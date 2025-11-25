26 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

26 ноября отмечают праздник в честь высшей военной награды России. В мире чествуют мастеров по изготовлению и ремонту обуви и говорят о важности борьбы с ожирением. Церковь вспоминает святителя Иоанна Златоуста, известного своими вдохновенными речами. Какие еще праздники и памятные даты отмечают 26 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 26 ноября

День Георгиевского креста в России

В 1769 году императрица Екатерина II учредила высшую военную награду для офицеров — орден Святого Георгия. За время существования Российской империи лишь четверо военачальников стали его полными кавалерами. Самым известным из них был генерал Михаил Кутузов. Для награждения солдат и унтер-офицеров в 1807 году был учрежден Знак отличия Военного ордена. В 1913-м его официально переименовали в Георгиевский крест, а уже через четыре года орден Святого Георгия был упразднен, как и другие «царские» награды. В августе 2000 года его восстановили в качестве высшей военной награды России. У ордена четыре степени, к каждой из которых прилагается традиционная орденская лента с тремя черными и двумя оранжевыми полосами.

Международный день борьбы с ожирением

Одной из самых серьезных проблем здравоохранения в XXI веке посвящено несколько дат. 26 ноября — один из поводов вспомнить о том, как важно бороться с избыточным весом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала ожирение новой неинфекционной эпидемией, которая угрожает жизням людей. И небеспочвенно: среди последствий лишнего веса выделяют артериальную гипертонию, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые формы онкологических заболеваний.

В этот день во всем мире проходят мероприятия, посвященные борьбе с ожирением. Среди базовых советов для снижения веса: следить за количеством потребляемых калорий, свести к минимуму употребление алкоголя и регулярно заниматься спортом.

Cуточная норма калорий Согласно рекомендациям Минздрава РФ:

• мужчинам требуется от 2150 до 3800 ккал/сутки,

• женщинам — от 1700 до 3000 ккал/сутки.

Международный день сапожника

Издавна сапожники шили вручную все виды обуви, и хорошие мастера не испытывали недостатка в заказах. С наступлением эры механизации и массового производства профессия перестала быть столь распространенной, а обувь, сшитая на заказ, стала предметом роскоши. Но и сегодня у сапожников есть работа. Многие из них называются мастерами по ремонту обуви, которые помогают починить сломавшийся каблук, отлетевшую набойку или подошву. Грамотный мастер может подарить вторую жизнь вашей любимой, но износившейся паре ботинок.

Всемирный день информации

В жизни человечества сведения и данные всегда играли важную роль, и поговорка «Кто владеет информацией, тот владеет миром» возникла неспроста. Официальный, зарегистрированный ЮНЕСКО праздник в мире появился в 1994 году. 26 ноября проходят конференции о том, как трансформировался допуск к информации и процесс ее получения. Еще несколько поколений назад за знаниями отправлялись в библиотеку, а сегодня все есть в интернете. Но в этом есть и опасность: в сети можно столкнуться с ложными данными. Еще одна из обсуждаемых проблем — переизбыток информации, который может привести к стрессу. Поэтому важно не только получать информацию, но и научиться контролировать ее объем.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 26 ноября в других странах

День раздачи напитков — США. Этот праздник отмечают в канун Дня благодарения. Его придумали студенты, которые традиционно приезжают домой к родителям на семейный ужин, а накануне собираются в баре со старыми друзьями и одноклассниками. Считается, что в День раздачи напитков в США пьют больше, чем на Новый год! Поэтому праздник также называют Blackout Wednesday («blackout» тут описывает помутнение сознания из-за выпитого алкоголя) . Ночь перед Днем благодарения считается самой опасной для вождения, и полиция выставляет на дороги больше патрульных, чем обычно.

День молока — Индия. Дата выбрана в честь «отца молочной революции» Вергиза Куриена, который основал первый молочный кооператив и занимался производством сухого и сгущенного молока буйволов. Вскоре в Индии появилось множество таких предприятий, и в 1998 году страна обогнала США по производству молока. К 2017 году на страну приходилось более 21% мирового производства продукта.

День юмориста — Аргентина. 26 ноября Аргентина почитает память писателя и сказочника Роберто Фонтанароссы, одного из самых уважаемых авторов страны. Его короткие рассказы и сборники комиксов были очень популярны. В день смерти писателя был объявлен национальной траур. Позже, в 2014 году, сенат страны объявил 26 ноября, день рождения Фонтанароссы, Национальным днем юмориста.

Религиозные праздники 26 ноября

День памяти святителя Иоанна Златоуста

Иоанн Златоуст — один из трех вселенских святителей вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. Родился в Антиохии около 347 года в семье военачальника. Крестившись в сознательном возрасте, после смерти матери принял монашество, ушел в пустыню и провел шесть лет в аскезе. Из-за проблем со здоровьем вернулся в Антиохию, где был рукоположен в диаконы, а затем — в пресвитеры. Имя Златоуст он получил от паствы за выдающееся красноречие.

В 397 году Иоанн был назначен архиепископом Константинополя. Он вел аскетичный образ жизни, тратя церковные средства на помощь нуждающимся, и активно боролся с роскошью и пороками при императорском дворе. Открытая критика императрицы Евдоксии привела к гонениям: Иоанн был сослан в Армению, а затем направлен в дальнейшую ссылку в Абхазию.

