эпизоду дела о взятках

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Столичный Пресненский суд оправдал экс-губернатора Кировской области Никиту Белых по одному эпизоду дела о взяточничестве, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нет неопровержимых доказательств того, что переданные Альбертом Ларицким деньги Сергею Щерчкову предназначались Белых», — сказала судья Татьяна Васюченко.

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Ранее сообщалось, что суд приговорил Белых к восьми годам строгого режима и штрафу.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания суда.