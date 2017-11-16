В Астрахани скульптор изобразил Путина в виде медведя с осетром

В Астрахани скульптор создал железную скульптуру медведя с головой президента России Владимира Путина и осетром в лапах, сообщает местный портал kaspyinfo.

Автор намерен отправить композицию в подарок президенту, а сейчас выставил работу на всеобщее обозрение в одном из астраханских дворов.

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Скульптура называется «Ум, сила и душа».

Идея скульптуры пришла в голову Кропачеву еще шесть лет назад. Работа над кованной композицией заняла несколько месяцев.