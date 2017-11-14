Число высокопроизводительных рабочих мест возрастает в Подмосковье на 600 тысяч

Число высокопроизводительных рабочих мест планируется увеличить в Московской области на 600 тысяч ‐ с 995 тысяч до 1,5 миллионов, передает телеканал «360».

Это должно быть сделано к 2020–2025 годам. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Владимир Головне.

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«В 2016 году в Московской области было 995 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. В случае выполнения Стратегии роста мы сможем увеличить до 1,5 миллионов число высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году, то есть сделать прирост порядка 600 тысяч. При наличии ограничивающих факторов это может затянуться до 2025 года», — рассказал Владимир Головнев.

Реализация кластерных проектов, развитие зоны технико-внедренческого типа, умеренно-мягкаяденежно-кредитная политика, снижение административного давления на бизнес, по словам Головнева, позволит создавать высокоэффективные предприятия малого и среднего бизнеса.

«У бизнеса много идей, много предложений, но их нужно донести. Мы надеемся на ОНФ, что они смогут донести мнение бизнеса до тех, кто принимает решения», — рассказал Владимир Головнев.