Почему все опять повторяется: как работают паттерны поведения

Каждый из нас хоть раз ловил себя на мысли: «Почему все снова повторяется?» Сначала кажется, что на этот раз все будет иначе: другие лица, другие обстоятельства. А потом понимаешь — те же ошибки, те же реакции, тот же финал. Это не мистика и не карма. Это — паттерны поведения: невидимые сценарии, по которым мы живем годами. Как они управляют нашей жизнью и можно ли их изменить — в материале «Газеты.Ru».

Что такое паттерны поведения

Паттерн поведения — как старая книга, которую вы читаете снова и снова. Вы уже знаете каждую фразу, каждую страницу, развязку и даже то, где герой ошибется. Сюжет не меняется — меняются только обстоятельства вокруг. Мы не рождаемся с этими сценариями, а усваиваем их. Чаще всего в детстве или в однотипных стрессовых ситуациях.

Если вкратце, паттерны — это устоявшиеся модели реакций и действий, по которым человек автоматически живет: как отвечает на конфликт, как выстраивает отношения, как реагирует на успех или провал, рассказала «Газете.Ru» клинический психолог Ксения Петрова. Термин «паттерн» пришел из английского языка и означает «образец» или «шаблон».

Паттерн — это устойчивая схема поведения, которая срабатывает автоматически. Привычка — лишь частный случай паттерна, сформированный за счет повторяющихся действий. А установка — это оценка или убеждение, лежащие в основе этих схем. Проще говоря, установка — причина, привычка — форма, а паттерн — готовая модель, по которой человек действует не задумываясь. Ксения Петрова клинический психолог

Психиатры и психологи начали говорить о поведенческих паттернах еще в середине XX века. Один из ключевых исследователей этого явления, когнитивный психотерапевт Аарон Бек, описывал паттерны как устойчивые схемы мышления. А английский психиатр Джон Боулби показал, что многие такие шаблоны закладываются еще в начале жизненного пути — через стиль привязанности к родителям.

Паттерны не бывают хорошими или плохими сами по себе — это способ психики экономить силы. Когда мозг «включает автопилот», ему не нужно заново решать, как отвечать на каждую ситуацию. Но именно из-за этого мы порой раз за разом оказываемся в знакомых тупиках, хотя поклялись себе больше туда не сворачивать.

Какие паттерны бывают

Если сильно упростить, все паттерны можно разделить на две большие группы — те, что помогают, и те, что мешают. Первые дают нам устойчивость, экономят силы и делают жизнь предсказуемой. Вторые — как будто зацикленный трек, от которого уже тошнит, а кнопка «стоп» где-то потерялась.

Представьте: человек каждый раз выбирает партнеров, которые его обесценивают. Он понимает, что история циклична, но не может остановиться. Или другой пример: сотрудник, которому поручают проект, мгновенно впадает в панику, потому что с детства его учили не ошибаться. Он все делает идеально, но потом выгорает и винит себя.

Психологи условно делят паттерны на три группы :

Поведенческие — автоматические действия. Например, человек каждый раз замолкает в споре, потому что привык, что говорить бесполезно.

Эмоциональные — привычные чувства. Кто-то при любом напряжении ощущает вину, даже если ни в чем не виноват.

Когнитивные — устойчивые мысли и убеждения: «я не справлюсь», «все меня бросят», «лучше промолчать, чем поссориться».

Иногда эти схемы не просто личные — они «наследуются» поколениями. Так, если в семье не принято было выражать эмоции, то и во взрослом возрасте личность может воспринимать любое проявление чувств как слабость. Или если конфликты дома решались криками, человек будет считать, что иначе это «не работает».

Часто мы не осознаем те паттерны, которые заложили в нас в детстве. Например, папа был алкоголиком и в состоянии алкогольного опьянения часто устраивал скандалы. В детской психике это может нормализоваться. И даже взрослый человек, понимающий деструктивность такого поведения, будет неосознанно выбирать либо партнера с зависимостью, либо с эмоциональными проблемами — например, с неконтролируемой агрессией. Ксения Петрова клинический психолог

У паттернов есть и другая сторона — они не всегда мешают. В некоторых случаях умение быстро оценивать обстановку, держать дистанцию в конфликте или спокойно принимать решения в стрессовых обстоятельствах — тоже паттерны, просто адаптивные. Они помогают нам жить, не тратя каждую секунду на внутренние дебаты.

