Путин назвал взрыв в Петербурге терактом

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Президент России Владимир Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом, передает РИА «Новости».

«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт», — сказал Путин.

По последним данным, при взрыве в супермаркете Санкт-Петербурга пострадали в общей сложности 13 человек.

В среду вечером в магазине на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. По данным Следственного комитета, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила.