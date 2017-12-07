В Замоскворецком суде Москвы экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев начал выступление с последним словом, передает корреспондент «Газеты.Ru».

В нем Улюкаев сравнил себя с гладиатором.

«Публика собралась на выступление, где пожилой гладиатор картонным мечом отмахивается от вполне реальных угроз. И готовы поднять или опустить палец. Спрашивают «как дела, как себя чувствуете?». Не спрашивайте, по ком звонит колокол, он звонит по вам», — сказал министр.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания.

Ранее он назвал свое дело удивительным.