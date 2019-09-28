Умер режиссер Марк Захаров

Народный артист СССР Марк Захаров ушел из жизни утром 28 сентября на 86-м году жизни. О смерти художественного руководителя «Ленкома» сообщил директор театра Марк Варшавер в комментарии ТАСС.

Реклама

«Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан», — сказал Варшавер.

В беседе с РИА «Новости» директор «Ленкома» назвал смерть коллеги «страшной катастрофой» и уточнил, что он скончался в результате повторного воспаления легких.

Советник президента России по культуре Владимир Толстой сказал, что Захаров являлся олицетворением целой эпохи отечественного театра и кино. Он отметил, что этого мудрого и талантливого человека будет не хватать российской культуре.

«Марк Захаров — это целая эпоха нашего театра и кино. Его спектакли собирали аншлаги даже на своих сотых и шестисотых исполнениях, да и просто человек был мудрый, тонкий и талантливый. Будет очень не хватать его нашей аудитории и всем нам. Выражаю искренние соболезнования всем близким и родным Марка Анатольевича», — цитирует Толстого РИА «Новости».

По словам председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, в честь Захарова могут назвать одну из улиц Москвы.

Режиссер ушел из жизни в районе 10 часов утра в одной из клиник на Юго-Востоке Москвы. Ранее он лежал в клинике на протяжении трех недель с двусторонним воспалением легких. После выписки Захарова 9 сентября Варшавер заявлял, что его жизни ничего не угрожает.

«Все, Марка Анатольевича выписали домой. Вылечился от воспаления легких. Он рвется на работу, но мы с Сашей уговариваем, чтобы он хотя бы пару дней побыл дома», — сказал Варшавер, имея в виду актрису Александру Захарову — дочь режиссера.

Народный артист СССР Марк Захаров с 1973 года работал главным режиссером театра «Ленком» (до 1990 он назывался Московским театром имени Ленинского комсомола). За свою карьеру он поставил около пятидесяти спектаклей, но остался известным широкой публике благодаря таким фильмам и сериалам, как «Тот самый Мюнхаузен», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Юнона и Авось», «Поминальная молитва» и другие.

В 2013 году режиссер стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Он также был награжден Госпремией СССР в 1987 году, несколькими Госпремиями Российской Федерации в 1992, 1997 и 2002 годах, орденами Святого Станислава и Святого Александра Невского, а также премией «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Помимо прочего он получил награды «Хрустальная Турандот», «Чайка» и спецприз кинопремии «Золотой орел» в номинации «За выдающийся вклад в российский кинематограф». В 2018 году Захарову было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.

Заслуги Захарова в кинематографе ничуть не меньше, чем в театра. Он снял всего шесть фильмов — «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Убить дракона». Однако все они вошли в золотой фонд отечественного кино.

Несмотря на почтенный возраст, он до конца жизни продолжал руководить театром и ставить спектакли. Год назад в преддверии своего юбилея Захаров отметил, что в современном мире ценность времени очень велика, и нужно очень постараться, чтобы заинтересовать москвича двух-трехчасовым полноформатным спектаклем.

В приуроченном к юбилею документальном фильме «Я оптимист, но не настолько» Захаров назвал творчество своим спасением от переживаний и лишних мыслей. С нулевых годов режиссер потерял много близких людей, а в 2014 году проводил в последний путь свою жену, актрису Нину Лапшину.

Они познакомились во время учебы в ГИТИСе и поженились в 1956 году, находясь на работе в Перми. Сначала Нина была успешнее своего мужа: когда ее приглашали в театр, она всегда просила обеспечить актерской работой Захарова. Конечно, мужчину угнетала такая зависимость, но другого выбора у него не было.

Позже артист понял, что делом его жизни может стать режиссура, и начал активно работать в этом направлении. Свою жену он снял только в многосерийном фильме «12 стульев», где она сыграла небольшую роль.