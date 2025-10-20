«Звездный дождь» в октябре: когда и где наблюдать пик метеорного потока Ориониды

С конца октября ночи наглядно докажут: чтобы увидеть чудо, не нужен билет на другой континент — достаточно поднять голову. Над Землей пройдет пик метеорного потока Ориониды — одного из самых красивых и предсказуемых «звездных дождей» года. Его вспышки будут сыпаться из созвездия Ориона, а если повезет, можно будет увидеть до нескольких десятков метеоров в час. Где и когда наблюдать за космическим явлением, «Газета.Ru» разбиралась вместе с Московским планетарием.

Что такое метеорный поток Ориониды

Каждую осень Земля входит в пылевой след кометы Галлея — той самой, чье появление люди наблюдают уже более двух тысяч лет. Когда планета пересекает этот космический шлейф, миллионы микроскопических частиц сталкиваются с атмосферой и вспыхивают короткими яркими линиями. В этот момент ночное небо превращается в световое шоу — так выглядят Ориониды.

close Brian Spencer/Shutterstock/FOTODOM

Название поток получил от созвездия Ориона — одного из самых ярких в ночном небе. Из него, если смотреть с Земли, как будто вылетают все вспышки. На самом деле частицы движутся параллельно, а иллюзия «взрывного центра» — результат перспективы.

Ориониды известны своей скоростью: около 66 км/сек — примерно в 200 раз быстрее пассажирского лайнера.

Вспышки загораются тонкими полосками, стремительными и необычайно яркими. Некоторые оставляют за собой светящийся след, который держится несколько секунд. Большинство фрагментов сгорают на высоте около 90–100 км — задолго до того, как достигают земной поверхности. А сам поток, по разным оценкам, существует уже не одну тысячу лет: он образовался из частиц, оставленных кометой во время ее многочисленных проходов рядом с Солнцем.

Последний раз комета Галлея приближалась к Земле в 1986 году, а следующая встреча ожидается в 2061-м . Но ее пылевой след остался в космосе — именно он каждый октябрь устраивает небесное представление. Пик активности приходится примерно на 20–23-е число, а «окно» наблюдений тянется с середины месяца до самого конца.

Где и когда можно увидеть метеорный поток Ориониды

В 2025 году максимум активности ожидается в ночь на 22 октября . При благоприятной погоде можно будет увидеть около 15 вспышек в час, а в местах с минимальной засветкой — еще больше, рассказала «Газете.Ru» руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария, астроном Людмила Кошман.

Наиболее подходящее время для наблюдений Орионид в средних широтах — с полуночи и до рассвета, когда созвездие Орион достаточно высоко поднимается над юго-восточным горизонтом. Лучше выбирать места с отсутствием городской засветки. В 2025 году пик активности Орионид приходится как раз на ночь новолуния, которое произойдет 21 октября 2025 года. Метеорный поток будет хорошо виден в обоих полушариях. Людмила Кошман руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария, астроном

Ориониды хорошо заметны в Северном полушарии. Поток видно и в южных широтах, но ниже над горизонтом, поэтому там он выглядит менее насыщенно. В отличие от многих других метеорных потоков, наблюдать Ориониды можно несколько ночей подряд — не только в сам пик.

Ключевое условие — ясное небо и отсутствие ярких источников света. В городской среде поток теряет часть своей зрелищности: уличные фонари и подсветка зданий буквально «съедают» слабые вспышки. Поэтому идеальный сценарий — выехать за город, найти поле, берег или любую площадку подальше от фонарей.

Дополнительный приятный фактор — Луна в эти дни близка к последней четверти, а значит, не будет мешать наблюдениям. Это редкий случай, когда ее свет не конкурирует с метеорами, создавая почти идеальные условия для «охоты» на падающие звезды.

Как наблюдать за метеорным потоком Ориониды

Чтобы увидеть «небесный фейерверк», не нужны телескопы, дорогостоящая оптика или сложные приборы. Достаточно темного неба, теплой одежды и терпения. Частицы из шлейфа комета Галлея отлично заметны невооруженным глазом.

close Егор Алеев/ТАСС

«Ориониды — один из тех потоков, которые лучше всего наблюдать невооруженным глазом. Главное — заранее выбрать темное место с открытым юго-восточным горизонтом, потеплее одеться, взять горячий чай и просто смотреть на небо. Хотя поток не самый мощный, он дарит по-настоящему атмосферное зрелище.

Радиант находится выше и левее звезды Бетельгейзе в созвездии Ориона, поэтому лучше смотреть не прямо на него, а в соседние участки неба.

А еще в октябре 2025 года Юпитер будет сиять чуть выше и левее, в созвездии Близнецов, добавляя особую красоту этой осенней ночи», — отметила астроном.

Адаптация человеческих глаз к темноте обычно занимает примерно 15–20 минут. В этот период желательно не смотреть на экран телефона и не пользоваться яркими фонариками — резкий свет лишает ночного зрения. Если подсветка все же нужна, спасет красный фильтр: он не мешает глазам видеть слабые вспышки.

Главное — не торопиться. Поток непостоянен: вспышки могут идти сериями или с перерывами, поэтому стоит просто устроиться поудобнее и ждать. Телескоп здесь не помощник — он лишь сузит обзор. Гораздо разумнее взять с собой теплый термос, компанию друзей и плед, чтобы спокойно наблюдать, как небо само устраивает шоу.

Иногда среди быстрых вспышек появляются яркие болиды — крупные обломки, оставляющие длинные светящиеся следы. Такие «звезды» видны даже сквозь тонкую пелену облаков и освещают небо на несколько секунд — как вспышка фотокамеры.