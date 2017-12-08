По делу Захарченко арестовали более 50 миллионов рублей

Следователями были обнаружены и арестованы около 58 млн рублей, которые были размещены на счету в банке третьим лицом для полковника Дмитрия Захарченко, передает РИА «Новости».

«Сумма арестованных денег — чуть более 58 миллионов рублей», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

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Отмечается, что эта сумма может быть конфискована в доход государства в будущем.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест средств полковника Захарченко.