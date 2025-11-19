На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школьники, не сдавшие ОГЭ, смогут обучиться профессии рабочего

Госдума приняла законопроект о бесплатном обучении профессии для не сдавших ОГЭ
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Девятиклассники, не сдавшие ОГЭ, смогут бесплатно обучиться профессии рабочего или служащего. Соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.

В настоящее время в России действует система профессионального обучения, по итогам которой можно получить свидетельство о профессии рабочего или служащего. Соответствующее обучение возможно в школах и колледжах.

Законопроект предполагает использование этого механизма для тех, кто не сдал госэкзамены после 9 класса или получил неудовлетворительные результаты. Перечень профессий и организаций, где можно будет проходить обучение, определят региональные власти.

По окончании программы обучающийся сможет получить аттестат об образовании, а также документ о квалификации — свидетельство о профессии.

Закон направлен на решение кадрового дефицита рабочих специальностей в стране. Документ был внесен в Госдуму 16 июля 2025 года.

Ранее в ФИПИ рассказали об изменениях в ОГЭ в 2026 году.

