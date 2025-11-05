Что изучают в полярных экспедициях? Морские исследования вышли на новый уровень

Исследованием Арктики и Антарктики, отслеживанием малейших изменений в хрупких полярных экосистемах, занимается Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Ученые изучают изменение климата и уровня воды в океане, течения и состояние льдов, колебания солнечной активности и животный мир. Все эти и многие другие исследования проводит Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ГУ «ААНИИ», Санкт-Петербург), который входит в состав Росгидромета.

В этом году ААНИИ отметил 105-летие: за эти годы было организовано более 1 200 экспедиций и тысячи разнообразных изысканий. Ежедневно ученые собирают обширный массив научных данных, которые используются десятками научных институтов и организаций. Проводить исследования в высоких широтах помогают собственный флот и полярные станции.

Проект «Северный полюс»

Первая в мире научно-исследовательская дрейфующая станция «Северный полюс – 1» была запущена еще в мае 1937 года. Легендарная команда исследователей во главе с Иваном Папаниным девять месяцев плыла на льдине, собирая данные о погоде, океанических течениях и магнитном поле Земли.

Многие десятилетия ученые продолжали исследования на расположенных на льду дрейфующих станциях. Однако в 2015 году «Северный полюс — 40» пришлось срочно эвакуировать. Из-за глобального потепления льдина, на которой размещалось оборудование и 16 полярников, стала разрушаться. Стало очевидно, что использование традиционных дрейфующих станций на естественном льду становится слишком рискованным, и это ускорило переход к новой эре полярных исследований – с использованием специальных судов-платформ.

По нацпроекту «Наука и университеты» в России было создано специальное арктическое судно, которое объединяет в себе свойства ледокола и научно-исследовательского центра. В мае 2022 года на воду была спущена для испытаний ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) «Северный полюс».

Длина платформы составляет 83,1 м, ширина – 22,5 м, а водоизмещение – 10 тыс. тонн. Судно позволяет проводить глубокие и сложные исследования, использовать тяжелое оборудование и оперативно анализировать пробы. На платформе расположено 17 современных лабораторий, позволяющих проводить метеорологические, океанологические, геофизические и другие исследования. В сборе данных участвует даже внешняя поверхность бортов ЛСП: с помощью встроенных датчиков судно «чувствует» актуальную ледовую обстановку.

В сентябре 2022 года платформа вышла из Мурманска в свою первую экспедицию «Северный полюс – 41». За 20 месяцев – к маю 2024 года – экспедиция преодолела 3 тыс. морских миль и собрала уникальные научные данные о природе арктических регионов. Сейчас судно снова в строю: экспедиция «Северный полюс – 42» стартовала 30 сентября 2024 года.

Рождение легенды

29 октября 2024 года на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге началось строительство самого большого в мире научно-экспедиционного судна (НЭС) «Иван Фролов», предназначенного для работы в морях Арктики и Антарктики. Оно названо в честь известного ученого и полярника, многие годы возглавлявшего ААНИИ.

«После ввода в эксплуатацию судно станет флагманом флота Росгидромета. На его борту разместится мощный научный комплекс, который позволит проводить исследования даже в самых суровых условиях», — заявил на церемонии закладки НЭС заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.

По его словам, изучение Арктики и Антарктики является одним из ключевых направлений деятельности Федеральной службы, и «появление нового судна «Иван Фролов», безусловно, усилит наши позиции в полярных регионах».

Длина чудо-корабля составит почти 165 м, а водоизмещение – около 25 тыс. тонн. На его борту смогут разместиться 240 человек, включая 70 человек экипажа, а также 170 ученых и членов авиаотряда. НЭС сможет высадить на лед или необорудованный берег экспедицию и выгрузить 50 тонн крупногабаритного оборудования. На борту планируется обустроить около 20 научных лабораторий.

«Наука неизменно является главным приоритетом Арктического и антарктического научно-исследовательского института. О природной среде полярных регионов наши полярники и ученые ежедневно получают обширный массив данных, которые используются десятками институтов и организаций не только в России, но и в других странах. Особое внимание уделяется изучению многолетней мерзлоты», — отмечает руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков.

Строительство НЭС «Иван Фролов» завершится в конце 2028 года, а в начале 2029-го судно отправится в свой первый рейс в Антарктиду. Всего к 2035 году планируется построить 13 новых кораблей и провести модернизацию всего научно-исследовательского флота.

На полюсе холода

Россия входит в число мировых лидеров в исследованиях как на Северном, так и на Южном полюсах. В январе 2024 года в Антарктиде в опытную эксплуатацию был запущен новый зимовочный комплекс станции «Восток». Команду к запуску дал президент России Владимир Путин. Теперь у нашей страны самое большое представительство в Антарктиде: десять станций – пять круглогодичных и пять сезонных.

