Путин захотел расцеловать рабочего в Уфе

Президент России Владимир Путин пообщался с рабочими ПАО «Объединенной двигателестроительной корпорации» в Уфе, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

В ходе своего визита он рассказал о том, что сейчас проводится анализ по диверсификации производства.

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«У вас это происходит, но небольшими темпами», — заявил Путин.

На вопрос одного из рабочих по поводу возвращения практики награждения трудовых коллективов государством, президент ответил: «Давайте я вас просто расцелую».

Президент отметил, что эту практику отменили еще в советское время из-за отсутствия роста производительности, но сохранили индивидуальные награждения. Трудовым коллективам же остались поощрения типа благодарностей и грамот от президента.