В США признали две новые породы собак

Американский клуб собаководства (АКС) добавил в свою классификацию две новые породы собак, об этом сообщается на сайте организации.

Одна из пород, добавленных в реестр — большой вендейский бассет-грифон. Порода была выведена для охоты на зайцев и кроликов во Франции. Отмечается, что это активные собаки, которым нужны ежедневные упражнения.

Реклама

Другая порода — нидерландский койкерхондье, была выведена несколько сотен лет назад в Европе для охоты на уток. Койкерхондье были популярны среди голландской знати.

Ранее сообщалось, что президенту России Владимиру Путину подарили щенка алабая.