Модульные конструкции высокотехнологичного зимовочного комплекса «Восток» были разработаны российскими инженерами и собраны на «Опытном заводе строительных конструкций» в городе Гатчина Ленинградской области. Все оборудование станции — отопление, вентиляция, энерго- и водообеспечение — российского производства.

«Климатические условия на станции, где уже почти семь десятилетий круглогодично работают российские полярники, – самые экстремальные на планете. Несмотря на очевидные факты, подтверждающие глобальное потепление, Антарктида еще сотни лет будет оставаться континентом максимально низких температур и находиться под мощным ледяным щитом», — уверен директор ААНИИ Александр Макаров.

Зимовочный комплекс станции «Восток» состоит из пяти блоков общей площадью более 3 тыс. кв. м. Он оснащен современной лабораторией для научных исследований, кабинетами и жилыми комнатами, зонами для отдыха и занятий спортом, медицинским блоком с самым современным оборудованием для проведения операций, стоматологическим кабинетом. В комплексе могут с комфортом разместиться 15 исследователей зимой и 35 летом.

Также на станции создается новый метеорологический комплекс – единственная в южном полушарии станция по измерению РС-индекса, которая позволяет отслеживать активность Солнца и его влияние на земные организмы. Здесь ученые будут мониторить УФ-излучение, изучать состав льда возрастом до 1,5 млн лет, проводить десятки других исследований.

Школа будущих ученых

Для прорывных исследований нужна не только инфраструктура, но и грамотные ученые. Их подготовка теперь начинается буквально со школьной скамьи: так, на базе ААНИИ с 2022 года работает Полярная школа для учеников 9–11 классов и студентов.

«Арктическая зона – одна из наиболее перспективных для развития науки и бизнеса, и в ближайшие десятилетия этот тренд будет сохраняться. Решение о получении профессии, ориентированной на работу в высоких широтах, станет для старшеклассников продуманным и дальновидным. Впоследствии успешные ученики смогут претендовать на работу в нашем институте и принимать участие в крупных и зачастую исторически значимых проектах. Наша Полярная школа будет способствовать ранней профессиональной ориентации и специализации, формированию интереса к научным профессиям. На первом этапе Полярная школа сможет принять до 30 очных слушателей. Для учащихся из других городов дополнительно планируется запустить онлайн-лекции и семинары», — отмечает Александр Макаров, директор Арктического и антарктического НИИ.

Ученики Полярной школы узнают о знаменитых полярных исследователях, могут совершить ледовую проводку судна в опытном ледовом бассейне института и даже прикоснуться к ледяному керну из Антарктиды, которому 400 тыс. лет.

И это не единственный способ поддержки молодых ученых. По нацпроекту «Молодежь и дети» в России строится сеть современных кампусов – университетских городков, где создаются все условия для учебы, научной работы и комфортной жизни. К 2030 году в России должно появиться 25 студенческих центров мирового уровня, а к 2036-му – 40.

Один из таких кампусов – «Арктическая звезда» – скоро появится в Архангельске. По сообщениям региональных СМИ, проект возведения 26-этажного здания для будущих ученых и специалистов уже прошел государственную экспертизу.

Стратегический интерес

Исследование Арктики для России всегда означало новые перспективы. Сделанные там открытия десятилетиями приносят пользу стране. Так, в середине XX столетия ученые ААНИИ открыли подводные хребты Ломоносова и Гаккеля, изучили рельеф дна Арктического бассейна, а затем, в 1970-е, создали первую общую геологическую карту Арктики.

«В наши дни эти открытия позволили получить правильные представления о границах шельфа и сформировали основу для увеличения территории нашего государства и его запасов. Сегодня, как и много лет назад, мы остаемся в авангарде мировых полярных исследований и каждый день подтверждаем лидирующие позиции нашей страны в высоких широтах», – считает директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Еще один пример – освоение Северного морского пути (СМП). В 1932 году экспедиция Отто Шмидта сумела на ледокольном пароходе за одну навигацию пройти от Архангельска до Тихого океана. Этот геройский рейд позволил многое узнать о морских течениях и сформулировать основные подходы к освоению стратегического маршрута, который соединяет Европу и Азию.

Сегодня Россия продолжает освоение Северного морского пути. В 2024 году грузопоток по нему составил 37,9 млн тонн, что на 1,6 млн тонн больше, чем годом ранее. На обеспечение круглогодичной навигации по этому маршруту направлен федеральный проект «Развитие Большого Северного морского пути». По нему налаживают регулярные грузоперевозки, строят атомные ледоколы и аварийно-спасательный флот, модернизируют соответствующую инфраструктуру.

Исследования и прогнозы Арктического и антарктического научно-исследовательского института помогают реализовать эти планы. А новые открытия создают основу для развития страны в будущем.