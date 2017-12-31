На Кубани в результате стрельбы в кафе погибли три человека

В результате перестрелки в кафе в станице Ладожская Краснодарского края погибли три человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«В дежурную часть отдела полиции ОМВД России по Усть-Лабинскому району около 02.00 мск поступило сообщение о стрельбе в одном из кафе станицы Ладожской. На месте происшествия сотрудниками полиции были обнаружены тела трёх мужчин с огнестрельными ранениями. Были установлены личности погибших», — сказали в МВД.

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Официальный представитель следственного управления Следственного Комитета по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая сообщила, что перестрелка, по предварительной информации, произошла на бытовой почве.

«Все участники конфликта — мужчины. В отношении двоих подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 105 УК (Убийство) и 222 УК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов)», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в перестрелке на юго-востоке Москвы пострадали четыре человека.