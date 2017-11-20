Посол Украины: данные об агентах Киева были получены в застенках КГБ Минска

Посол Украины в Минске Игорь Кизим отказался комментировать заявление КГБ Белоруссии о признательных показаниях украинского журналиста Павла Шаройко о том, что тот является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием, передает РИА «Новости».

«Я не буду комментировать то, что признается в застенках КГБ. Не знаю, каким образом признался он там или не признался. То, что он бывший военный, ни для кого секрета не было, он работал в министерстве обороны, у него звание какое-то есть. Но я там не был, когда он что-то говорил в КГБ», — сказал он.

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Кизим также указал на то, что в заявлении КГБ была неверно указана должность сотрудника дипломатической миссии Игоря Скворцова, что, по его мнению, «говорит о том, что как-то спонтанно было сделано все это дело».

Ранее сообщалось, что в КГБ Белоруссии рассказали подробности о раскрытии украинской агентурной сети.