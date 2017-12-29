Алексеева: комиссия по помилованиям дала положительное заключение по Изместьеву

Московская комиссия по вопросам помилования предоставила положительный ответ на прошение осужденного пожизненно бывшего сенатора Игоря Изместьева. Об этом сообщила глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, передает РИА «Новости».

По ее словам, в администрации президента Алексеевой сообщили, что в ведомство не дошло дело Изместьева. Алексеева пыталась установить, где оно. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова помогла Алексеевой в этом вопросе.

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«И дело нашлось, слава Богу. Но теперь меня волнует то, что было сказано московской комиссией, — что дело надо передать в администрацию президента до 25 декабря, а оно нашлось только сегодня. Могут сказать: «все, время ушло, и мы не включаем в список на этот год», — рассказала Алексеева.

По ее словам, она «будет дальше биться», если выяснится, что прошения Изместьева нет в списках на помилование.

Ранее Алексеева заявила, что списки на помилование, в которые включен экс-сенатор Игорь Изместьев, скорее всего, представят президенту России Владимиру Путину во второй половине декабря.