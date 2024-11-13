Как выписать человека из квартиры: полная пошаговая инструкция Снятие с регистрационного учета: как выписать человека через «Госуслуги» и в судебном порядке

Снятие с регистрационного учета, в большинстве случаев, — процесс добровольный и не представляет сложностей ни для владельца жилья, ни для того, кто в нем прописан. Но бывают ситуации, когда человека, прописанного в квартире, но не являющегося собственником, нужно выписать принудительно. В нюансах этого процесса «Газета.Ru» разобралась вместе с юристами.

Как сняться с регистрационного учета через «Госуслуги»

Как правило, необходимость в снятии с регистрационного учета жильца возникает, когда человек переезжает в другую квартиру или город. Регулирует эту норму закон от 25.06.1993 N 5242-1 (ред. от 22.06.2024) «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».

Выписка из квартиры нужна, если человек меняет постоянное место жительства. Например, при переезде в другой город или страну, а также при продаже жилья собственником.

Чтобы сняться с регистрации по месту жительства онлайн:

авторизуйтесь на «Госуслугах»;



выберите вкладку «Регистрация и снятие с регистрации по месту жительства и пребывания»;



выберите цель услуги «Прекратить регистрацию»;



на экране появится список лиц, которых можно снять с регистрационного учета. Здесь можно выбрать себя лично, себя и супруга, себя и детей, а также недееспособное лицо;



выбрав лицо, которое нужно снять с учета, подтвердите адрес вашего места жительства;



если новое место прописки уже известно, внесите его в соответствующее поле. В противном случае оставьте поле пустым;



заполните поле о гражданстве;



выберите из всплывающего списка причину снятия с регистрационного учета;



заполните графу с семейным положением, образованием, трудоустройством;



выберите адрес подразделения миграционной службы для проставления отметки в паспорте;



внимательно проверьте анкету и нажмите кнопку «отправить»;



в течение трех дней вас выпишут, и в кабинет «Госуслуг» поступит приглашение в выбранное подразделение МВД для проставления штампа в паспорте.

В каких случаях можно выписать человека из квартиры без его согласия?

Собственник жилья имеет право выписать прописанного человека без его согласия в следующих случаях:

жилец признан судом безвестно отсутствующим;



человек умер либо его объявили решением суда умершим;



прекращены семейные отношения с собственником квартиры;



несмотря на регистрацию, человек фактически в квартире не живет и коммунальные платежи не оплачивает;



человек, прописанный в квартире, имеет недвижимость по другому адресу и там же живет;



человека выселяют из занимаемого жилого помещения или признали утратившим право пользования жилым помещением. В этом случае всегда необходимо вступившее в силу решение суда;



выяснилось, что сведения или документы, послужившие основанием для регистрации, не соответствуют действительности;



выявление факта фиктивной регистрации гражданина Российской Федерации по месту жительства.

Адвокат Адвокатской палаты Московской области, член экспертного совета при комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Зуй рассказала «Газете.Ru», что тема принудительной выписки из квартиры через суд очень широкая.

«Часто бывает, что супруги давным-давно развелись, и один из них сменил место жительства еще в 90-е. Это жилье бывшему не нужно, но тем не менее, он там прописан. В этом случае в судебном порядке можно признать такого человека утратившим право пользования жилым помещением, и его снимут с регистрационного учета», — пояснила адвокат.

Также Ирина Зуй привела в пример кейсы, когда суд может признать человека не приобретшим право пользования жильем. В этом случае нужно доказать, что гражданин изначально в этой квартире был прописан формально, но никогда не вселялся в нее физически, там отсутствуют его вещи.

close Юлия Честнова/РИА Новости

Нюансы выписки из квартиры бывшего родственника

Выписка человека из квартиры через суд — это всегда очень сложные кейсы, которые рассматриваются в индивидуальном порядке, обратила внимание адвокат.

«В частности, через суд можно выписать бывшего члена семьи собственника, если доказано, что на момент выписки он не является членом семьи собственника квартиры. Это валидно только для случаев, если прописанный не имеет доли в праве собственности и на момент приватизации квартиры не отказался от своего права участвовать в приватизации жилья», — рассказала Ирина Зуй.

Адвокат обратила внимание, что нельзя выписать бывшего члена семьи собственника, если на момент приватизации он был прописан в этой квартире, но потом люди решили приватизировать жилье, а этот человек отказался от приватизации.

