Кто такие квадроберы? Опасны ли они и почему их хотят запретить в России Квадроберы: как они выглядят, что делают и действительно ли опасны для общества — мнение экспертов

Все чаще в новостях можно услышать о новом увлечении детей и подростков — квадробинге. Представители этой субкультуры наряжаются в костюмы животных и стараются максимально подражать их повадкам, в то время как родители хватаются за голову и переживают из-за такого «дикого» поведения. Кто такие квадроберы, как и почему появились в России и стоит ли их бояться, выясняла «Газета.Ru».

Кто такие квадроберы и как они появились

Квадроберы — это участники субкультуры, которая сочетает элементы физической активности и косплея. Название движения происходит от латинского слова quattuor («четыре») и английского aerobics («аэробика»), что и отражает основную суть их увлечения — передвижение на четвереньках, имитируя животных. Такое поведение напоминает некоторые элементы субкультуры фурри, хотя квадроберы больше ориентированы на физическое подражание.

Как явление квадробинг появился в Японии, а его ранний прототип можно связать с японцем Кеничи Ито. В 2008 году он установил мировой рекорд, пробежав стометровку на четвереньках за 18,58 сек, что вызвало внимание к подобным физическим упражнениям. Впоследствии, благодаря интернету и распространению видеороликов, техника ходьбы на четвереньках стала популярной сначала в Японии, а затем и в других странах. Люди демонстрировали акробатические элементы, напоминавшие движения животных.

Сама субкультура с элементами косплея, которая сейчас встречается на улицах, начала активно развиваться позже. Представители течения теперь не только передвигаются на четырех конечностях, но и примеряют костюмы животных, подражая их повадкам. В России движение приобрело популярность в 2024 году, особенно среди школьников, когда в социальных сетях и медиа начали появляться видео и мемы с участием квадроберов.

Данное поведение выделилось именно как направление, потому что такие люди стали объединяться в группы по интересам, устраивать какие-то собственные мероприятия и соревнования, объяснила «Газете.Ru» психолог Галина Красноруженко. Она также подчеркнула, что в Сети есть множество инструкций, которые посвящены разным обучающим квадробике техникам. Авторы показывают, как выполнять прыжки, изготавливать маски, а также выкладывают снимки с собой в роли животных. По словам психолога, дети и подростки копируют это в первую очередь для того, чтобы быть в тренде.

На маркетплейсах продается много атрибутики для квадроберов. Недавно даже появился корм для квадроберов. В домашней одежде есть костюмы, которые называются кигуруми в виде единорожек, львов и так далее. Прототипом квадробера можно считать героя мультфильма «Маугли». Но тот вынужденно вел себя как животное, так как попал в определенную среду — там была необходимость выживания. Галина Красноруженко Психолог

Внешний вид квадроберов

Квадроберы внешне выделяются за счет характерных атрибутов: масок кошек, собак, волков, лис и других животных, а также могут добавлять к своему костюму хвосты, ушки или другие элементы. Они часто включают в образы мягкие перчатки для имитации лап и специальные наколенники, чтобы было удобнее передвигаться на четвереньках.

Представители субкультуры передвигаются по улицам, паркам или другим общественным местам, подражая повадкам животных. Они могут рычать, мяукать, лаять или издавать другие звуки, напоминающие зверей, а также имитировать прыжки, катания по траве и даже пытаться «наброситься» на прохожих, что вызывает противоречивые реакции у окружающих. Кроме того, нередко они просят выгуливать их на поводке.

Некоторые дети принимают эту субкультуру как игру или хобби, используя костюмы для самовыражения, тогда как для других это может быть более серьезным увлечением, где они стараются буквально жить как животные, что порой включает в себя даже отказ от человеческой речи и попытки добывать себе пищу в природных условиях.

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Почему дети подражают животным

Дети подражают животным по нескольким глубоким психологическим и социальным причинам. Некоторые из них достаточно безобидные, но часть может губительно влиять на формирование здоровой личности.

