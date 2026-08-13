Кто такой невротик: характерные черты, основные симптомы и как избавиться от невротических расстройств

Невротик: кто это такой, что такое невроз, как он проявляется и как это лечить

Невротиком часто называют человека, который слишком много переживает или делает из мухи слона. Однако за привычным ярлыком могут скрываться тревога, хроническое напряжение и другие состояния, способные заметно влиять не только на эмоции, но и на физическое здоровье. Что такое невроз, как он проявляется и когда следует обратиться за помощью — в материале «Газеты.Ru».

Определение и происхождение термина

Невротик — человек, страдающий неврозом. Это болезненное состояние, при котором люди испытывают выраженные эмоциональные трудности, но сохраняют критическое отношение к своему состоянию и контакт с реальностью, объяснила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина. В этот момент у человека наблюдаются раздражительность, нервозность и повышенная тревожность.

Термин «невроз» ввел шотландский врач Уильям Каллен в конце XVIII века (по одной из версий, в 1769 году). Он описал этим словом не связанные с анатомическими повреждениями нервные заболевания. С тех пор значение понятия не раз пересматривалось, и у него так и не появилось единого общепринятого определения. В медицине и биологии «неврозом» называют функциональные нарушения высшей нервной деятельности.

KomootP/Shutterstock/FOTODOM

Традиционно неврозы и психозы относили к психическим расстройствам. Однако отличие невроза от психоза в том, что при неврозах человек сохраняет критическое отношение к собственному состоянию. Он способен управлять своим поведением.

До XX века неврозом называли психические патологии. Изучавший неврозы Зигмунд Фрейд первым предположил, что они могут быть свойственны психически здоровому человеку. Они могут возникнуть в результате внутреннего конфликта между бессознательным и моральными запретами.

Термин широко использовался в Американской классификации психических расстройств (первые издания Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, или DSM). Тогда различали невроз навязчивых состояний, истерический невроз и депрессивный невроз. Но в третьем издании ученые начали уходить от психоаналитических концепций и терминов к более точным диагнозам.

В конце XX века профессиональное психиатрическое сообщество в США перестало использовать термин «невроз», а соответствующий раздел исчез из Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам в 1980 году. Взамен начали использовать другие термины: например, депрессивный невроз называли дистимическим расстройством, обсессивно-компульсивный невроз — обсессивно-компульсивным расстройством, ипохондрический невроз — ипохондрией .

Врач-психиатр Марина Калюжная в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что в быту слово «невротик» давно превратилось в ярлык — так называют любого дерганого, ранимого человека. Хотя в медицине этот термин имеет другой смысл. Если раньше невроз считали отдельным диагнозом, то сегодня в Международной классификации болезней этот термин не используют.

Он распался на конкретные расстройства — тревожное, паническое, обсессивно-компульсивное и другие. В разговорной речи и в части старых учебников «невроз» остается зонтичным понятием. Это длительная психическая перегрузка, с которой человек не справляется самостоятельно. Она начинает проявляться через тело и эмоции.

Сегодня термин используется врачами старшего поколения, когда точного представления о состоянии пациента еще нет. Неврозом называют общую тревожность, эмоциональный дисбаланс. Термин заменяют на более конкретный, чтобы точнее диагностировать и лечить психическое расстройство.

Отличие невротизма от невроза Невротизм — это врожденная черта личности человека, невротические симптомы проявляются периодически. Высокий уровень невротизма показывает, что человек склонен к перепадам настроения, мнительности, уязвим к стрессу. Невроз — это приобретенное заболевание, вызванное стрессом и проявляющееся конкретными симптомами.

Симптомы невротических расстройств

Специалисты различают психологические и физиологические симптомы. Среди самых заметных признаков — эмоциональная нестабильность, раздражение, злость, гнев, беспокойство, чувство вины. Человек может испытывать:

* беспричинную тревогу;

* приступы паники;

* нарушения сна;

* постоянную усталость;

* трудности с концентрацией внимания.

Среди физиологических симптомов можно выделить:

* учащенное сердцебиение;

* головокружение;

* напряжение в мышцах;

* проблемы с желудочно-кишечным трактом.

R Photography Background/Shutterstock/FOTODOM

Важно понимать, что невротик воспринимает нестандартные ситуации более болезненно, чем обычный человек.

Врач-психотерапевт Ирина Крашкина отметила, что, в отличие от обычной реакции на стресс, которая постепенно проходит после исчезновения сложной ситуации, при расстройстве симптомы сохраняются неделями или месяцами. При этом медицинское обследование часто не выявляет серьезных соматических причин.