Трехмесячный путь оказался непосильным для больного святителя. Он скончался в 407 году в городе Команы (на территории современной Абхазии). Позже его мощи были перенесены в Константинополь, а в 1204 году вывезены крестоносцами в Рим. В 2004 году реликвия была возвращена Константинопольской патриархии и ныне хранится в стамбульском соборе Святого Георгия.

С историей мощей связан спор о местонахождении головы святителя. Согласно одной из версий, в XVII веке реликвия была привезена в Москву и осталась в России. Сегодня о том, что у них хранится голова Иоанна Златоуста заявляют две обители: московский Храм Христа Спасителя и монастырь Ватопед на Афоне.

26 ноября Русская православная церковь вспоминает: • мученика Антонина, пресвитера, Никифора и Германа;

• мученицы Манефы Кесарийской (Палестинской).

Народные праздники и приметы 26 ноября

Златоуст

В народном календаре день памяти Иоанна Златоуста считали границей между осенью и зимой. Природа замирала в преддверии настоящих холодов. Хозяйки 26 ноября выносили на улицу белье для проветривания — считалось, что ветер выгонит все болезни.

Верующие в день Златоуста шли на службу в церковь, просили святителя о благословении и помощи. Вернувшись домой, крестьяне лепили пельмени. Считалось, что чем больше их изготовить и съесть, тем счастливее будет следующий год.

В этот день определяли, насколько суровыми будут наступающие морозы. Ясное звездное небо ночью предвещало холодную погоду, а карканье ворон днем говорило о скорой оттепели.

Приметы

На Златоуста нельзя дарить и принимать подарки без повода, иначе с ними можно получить порчу.

Нельзя крутить и вертеть кольцо на пальце, иначе партнер может предать.

Если девушка обожжется или поранится на Златоуста, то долго не сможет выйти замуж.

На Златоуста лучше не мыть голову, чтобы не привлечь несчастья.

Какие исторические события произошли 26 ноября

1394 год — Сеул официально стал столицей Кореи.

1904 год — в Петербурге торжественно открыли Суворовский музей.

1917 год — в Канаде основана Национальная хоккейная лига (НХЛ), куда вошли клубы «Монреаль Канадиенс», «Монреаль Уондерерз», «Оттава Сенаторз», «Квебек Булдогз» и «Торонто Аренас».

1922 год — Говард Картер и лорд Карнарвон стали первыми людьми за более чем 3 тыс. лет, которые вошли в гробницу Тутанхамона.

1924 год — Великий народный хурал провозгласил Монгольскую Народную Республику и утвердил первую конституцию.

1941 год — ударное соединение японского флота под командованием вице-адмирала Тюити Нагумо тайно покинуло базу в заливе Хитокаппу на Курильских островах и направилось к Перл-Харбору. Выход стал ключевым в подготовке удара по США.

1942 год — состоялась премьера фильма «Касабланка».

1943 год — Воркуте присвоен статус города.

1970 год — в городе Бас-Тер на острове Гваделупа зафиксировали самый сильный дождь в истории — 38 мм осадков в минуту.

1976 год — в Окружном секретариате штата Нью-Мексико зарегистрирована торговая марка будущей технологической корпорации Microsoft.

1991 год — Майкл Джексон выпустил студийный альбом Dangerous. Пластинка разошлась тиражом в 40 млн экземпляров.

1994 год — состоялся штурм Грозного, окончившийся провалом пророссийских сил и российских спецслужб.

2003 год — состоялся последний полет сверхзвукового пассажирского авиалайнера «Конкорд».

Дни рождения и юбилеи 26 ноября

В 1607 году родился Джон Гарвард — христианский проповедник и благотворитель, в честь которого назвали Гарвардский университет.

В 1767 году родился Платон Зубов — государственный и военный деятель, последний фаворит императрицы Екатерины II.

В 1844 году родился Сергей Шереметев — историк и коллекционер, один из крупнейших землевладельцев Российской империи.

В 1847 году родилась Мария Федоровна (урожденная Дагмара, принцесса Датская) — супруга императора Александра III, мать Николая II.

В 1857 году родился Фердинанд де Соссюр — основоположник структурной лингвистики.

В 1895 году родился Билл Уилсон — общественный деятель, один из создателей сообщества «Анонимные алкоголики».

В 1909 году родился Эжен Ионеско— драматург, один из основоположников театра абсурда.

В 1926 году родилась Маргарита Назарова — артистка цирка, дрессировщица, народная артистка РСФСР.

В 1939 году родилась Тина Тернер (имя при рождении Анна Мэй Буллок) — певица, обладательница восьми премий «Грэмми».

Кто отмечает день рождения

87 лет исполняется Анне Шатиловой — теле- и радиоведущей, диктору Центрального телевидения, народной артистке РСФСР.

52 года исполняется Питеру Фачинелли — американскому актеру, известному по роли Карлайла Каллена в фильме «Сумерки».

50 лет исполняется Максиму Аверину — актеру театра и кино, режиссеру, народному артисту России.

50 лет исполняется Антону Макарскому — российскому актеру театра, кино и дубляжа, певцу, исполнителю партии Феба де Шатопера в русской версии мюзикла «Нотр-Дам де Пари».

50 лет исполняется Владиславу Радимову — российскому футболисту, экс-игроку сборной России по футболу.

42 года исполняется Прохору Шаляпину (имя при рождении Андрей Захаренков) — российскому певцу и телеведущему, «любителю красивой жизни».