На что влияют паттерны поведения

Паттерны, как мощный встроенный GPS, незаметно прокладывают маршруты туда, куда мы даже не собирались ехать. Схемы, усвоенные когда-то давно, влияют почти на все: как мы общаемся, строим отношения, работаем, ведем себя при стрессе и принимаем решения.

В личных отношениях это особенно заметно. Например, человек с ранних лет усвоил: если я не угождаю — меня не любят. Повзрослев, он начинает подстраиваться под близкого человека, боится ссор, постоянно уступает и молчит. Итог предсказуем: накапливается раздражение, а потом — взрыв или тихий уход.

Другой распространенный расклад — потребность спасать. Некоторые по кругу влюбляются в тех, кого нужно «исправить»: в зависимого, безответственного, сломленного. Это не случайность, а старый паттерн — привычка чувствовать свою значимость через решение чужих проблем.

В работе механизмы такие же. Если человека в юности часто критиковали, он может стать перфекционистом, который боится сделать шаг без стопроцентной гарантии успеха. Или иной исход — когда человек вообще не берется за новое, потому что «все равно не получится». Паттерны легко маскируются под «особенности характера», хотя на деле это просто автоматический внутренний отклик.

В самооценке они тоже сидят прочно. Кто-то считает себя «неудачником», даже имея внушительный список побед. Кто-то живет с ощущением, что не имеет права на отдых. Кто-то убежден, что семейная жизнь — это «не про него», он выбрал путь одиночки. Все эти фразы — не факты, а следствие старых алгоритмов.

Проблема в том, что паттерны не спрашивают разрешения. Они просто включаются — как старая программа. Пока человек не начнет их замечать, они будут управлять им так же незаметно, как автопилот ведет самолет.

Как изменить негативные паттерны поведения

Сломать старую установку — это не про волю и не про волшебные методики, а про честность с самим собой. Ведь чтобы что-то поменять, нужно сначала увидеть, что ты все время совершаешь одну и ту же ошибку. Не потому, что «не везет», а потому что внутри включается режим по умолчанию.

Обычно все начинается с легкого ощущения дежавю. Снова оказался в похожих отношениях, снова работа, которая «высасывает» всю энергию, снова разговор, где ты промолчал, хотя хотел сказать. В такие моменты полезно не ругать себя, а просто задать вопрос: «Почему я реагирую так же, хотя ситуация вроде бы новая?» Ответы редко бывают очевидными. Чаще это цепочка: старые страхи, семейные программы, выученные на ранних этапах способы выживания.

Менять паттерны — не значит перекраивать себя. Это, скорее, научиться замечать, где заканчивается «я настоящий» и начинается старый шаблон. Иногда достаточно малейшего сдвига: проговорить то, что раньше замалчивали; не бросаться спасать всех вокруг; не бежать, когда становится тревожно. Маленькие движения со временем превращаются в новую траекторию.

Никто не обязан справляться с этим в одиночку, всегда можно обратиться к психологу. Психотерапия — это не про «починить себя», а про возможность увидеть то, что замылилось, услышать собственные реакции и шаг за шагом выстроить новый способ жить. Часто людям кажется, что они застряли, но на деле они просто слишком долго шли по одной и той же дороге и забыли, что поворотов — миллион.

«Новые паттерны действительно можно сформировать сознательно. Для этого важно понять, где вы сейчас находитесь и к чему хотите прийти — обозначить свою точку А и точку Б. Хороший способ — найти людей, которые уже живут так, как вы хотите, и буквально «подсмотреть» их полезные сценарии поведения. Но стоит понимать: это нелегкий процесс. Психика будет защищать старые схемы, потому что для нее они — гарантия выживания. Мозг выбирает привычное не потому, что это делает нас счастливыми, а потому, что однажды это помогло нам выжить», — разъяснила психолог.