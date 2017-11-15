Глава подмосковного Минспорта наградил победителей и призеров Летней Спартакиады учащихся

Церемония награждения футбольных команд — победителей и призеров VIII летней Спартакиады учащихся России прошла в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, передает телеканал «360».

Провел церемонию министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

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Женская сборная по футболу завоевала на VIII Летней спартакиаде учащихся России золотые медали. Мужская футбольная команда стала серебряным призером соревнований. Спортсмены из Подмосковья получили почетные грамоты и знаки отличия из рук главы Минспорта области Романа Терюшкова.

Также почетные грамоты вручили тренерам команд: наставнику девушек Дмитрию Кудряшову и тренерам юношей Игорю Князеву и Роману Христичу.

»«Мастер-Сатурн» занял второе место на Спартакиаде. В финале было сложно, все-таки климат в Азове отличается, там очень жарко! Плюс поле было не в лучшем состоянии. В итоге соперник оказался сильнее. Будем надеяться, что в следующем году мы улучшим результат», — рассказал Никита Супагин, футболист.

Татьяна Петрова, победительница Спартакиады, признается, что выиграть в финале было непросто.

Самое яркое, что запомнилось с прошедших соревнований — это атмосфера. У нас была очень напряженная игра, особенно в финале, где нашим соперником были представительницы Москвы. Мы целый год готовились к этим соревнованиям и очень рады, что добились такого результата — первое место на Спартакиаде.

«Уверена, что в следующем году нам также удастся удержать лидерство. Мы уже начали подготовку к следующей Спартакиаде», — рассказала Татьяна Петрова, футболистка.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил молодых спортсменов с успешными выступлениями.

«Поздравляю сборные девушек и юношей по футболу с победным выступлением. Вы внесли весомый вклад в продвижение областного спорта. Спасибо коллегам из тренерского состава, сотрудникам менеджмента, училищ, спортивных школ. Уверен, что скоро мы увидим наших спортсменов в составе национальных сборных. Главное — не бросайте и добивайтесь поставленных целей! Двигайтесь дальше, мы рассчитываем на вас!», — рассказал Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области.

Накануне в Министерстве спорта России прошло чествование победителей и призеров Спартакиады учащихся со всей страны. Спортсменов и тренеров лично поздравил министр спорта России Павел Колобков.