Заподозрить у себя невротическое расстройство можно, если тревога, страх, навязчивые мысли или эмоциональное напряжение становятся постоянными, мешают работе, учебе, общению и повседневной жизни. Ирина Крашкина врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук

Обычная реакция на стресс проходит вместе с причиной, отметила врач-психиатр Марина Калюжная. Невротическое состояние живет своей жизнью, даже когда повод давно исчерпан.

Как проявляется невроз

Состояние ощущается как эмоциональная перегрузка. Столкнувшиеся с неврозом люди переживают обычные чувства — гнев, тревогу, отчаяние, зависть — гораздо острее, чем окружающие. Рядовые неприятности в этот момент кажутся чем-то угрожающим. Человек может испытывать потерю контроля над собой, страх «сойти с ума», становится более ранимым. Нарастают постоянная тревога и раздражительность.

Это состояние обычно проходит несколько стадий: поначалу заболевший фиксирует у себя осознаваемую тревожность и легкую утомляемость. Если проблему игнорировать, формируется устойчивая невротическая реакция.

Важно понимать, что заболеваемость неврозами продолжает расти среди отдельных групп. Согласно исследованию группы ученых университета штата Огайо и данным Глобального бремени болезней, 184,9 млн подростков во всем мире (15,2%) и 94,1 млн молодых взрослых от 20 до 24 лет (16,1%) страдали от ментальных расстройств с 1990 по 2021 год. Рост распространенности пришелся на период с 2019 по 2021 год. При этом тревожные расстройства являются наиболее распространенным заболеванием, на втором месте — депрессия.

Ученые зафиксировали также распространенность расстройств пищевого поведения (РПП), аутистического спектра, синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.

Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Согласно исследованию, они наиболее распространены в регионах с высоким уровнем дохода — Австралии и странах Океании, Северной Америке, Западной Европе. Большинство пациентов с выявленной депрессией зафиксировано в Северной Америке, с тревожностью — в Западной Европе и Латинской Америке. В 2021 году некоторые подростки и молодые взрослые из этих стран потеряли трудоспособность.

Согласно последним данным Росстата, заболеваемость депрессивными, тревожными и стрессовыми расстройствами в России растет. В 2020 году врачи зафиксировали 384,5 тысячи новых случаев психических расстройств (260,3 на 100 тысяч человек населения). К 2024 году показатель вырос до 453,9 тысячи случаев (или 310,6 на 100 тысяч человек населения). Основной вклад внесли расстройства непсихотического уровня, к ним относятся депрессии, тревожные и стрессовые состояния. Их число увеличилось на 21,5%.

При этом отмечается, что показатели шизофрении и психозов, наоборот, снижались — с 61,3 случая на 100 тысяч человек в 2015 году до 58,2 в 2024-м.

Типы неврозов

В конце XX века российские психиатры выделяли три классические формы неврозов: неврастению, истерию (истерический невроз) и невроз навязчивых состояний.

Неврастению рассматривали как истощение нервной системы на фоне длительной психологической и физической перегрузки, как будто человек слишком долго действовал «на пределе». Неврастения проявляется в виде утомления, слабости и истощения, раздражительности, слезливости, потливости, учащенного сердцебиения, головокружения и проблемой со сном.

Истерический невроз чаще всего развивается у людей с неустойчивой психикой. Его первые проявления приходятся на детство или период полового созревания, характеризуются нарушением координации и глотания, рвотой. Человек становится эмоционально неустойчивым, часто плачет, может быть подвержен обману восприятия.

Невроз навязчивых состояний, в отличие от неврастении и истерического невроза, протекает не эпизодически. Он может иметь хронический характер с обострениями на фоне психотравм и наиболее схож с состояниями, которые сегодня описывают обсессивно-компульсивным и паническим расстройствами.

Кроме того, советские специалисты классифицировали неврозы по возрасту. Например, для детских было характерно преобладание страхов, среди физических проявлений — энурез, рвота, тики и параличи.

Однако в связи с тем, что понятие «невроз» было заменено и уточнено, сегодня специалисты выделяют несколько групп расстройств, которые раньше могли объединяться понятием «невроз». Врач-психотерапевт Ирина Крашкина уточнила, что к ним относятся:

* генерализованное тревожное расстройство,

* паническое расстройство,

* различные фобии,

* обсессивно-компульсивное расстройство,

* расстройства, связанные с воздействием стресса.

Таким образом, панические атаки, ОКР и тревожные расстройства больше не рассматриваются как разновидности невроза, а являются самостоятельными диагнозами с собственными критериями. Ирина Крашкина врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук

Подобный подход позволяет специалистам точнее подобрать лечение.

