National Geographic признало наличие на Земле пятого океана

Национальное географическое общество США признало, что на Земле существует пятый океан. Об этом сообщает сайт National Geographic.

Как уточняет журнал, речь идет о Южном океане. Ученые долгие годы обсуждали вопрос о выделении этого океана, поскольку многими он признавался как продолжение Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Специалисты пришли к выводу, что воды воды Антарктики имеют свои отличительные особенности, что позволяет обозначить их как отдельный океан.

«Южный океан давно признан учеными, но так как международного соглашения никогда не было, мы не признавали его официально», — отметил географ Национального географического общества Алекс Тейт.

Теперь термин Южный океан включает воды, которые омывает Антарктиду и простираются от береговой линии континента до 60° южной широты. Исключениями являются пролив Дрейка и море Шотландии, относящиеся к южной части Атлантического океана.

Границей Южного океана считается Антарктическое циркумполярное течение (другое название — течение Западных Ветров), которое идет с запада на восток вокруг Антарктиды.