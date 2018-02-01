Суд оправдал Белых по одному эпизоду дела о взятках
Столичный Пресненский суд оправдал экс-губернатора Кировской области Никиту Белых по одному эпизоду дела о взяточничестве, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Нет неопровержимых доказательств того, что переданные Альбертом Ларицким деньги Сергею Щерчкову предназначались Белых», — сказала судья Татьяна Васюченко.
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Ранее сообщалось, что суд приговорил Белых к восьми годам строгого режима и штрафу.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания суда.