Например, в квартире прописаны бабушка, дедушка их совершеннолетний сын и его супруга. Потом вся эта большая семья из четырех человек решает приватизировать квартиру, а жена сына отказывается участвовать в приватизации. Она продолжает быть там прописанной, но доли в праве собственности у нее нет. Потом она разводится с мужем и становится бывшим членом семьи собственника. Так вот ее выписать будет нельзя. Если же невестка ранее уже использовала свое право приватизации в другой квартире, а здесь просто была прописана, то в этом случае выписать ее можно будет в судебном порядке. Ирина Зуй адвокат Адвокатской Палаты Московской области

При этом, по словам адвоката, если бабушка, дедушка и их сын продадут эту квартиру, то новые собственники всегда сумеют выписать невестку через суд – как бывшего члена семьи собственника. Потому что к новым собственникам она никакого отношения не имеет.

Это правило относится ко всем проданным квартирам и ко всем категориям жильцов, обращает внимание Зуй. Например, к бывшим супругам или родственникам.

«Бывает, что один из супругов остается прописанным в квартире своего «бывшего». Также бывает, что прописаны оказываются какие-то фактически дальние родственники. И если собственник продает такую квартиру с прописанным человеком, то новый собственник жилья, всегда выпишет этого человека из квартиры в судебном порядке. Если в квартире прописаны несовершеннолетние, это будет сделать сложнее, но, в принципе, практика снятия с регистрационного учета несовершеннолетних в судебном порядке также имеется», – пояснила Зуй.

В практике адвоката таких дел было немало, и каждое из них связано с трагичной личной историей. Как правило, дальние родственники, получив исковое заявление о признании гражданина утратившим право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета, заявляют встречное исковое требование в суде об устранении препятствий в пользовании жилым помещением. Пытаются доказать, что хотят им пользоваться, но им не позволяют.

«Тут есть очень важный нюанс: если человек в квартире много лет не появлялся и не платил квартплату, хотя утверждает обратное, скорее всего его выселят. Но если он когда-то там что-то платил, например, даже 20 лет назад, очень может быть, что суд его не выпишет», — отмечает Зуй.

Важно Если продается жилье во время процедуры банкротства, в судебном порядке будут выписаны все жильцы без ограничений.



Как выписать и выселить человека из квартиры принудительно

Адвокат Московского центрального филиала Московской областной коллегии адвокатов Иван Дощенко назвал «Газете.Ru» пошаговый план действий для собственника жилья, желающего принудительно выселить и выписать зарегистрированного там человека.

1. Досудебное требование

Направьте проживающему лицу досудебное требование о добровольном снятии с регистрационного учета и выселении (если человек там живет). Как отмечает адвокат, это требование можно продублировать через электронную почту и через мессенджеры. В досудебном требовании должны быть указаны, кроме требования о снятии с регистрационного учета и выселении, срок его исполнения и последствия неисполнения, в частности – обращение в полицию с заявлением о самоуправстве, обращение в суд и взыскание судебных расходов и обращение к судебным приставам. Самый оптимальный срок для исполнения требования о снятии с регистрационного учета и выселении – это десять рабочих дней. Если не дать лицу на выселение и снятие с учета время, суд может посчитать действия истца недобросовестными.

2. Обращение в полицию

Если указанный в досудебном требовании срок истек, а лицо ваши требования не выполнило и продолжает жить в квартире, пишите заявление в полицию о самоуправстве. Участковый проведет проверку и выдаст вам необходимый для суда ответ. Этот документ нужно будет в последующем приложить к исковому заявлению о признании гражданина утратившим право пользования жилым помещением, снятии с регистрационного учета и выселении.

3. Подача иска в суд

К исковому заявлению обязательно нужно приложить ряд документов:

документ, подтверждающий право собственности на жилье;



бумаги, которые подтверждают утрату права пользования квартирой ответчиком. Например, свидетельство о расторжении брака, если речь идет о выселении бывшего супруга;



подтверждение досудебного письменного уведомления гражданина о необходимости покинуть квартиру;



документы, подтверждающие, что человек не оплачивает коммунальные платежи и не живет в вашей квартире. Здесь пригодятся показания свидетелей. Хорошим подспорьем станут и письма, пришедшие на имя ответчика, которые он не получил;



квитанцию об оплате госпошлины за подачу иска о выселении;



документы, подтверждающие факт отправки копии иска ответчику.

Как отметил Дощенко, если у бывшего члена семьи, прописанного и проживающего в вашей квартире, есть иное жилье, проблем с удовлетворением иска, как правило, не возникает.

Однако, если у бывшего супруга или другого родственника другого жилья нет, суд может предоставить человеку право проживать в этой квартире определенный срок.

«Бывает так что муж с женой жили, жена не работала, была домохозяйкой. Потом супруги поссорились и развелись. Мужчина требует, чтобы бывшая уехала из квартиры, а ехать ей некуда, и работы у нее тоже нет. В этом случае суд примет во внимание все обстоятельства и может предоставить ей право временно проживать в этой квартире некоторый срок, достаточный для того, чтобы она устроилась на работу, заработала денег и сняла квартиру», — пояснил Дощенко.

Как правило, это срок составляет от года до пяти лет.