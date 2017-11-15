Учреждения культуры Балашихи включат новогоднюю иллюминацию 1 декабря

Все учреждения культуры Балашихи включат новогоднюю праздничную иллюминацию 1 декабря в рамках областной акции «Зима в Подмосковье», передает телеканал «360».

Об этом сообщила начальник управления культуры администрации города Светлана Шарцева.

«Все наши 59 учреждений культуры примут участие 1 декабря в областной акции. Одновременно в 18 часов они включат праздничную иллюминацию. В домах и дворцах культуры, библиотеках, культурно-досуговых центрах также в этот день пройдут праздничные программы: концерты, литературные салоны, уличные гулянья и многое другое», — рассказала Светлана Шарцева.

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Она отметила, что центральное мероприятие пройдет на площади у Ледового дворца «Арена «Балашиха» имени Ляпкина. Ожидается, что в мероприятиях примут участие более 5 тысяч жителей городского округа.

Всего в Балашихе с 1 декабря по 15 января пройдет более 420 новогодних культурных мероприятий, из них свыше 300 праздничных концертов, театрализованных представлений и спектаклей.