СМИ: в Британии предотвратили покушение на Терезу Мэй

В Великобритании спецслужбы предотвратили покушение на премьер-министра страны Терезу Мэй. Об этом заявил глава британской службы безопасности (MI5) Эндрю Паркер, сообщает Sky News.

Сообщается, что покушение готовили исламисты. По данным полиции, они намеревались подорвать самодельное взрывное устройство на Даунинг-стрит, где расположена резиденция Мэй, и в ходе образовавшегося хаоса убить британского премьера.

Также сообщается, что на прошлой неделе были задержаны двое подозреваемых — 20-летний мужчина, проживающий на севере Лондона, и его 21-летний предполагаемый сообщник с юго-востока Бирмингема. Им предъявили обвинения в подготовке теракта.