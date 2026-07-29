Летний звездопад Южные дельта-Аквариды в 2026 году: когда и где его наблюдать

Когда будет звездопад Южные дельта-Аквариды в июле 2026 года: даты, время, пик потока

В конце июля можно будет наблюдать один из самых красивых летних звездопадов — метеорный поток Южные дельта-Аквариды. В 2026 году его пик придется на ночь на 31 июля. Сколько «падающих звезд» можно увидеть за час, когда лучше всего смотреть на небо и в каких регионах России шанс заметить метеоры выше — в материале «Газеты.Ru».

Звездопад Южные дельта-Аквариды — что это такое и почему так называется

Метеорный поток — астрономическое явление, когда множество метеороидов (мелких космических частиц) входят в атмосферу Земли с большой интенсивностью. При вторжении в атмосферу они сгорают, создавая яркие световые вспышки. Светящийся след в небе и называют метеором.

При метеорном потоке создается эффект «падающих звезд», хотя на самом деле явление не имеет отношения к звездам. В народе интенсивные метеорные потоки называют звездопадом или звездным дождем.

Когда начали изучать звездопады В 1768 году до нашей эры в китайской рукописи появилось одно из первых упоминаний о «звездном дожде». Позже древнерусские и западноевропейские ученые считали метеорные потоки земными испарениями, загорающимися в момент приближения к Солнцу. В конце XVII века ученые склонялись к выводу, что метеоры возникают из возгорания космических тел. Лишь в XIX веке итальянский астроном Джованни Скиапарелли доказал, что метеорные потоки состоят из мелких частиц, которые остаются после комет.

Почти все метеорные потоки возникают из небольших космических тел, состоящих из минеральных частиц, водяного льда и замерзших газов (аммиака, углекислого газа, монооксида углерода, метана). Когда такая комета подлетает ближе к Солнцу, ее поверхность нагревается. Летучие вещества начинают испаряться и увлекают за собой твердые частицы. Так формируется один или два газопылевых хвоста.

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Из-за небольшой скорости пыль продолжает движение вокруг Солнца почти по той же орбите, что и комета. И когда Земля пересекает пылевой след, мы можем увидеть метеорный поток. Самые яркие метеоры называются болидами.

Поток Южные дельта-Аквариды — это шлейф частиц кометы 96Р/Макхольца, который Земля пересекает ежегодно с 12 июля по 23 августа с максимумом 30 июля. Комета обращается вокруг Солнца примерно за 5,2 года и является прародительницей метеорного потока, объяснила «Газете.Ru» астроном Людмила Кошман.

Область неба, откуда, как кажется, вылетают метеоры, называется радиантом этого потока. Радиант находится в созвездии Водолей, вблизи звезды Дельта Водолея. По названию расположения радианта в этом созвездии и назван метеорный поток «Южные дельта-Аквариды». Людмила Кошман астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария

Главная особенность этого звездопада заключается в том, что метеоры кажутся летящими горизонтально, почти параллельно поверхности Земли. Это связано с тем, что Земля проходит через протяженный пылевой след, растянувшийся вдоль орбиты, а не через компактное облако частиц.

Необычная траектория метеоров обусловлена низким положением радианта над юго-восточным горизонтом. Частицы входят в атмосферу под углом и проходят длинный путь, создавая долгие светящиеся следы, отметил эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Когда можно увидеть звездопад Южные дельта-Аквариды в 2026 году

В отличие от других метеорных потоков, Южные дельта-Аквариды сохраняют высокую активность несколько дней. Поток действует ежегодно с середины июля по середину августа, пик наступает в конце июля.

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в ночь на 31 июля произойдет пик активности Южных дельта-Акварид в 2026 году

При ясном, безоблачном небе ожидается до 10–25 метеоров в час, уточнила Кошман. Получается, метеор будет пролетать примерно каждые три минуты.

По словам ученых, метеороиды Южных дельта-Акварид входят в атмосферу со скоростью около 41 километра в секунду. Свечение от них может иметь желтоватый оттенок, он получается при нагревании состава в атмосфере.

