Расследованием убийства Ноздровской займутся 300 полицейских

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что к расследованию убийства правозащитницы Ирины Ноздровской привлекли около 300 человек. Об этом сообщает »112 Украина»

Отмечается, что национальная полиция полностью воспроизвела маршрут Ноздровской: от места работы в Киеве и до станции метро «Героев Днепра». Об этом рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

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«На сегодняшний день мы уже полностью воссоздали маршрут Ирины от места ее работы в Киеве до станции метро «Героев Днепра» и частично в село Демидов, где жила потерпевшая. Процесс установки свидетелей продолжается», – заявил Аброськин.

Он добавил, что на данный момент нет ни одного свидетеля убийства Ноздровской.

Ранее сообщалось, что по делу об убийстве правозащитницы допросили ее дочь.