Развитие воображения и ролевые игры. Подражание животным часто связано с игровым процессом и развитием воображения у детей, заметила психолог. В раннем возрасте они используют игры, чтобы исследовать окружающий мир и свои роли в нем. Животные кажутся им захватывающими существами, с которыми легко ассоциироваться. Они могут отождествлять себя с сильными, быстрыми или умными представителями фауны, что помогает им почувствовать себя более уверенными и могущественными. Кроме того, некоторые школьники очень стеснительны и не могу знакомиться со сверстниками, а костюм дает им некоторые сверхспособности, которые помогают преодолеть эту стену. В этом случае маска служит защитным барьером между ними и пугающей реальностью.

«Часть детей идентифицируют себя с какими-то животными, чтобы победить фобии. Ведущая деятельность дошкольника — игра. При копировании животных, когда ребенок встает на четвереньки, превращается в животного, начинает перенимать его повадки и надевает еще какие-то атрибуты и наряды, он глубже погружается в этот [воображаемый] мир. А там можно победить чудовищ и монстров, не бояться Бабу Ягу и справиться с какими-то проблемами», — прокомментировала Красноруженко.

Самовыражение и эмоциональная разрядка. Для некоторых детей и подростков поведение животных становится способом выражения своих эмоций, особенно если они испытывают трудности с вербализацией своих чувств. Через подражание братьям нашим меньшим, они могут безопасно выражать агрессию, страх, радость или тревогу. Подражание диким животным, например, может позволить им показывать напряжение, с которым они не могут справиться обычными способами. Подростки так могут протестовать против запретов родителей или пытаться показать, что их чувства игнорируют в семье.

Желание принадлежности и социального признания. В подростковом возрасте сильное желание принадлежать к какой-либо группе играет ключевую роль. Участие в субкультуре, такой как квадроберы, может быть попыткой найти свое место среди ровесников и получить признание в группе. Это также может служить способом выделиться, отличиться от других и сформировать уникальный имидж.

Эскапизм и уход от реальности. Порой дети, особенно в подростковом возрасте, могут прибегать к подобным играм и «мимикрии», чтобы временно уйти от реальных проблем или стрессовых ситуаций, подобно уходу в мир компьютерных игр. Образ животного позволяет им абстрагироваться от социального давления, ответственности или эмоциональных трудностей, с которыми они сталкиваются в реальности.

Влияние субкультур и интернета. Распространение подобных явлений также связано с популяризацией через интернет и социальные сети. Видео и мемы, показывающие людей, подражающих животным, быстро распространяются, формируя целые сообщества последователей. Это создает тренд, к которому дети и подростки стремятся присоединиться.

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Действительно ли квадробика опасна

Квадробика сама по себе может быть как относительно безопасной, так и потенциально пагубной в зависимости от того, насколько интенсивно ею увлекаются дети и какие меры предосторожности предпринимают родители.

Физические травмы. Поскольку квадроберы передвигаются на четвереньках и совершают различные акробатические действия, существует риск травм. Это могут быть ушибы, ссадины, повреждения суставов и мышц. Подростки же могут получить более серьезные травмы, если выполняют прыжки или другие сложные движения без подготовки.

Агрессивное поведение. В некоторых случаях квадроберы могут демонстрировать поведение, которое включает в себя попытки нападения на прохожих, имитацию укусов или царапин. Это не только создает опасность для окружающих, но также может привести к юридическим последствиям, если такие действия будут восприняты как угроза.

Психологические последствия. Если увлечение квадробикой затягивается и выходит за пределы нормальной игры, это может сигнализировать о психологических проблемах. Для некоторых подростков это становится способом уйти от реальности или выразить внутренние эмоциональные конфликты с родителями.