KinoMasterskaya/Shutterstock/FOTODOM

Причины возникновения неврозов

Единого признанного специалистами объяснения развития невроза нет. Долгое время исследователи пытались свести причину к чему-либо одному: сбоям в работе нервной системы, конфликту личных желаний и общественных установок, влиянию социальной среды. Ученый и физиолог Иван Павлов описывал механизм возникновения болезни как срыв высшей нервной деятельности — результат длительного или многократного эмоционального напряжения, внутреннего конфликта и разлада человека с самим собой.

Физиолог Петр Анохин оспорил эту трактовку. Он считал, что невроз происходит на фоне конкуренции двух систем возбуждения, которые опосредуют два целостных, но взаимоисключающих вида деятельности.

Например, сотрудник должен доделать срочный отчет и одновременно присутствовать дома, так как там происходит что-то важное. Согласно теории физиолога, обе цели одинаково важны и требуют довести действие до результата, но не могут «уступить друг другу». Вместо разрешения конфликта возникает изматывающее возбуждение. Оно и становится физиологической основой невротического состояния.

В отечественной психиатрии до сих пор используется теория психиатра Владимира Мясищева. Согласно ей, существуют три основных типа невротических конфликтов:

* Неврастенический конфликт — противоречие между актуальными возможностями личности и ее требованиями к себе, которые соответствуют требованиям окружающей действительности.

* Истерический конфликт — когда личность вступает в конфликт с моментами окружающей действительности, не находя удовлетворения своих требований.

* Обсессивно-психастенический конфликт — когда личность расщепляется в условиях противоречивых влияний: борьбы между желанием и долгом, принципами и личными привязанностями.

Само по себе противоречие не создает невроз. Проблема появляется, когда человек не может решить конфликт, а вместо этого «переваривает» его через нарастающее эмоциональное напряжение. Оно становится неврозом в момент, когда нарушается психическое состояние и отражается на теле.

С уточнением понятийного инструментария и исследованиями частных ситуаций врачи выделили, что сегодня определенную роль могут также играть наследственная предрасположенность, темперамент, а также тип и особенности работы нервной системы. Не менее важны психологическая атмосфера в семье и воспитание.

Влияют накопленные травмы, хронический стресс без пауз на восстановление. По моим наблюдениям, чаще срываются не те, кто пережил один сильный удар, а те, кто целыми годами жил в режиме «надо было сделать еще вчера» без единого выдоха. Марина Калюжная врач-психиатр, нарколог

Однако наличие факторов риска вовсе не означает, что заболевание обязательно разовьется, успокоила врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

Большое значение имеют личностные особенности, навыки эмоциональной регуляции, социальная поддержка и способность человека справляться со стрессом. Ирина Крашкина врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук

Методы диагностики неврозов

Диагностика начинается с беседы с психиатром или клиническим психологом, объяснила Ирина Крашкина. Это делается для исключения соматических причин.

Специалист подробно расспрашивает пациента о жалобах, их продолжительности. Узнает, как они влияют на повседневную жизнь. Кроме того, на приеме проговариваются перенесенные заболевания и стрессовые события.

Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

При необходимости используются специальные опросники и проводится медицинское обследование, чтобы исключить заболевания, которые могут вызывать похожие симптомы, например, нарушения работы щитовидной железы или сердечно-сосудистой системы. Ирина Крашкина врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук

Также врач оценивает результаты анализов пациента и направляет к смежным специалистам.

Можно ли справиться с неврозом самому

Справиться с невротическим расстройством в одиночку удается далеко не всегда: можно предотвратить лишь легкие и кратковременные проявления. В этом поможет снижение умственной нагрузки, повышение физической активности и нормализация режима сна, отметила врач-психиатр Марина Калюжная.

Если состояние держится дольше месяца, мешает работать и общаться, не улучшается самостоятельно — нужен специалист. Марина Калюжная врач-психиатр, нарколог

Наиболее эффективным методом лечения считается когнитивно-поведенческая терапия. В некоторых случаях врач может рекомендовать медикаментозное лечение, чаще всего современные антидепрессанты. Хорошие результаты принесет сочетание психотерапии, лекарственной поддержки (при необходимости) и изменение образа жизни, добавила врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

Читайте также Россияне стали бороться с тревожностью с помощью книг 29 июня 2026, 18:01

Профилактика неврозов

Специалисты перечислили, что поможет снизить риск развития тревожных и связанных со стрессом расстройств. Это:

* регулярный полноценный сон,

* регулярная физическая активность,

* соблюдение режима труда и отдыха,

* развитие навыков управления стрессом,

* поддержание социальных связей,

* своевременное обращение за психологической помощью.

Невроз — это сигнал организма о перегрузке, а не слабость и не черта характера. Чем раньше на него отреагировать, тем меньше сил уйдет на восстановление. Марина Калюжная врач-психиатр, нарколог

Подобное состояние хорошо поддается лечению при своевременной диагностике и правильно подобранной терапии, заключили эксперты.