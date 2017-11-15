Более полумиллиона рабочих мест появится в Подмосковье к 2025 году
Несколько инновационных кластеров планируется открыть в Московской области, в результате в регионе появится свыше 500 тысяч рабочих мест, передает телеканал «360».
Открытие новых предприятий обсудили сегодня на конференции в областном Доме правительства в Красногорске.
К 2025 году в России по поручению президента должно быть создано 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест: в технополисах и индустриальных парках. Московская область находится в лидерах по выполнению указа.
«Московская область — это регион развития, у нас созданы все необходимые условия. Регион действительно имеет огромный потенциал. Он находится на первом месте по привлечению инвестиций и по производительности», — рассказал Алексей Малый, сопредседатель регионального штаба ОНФ в МО.
В Подмосковье уже создали миллион рабочих мест. После открытия инновационных кластеров их число увеличится еще на 500 тысяч.
«Наша задача — не сделать одну или две точки. Наша задача, чтобы технопарки, индустриальные парки существовали в каждом муниципалитете», — рассказал Владимир Головнев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в МО.
Эксперты уверены: разработанные программы нужно закрепить на законодательном уровне. Реализация этих планов позволит ощутимо снизить давление на бизнес.