Многие дети замечают поведение взрослых и их отношение к животным, которые есть в семье. Это и покупка дорогого корма, и особый уход и забота. То есть дети вырастают, а животные нуждаются в таком трепетном отношении всегда. Можно сказать, что это — какое-то ревностное состояние, при котором хочется подражать данным животным. Галина Красноруженко Психолог

Психолог отметила, что важно, чтобы родители отслеживали стремление к уединению, аутентичности и сам момент погружения ребенка в эту субкультуру. В какой-то момент он может перестать общаться с прежними друзьями и с родственниками, потому что, погружаясь в данное движение, дети посвящают себя коммуникации с другими квадроберами.

Общественная реакция и буллинг. Увлечение квадробикой может вызывать негативную реакцию со стороны сверстников и взрослых. Например, некоторые дети становятся объектами насмешек или даже агрессии, если их поведение кажется странным или неуместным.

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Стоит ли запрещать квадробинг в России: мнение экспертов

Взрослые настороженно относятся к популярному увлечению молодежи и просят запретить данное движение. Ведь в СМИ все чаще появляются жалобы, что дети издают странные звуки, едят траву, копаются в земле, а также зафиксированы случаи, когда дети кусали животных.

Мнение депутата

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по молодежной политике Александр Толмачев в разговоре с «Газетой.Ru» напомнил про популярные не так давно движения: эмо, которые нередко совершали действия, опасные для здоровья; готы, которые гуляли по кладбищам. По его словам, квадроберы на фоне старых субкультур — в прямом смысле белые и пушистые, однако, главное — чтобы это не доходило до крайностей.

Субкультура возникает тогда, когда людей перестают устраивать существующие общественные движения, организации, кружки, и ничего из имеющегося в наличии не вызывает внутренний отклик. <...> Если никаких угроз для жизни и здоровья детей субкультура не несет, проблем нет. Ни эмо, ни готов не запрещали, и они сами собой растворились. Дети выросли, все прошло, как с белых яблонь дым. Александр Толмачев Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по молодежной политике

Депутат уточнил, что, учитывая проблематику, в Москве организовали центр ментального здоровья, где подростки могут получить помощь. Кроме того, в перспективе такие центры будут по всей России.

«Что касается родителей, то им, конечно, нужно уделять больше времени детям. Понимаем, что папам и мамам непросто — режим 24/7, все работают, учатся, развиваются. Но несмотря ни на что надо чувствовать своего ребенка, находить точки соприкосновения с ним, понимать, что ему нравится, и дать возможность этим заниматься, самореализоваться. Нравится конструировать — нужно поддерживать занятия робототехникой, если нравятся компьютерные игры — найти кружок по IT. Если к чему-то есть тяга на ранней стадии, нужно помочь прогрессировать», — заключил он.

Мнение омбудсмена

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец заявила «Газете.Ru», что крайне важно донести до общественности, что квадробинг — вовсе не безобидное увлечение, поскольку оно предполагает подражание животным с изменением сознания и психики, если ребенок заигрался.

Это может быть очень опасно для детской психики. Кроме того, квадробинг унижает человеческое достоинство. Ребенок не всегда это понимает, поэтому за него это должны сделать родители, бабушки и дедушки. Мы видим, что взрослые выгуливают детей на поводке, в то время, как домашняя собака бегает рядом без него, желая потакать детям, скорее всего, неосознанно. Недавно нас повергли в шок объявления в разных регионах России, что на работу требуются квадроберы. Все это становится похоже на массовое помешательство. Ирина Волынец Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан

Омбудсмен высказалась, что такое поведение противоречит здравому смыслу, правам, законам и интересам детей, являясь по сути их «оскотиванием». Волынец уточнила, что социуму не может быть полезен человек, который уподобляется животному.

«Конечно же, у каждого ребенка должна быть возможность для самовыражения, в том числе в спорте, кружках, музыке и детском творчестве — во всем, что помогает ему раскрыть свои навыки и быть лидером на конструктивной развивающей основе. Мы должны сказать «нет» квадробингу и максимально разъяснить родителям и детям, что это может привести к психическим отклонениям. Государство со своей стороны должно принимать усилия, чтобы занять детей во внеурочное время», — высказалась она.