В 2026 году условия наблюдения метеоров Южных дельта-Акварид неблагоприятные. Луна, прошедшая полную фазу 29 июля, существенно помешает наблюдению метеоров, так как ее свет будет засвечивать самые слабые и неяркие из них. Людмила Кошман астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария

Наилучшее время для наблюдения метеоров — во второй половине ночи, перед рассветом , уточнила Кошман. В этот момент радиант занимает наивысшее положение (18 градусов) над горизонтом.

В каких городах России будет виден звездопад Южные дельта-Аквариды

Если рассматривать весь мир, то звездопад будет лучше всего виден в Южном полушарии, где радиант поднимается выше над горизонтом.

В средних широтах Северного полушария созвездие Водолея летом располагается низко над юго-восточным горизонтом около полуночи. Людмила Кошман астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария

К средним широтам Северного полушария относятся европейская часть России, Урал, юг Сибири и юг Дальнего Востока. Из-за того что созвездие находится низко, часть метеоров будет скрыта, поэтому увидеть удастся меньше «падающих звезд», чем в Южном полушарии.

Из Москвы Южные дельта-Аквариды можно будет наблюдать примерно с 22:30 и до рассвета, лучшее время — вторая половина ночи.

К сожалению, в Петербурге это созвездие поднимается невысоко, и ночи пока не темные. Поэтому для наблюдений потока лучше отправляться в район Кавказа и южнее. Луна в этом году также критически помешает наблюдениям. Мария Смирнова сотрудник Санкт-Петербургского Планетария

В северных широтах (Мурманске, Норильске) радиант поднимается еще ниже над горизонтом, поэтому видимость будет еще хуже. К тому же в приполярных областях могут помешать белые ночи.

После пика количество метеоров постепенно снизится, а в середине августа – сойдет на нет.

Как наблюдать звездопад Южные дельта-Аквариды

Метеоры можно наблюдать невооруженным глазом, но важно соблюсти ряд условий. Лучше всего звездный дождь будет виден в ясную, безоблачную погоду.

Специалисты советуют уехать подальше от мегаполисов, где отсутствует городская засветка. Так уличное освещение не «съест» вспышки большей части метеоров. Выбирайте места, где есть открытый обзор южной части горизонта.

Оденьтесь по погоде и возьмите ветровку или плед. Чтобы не нагружать шею, расположитесь на складном стуле или туристическом коврике. Если лечь на спину, можно будет заметить несколько болидов в разных частях неба.

Старайтесь не использовать смартфон во время наблюдения. Глаза должны привыкнуть к темноте, чтобы разглядеть метеоры. Дайте глазам 20–30 минут для адаптации.

Приготовьтесь ждать яркие метеоры. Звездный дождь невозможно предсказать: вы можете увидеть сразу несколько ярких вспышек или ждать одну небольшую несколько минут.

Метеорный поток — одно из немногих явлений, для наблюдения за которым вам не нужен телескоп. Поэтому особенно приятно увидеть звездопад своими глазами без специальных оптических приборов.

Какие еще звездопады мы увидим в 2026 году

12–13 августа нас ждет пик одного из самых заметных метеорных потоков — Персеид. Еще до восхода Солнца произойдет парад шести планет — Юпитера, Меркурия, Марса, Урана, Сатурна и Нептуна. А днем 12 августа жители Гренландии, Исландии, Португалии и Испании увидят полное солнечное затмение. На северо-западе России можно будет наблюдать его частичную фазу.

Дракониды будут активны с 6 по 10 октября, а максимум ожидается в ночь на 9 октября. В обычных условиях прогнозируется около пяти метеоров в час; заметного усиления потока в 2026 году не ожидается.

21–22 октября наступит пик потока Ориониды, который увидят жители и Южного, и Северного полушарий. В предрассветные часы радиант в созвездии Ориона поднимется максимально высоко над горизонтом.

С 6 по 30 ноября будет активен поток Леониды, пик придется на 17–18 ноября.

В декабре жители Северного полушария увидят два потока — Геминиды (пик приходится на 13–14 декабря) и Урсиды (21–22 декабря). Геминиды будут особенно интенсивными, в небе будут видны до 120–150 метеоров в час. А максимум потока Урсид придется на декабрьское солнцестояние. Однако ученые предупреждают, что пик выпадает на полнолуние, оно затмит большинство метеоров.