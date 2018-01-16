Датского изобретателя обвинили в убийстве и расчленении журналистки

Датская прокуратура предъявила официальные обвинения 46-летнему изобретателю Петеру Мадсену в убийстве шведской журналистки Ким Валль. Об этом сообщает The Guardian.

10 августа прошлого года Валль отправилась на борт подлодки Nautilus, которую Мадсен построил самостоятельно, для написания материала. После этого девушка пропала, об этом в полицию сообщил ее молодой человек. При этом сам Мадсен, которого спасли с подлодки и задержали, утверждал, что высадил девушку на одном из островов.

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Впоследствии правоохранители нашли расчлененное тело Валль. Изобретатель неоднократно менял свои показания, в итоге заявив, что девушка погибла от отравления угарным газом. При этом факт расчленения ее тела он признал.

Прокуратура обвинила Мадсена в сексуальном насилии, убийстве и «непристойном обращении» с телом Валль. Теперь мужчине грозит пожизненное заключение.