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Мнение психолога

Галина Красноруженко уточнила, что квадробинг может влиять на ребенка по-разному — есть и положительные, и отрицательные стороны. К первому, по ее мнению, относится следующее:

формирование уверенности в себе через публичные действия;



борьба со страхами публичного выступления, ведь подражая трендам, многие дети записывают ролики, выкладывают себя в социальных сетях, что способствует преодолению страха участия в публичных мероприятиях;



развитие эмпатии и сопереживания как к животным, так и к людям;



принятие того, что все люди имеют право и возможность для самовыражения и аутентичности;



формирование таких качеств, как взаимопомощь, активность, отверженность, ответственность, коллективизм;



квадробинг может стимулировать развитие воображения и фантазии.

Хотя у квадробинга есть плюсы, существуют и подводные камни. Порой поведение таких детей и подростков выходит за рамки нормы. Речь идет о тех случаях, когда представители субкультуры начинают царапаться, кусаться, издавать громкие звуки в обществе, где это непозволительно. Если сильно погрузиться в это течение, идентифицируя себя с животным в реальной жизни, в какой-то момент ребенок не сможет жить без маски зверя, он будет чувствовать себя неуверенным. Взрослому стоит задать вопрос ребенку, почему он хочет заниматься этим направлением и оценить ответ, а также обратить внимание на успеваемость, общение со сверстниками и посещение секций и кружков.

Нужно понимать, наблюдать и разговаривать со своим ребенком. Родители могут оценить данное погружение как безобидную игру. Со временем ребенок перерастает это и выходит на новый этап взросления. В таком случае переживать, соответственно, не стоит. Ограничения же могут привести к недоверию, к тому, что малыш может посчитать, что нарушены его личные границы. Лучшая позиция родителя — наблюдать, больше общаться с ребенком и уделять ему внимание. Если беспокойство будет нарастать, то, конечно же, стоит обратиться к специалисту. Галина Красноруженко Психолог

В каких еще субкультурах люди ассоциируют себя с животными

Существует несколько субкультур, которые связаны с подражанием или изображением животных или других существ с человеческими характеристиками:

Фурри. Одна из самых известных антропоморфных субкультур, которая зародилась в 1980-х годах и продолжает активно развиваться. Участники этой субкультуры увлекаются антропоморфными животными, то есть животными, наделенными человеческими качествами (способностью говорить, двигаться как люди). Фурри создают персонажей, известных как «фурсона» (fursona), которые могут быть как фантазийными существами, так и представителями реально существующих видов. Многие участники создают костюмы своих персонажей и участвуют в фестивалях и мероприятиях.

Териантропы (тери). Эта субкультура включает людей, которые ассоциируют себя с определенным животным, считая, что они имеют духовную или психологическую связь с этим животным. Териане могут считать себя перевоплощением волка, лисы или кого-то другого, а их поведение иногда включает подражание повадкам этих зверей в повседневной жизни. В отличие от фурри для териан важна не игра в образ, а глубокое внутреннее ощущение связи с животными — некое «тотемное животное».

Азеркины (от англ. слова otherkin — «другой род»). Эта субкультура включает людей, которые считают себя частично или полностью нечеловеческими созданиями, такими как эльфы, драконы или другие мифологические существа. Такие люди часто утверждают, что они — перевоплощения этих сущностей или просто идентифицируют себя с ними на духовном уровне. Они отдают себе отчет, что имеют человеческое тело, при этом, как правило, не представляют угрозы для себя или других людей.

Пони-субкультура. Связана с популярностью мультсериала My Little Pony. Эта субкультура включает людей, которые считают себя фанатами антропоморфных пони и могут идентифицировать себя с одним из персонажей. Участники создают фан-арт, носят костюмы и собираются на конвенциях, посвященных сериалу.