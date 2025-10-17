18 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 18 октября
- Всемирный день менопаузы
Всемирная организация здравоохранения совместно с Международной организацией по менопаузе учредили этот день, чтобы открыто говорить о естественном этапе в жизни каждой женщины. Цель — развеять мифы и табу, окружающие этот период, и подчеркнуть, что менопауза — не конец активной жизни, а ее новая глава. Основной посыл этой даты: современная медицина и здоровый образ жизни дают женщине все возможности оставаться здоровой, энергичной и счастливой в любом возрасте.
- Всемирный день женского счастья
В сумасшедшем ритме жизни, полной забот о семье, работе и быте, женщины часто отодвигают собственные потребности на второй план. Этот день призывает исправить эту несправедливость. Праздник был учрежден в 2017 году по инициативе американки Карин Рокинд, чтобы бороться с женской депрессией и способствовать психологическому благополучию женщин. Традиции празднования душевные и простые — дружеские посиделки в женской компании, где можно пообщаться и поддержать друг друга.
- Международный день галстука
История этого аксессуара начинается не в парижских ателье или миланских бутиках, а на полях сражений. Во время Тридцатилетней войны (1618–1648 гг.) наемные хорватские солдаты, служившие во французской армии, носили традиционные шейные платки. Цель была практической — сохранять тепло. Французская знать очаровалась этой деталью гардероба, а король Людовик XIV стал носить на шее кружевной платок, задав новую моду для аристократии. Аксессуар получил название «cravate», которое, как полагают, произошло от искаженного французского слова «croates» — «хорваты». С тех пор галстук прошел долгий путь от модной причуды при дворе до неотъемлемого атрибута делового и повседневного гардероба.
Какие праздники и памятные даты отмечают 18 октября в других странах
День Аляски — США. Этот праздник переносит нас в 1867 год, когда над городом Ново-Архангельск (ныне Ситка) спустили российский флаг и подняли звездно-полосатый. Церемония завершила процесс продажи Аляски Российской империей Соединенным Штатам за 7,2 млн долларов. Официальный статус праздник получил в 1917 году. Главные торжества традиционно проходят в Ситке.
Подписание договора о продаже Аляски 30 марта 1867 года, картина Эмануэля Лойце, 1868.Public Domain
День восстановления независимости — Азербайджан. В этот день в 1991 году Верховный Совет республики принял Конституционный акт о государственной независимости, официально провозгласивший Азербайджан суверенным государством. С тех пор этот день является главным национальным праздником, символом торжества воли народа и его права на самоопределение. По всей стране в этот день проходят официальные церемонии, концерты и массовые гулянья.
Церковные праздники 18 октября
Собор Московских святителей
Русская православная церковь в этот день вспоминает особую группу святых — тех митрополитов и патриархов, которые на протяжении веков управляли Московской кафедрой и внесли свой вклад в становление государства. Их служение пришлось на разные, часто очень сложные времена — от татарского ига до Смуты, но всех их объединяла глубокая вера и мудрое управление паствой.
В этот собор входят такие великие святители как Петр, перенесший митрополичью кафедру из Владимира в Москву, что укрепило ее будущее величие; Алексий, бывший регентом при малолетнем Дмитрии Донском и своими советами укреплявший государство; Филипп, смело выступивший против жестокости царя Ивана Грозного и за это принявший мученическую смерть; патриарх Ермоген, чья твердая вера и призывы вдохновили народ на борьбу с польскими интервентами в Смутное время. Церковь устанавливает это соборное празднование, чтобы верующие могли единой молитвой почтить память этих архипастырей, чья личная святость и твердое управление помогли сохранить и укрепить православную веру в сердцах людей и в жизни всей страны.
День памяти мученицы Харитины Амисийской (Понтийской)
История этой святой переносит нас в начало IV века, в те времена, когда римские императоры Диоклетиан и Максимиан устраивали жестокие гонения на христиан. Юная Харитина, сирота из города Амиса в Понтийской области, жила у благочестивого человека, который воспитал ее в христианской вере. Свое имя, означающее «радость» или «благодать», она полностью оправдала своей жизнью — кротостью, глубокой верой и любовью к Богу.
Когда гонения достигли их земель, Харитину схватили и привели на суд к правителю. Тот, видя ее молодость и красоту, сначала попытался уговорами и лестью заставить ее отречься от Христа. Он предлагал ей почести и богатство, обещал найти ей знатного мужа. Но святая твердо отвечала, что ее единственный жених — Христос, и ее единственное богатство — вера в Него.
Тогда судья приказал подвергнуть ее жестоким мучениям. Ее били, рвали тело железными когтями, жгли огнем. В конце концов, мучители вынесли ей смертный приговор. Святая Харитина с радостью встретила эту весть, попросив лишь дать ей время для последней молитвы. По завершении молитвы она с миром предала свою душу Богу.
Миниатюра Минология Василия II. Харитина Амисийская (Понтийская), мц Константинополь. 985 г. Ватиканская библиотека. РимWikimedia Commons
Народные праздники и приметы 18 октября
День Харитины
День, посвященный святой Харитине, в народе называли «Харитины — первые холстины» или «Харитина — вечная ткачиха». Так говорили неспроста, ведь к середине октября все полевые и огородные работы заканчивались, и крестьяне переходили к домашним ремеслам. Женщины и девушки в этот день впервые после лета садились за ткацкие станы, чтобы начать ткать холсты. «Харитина ткала и пряла — весь дом одевала», — приговаривали, подчеркивая важность этого труда для благополучия семьи.
Девушки собирались на вечерки — посиделки, где вместе пряли, вышивали и вязали, сопровождая работу песнями и рассказами. Считалось, что первая нить, выпряденная или вытканная 18 октября, обладает особой силой. Ее берегли и завязывали на левом запястье ребенка или взрослого как мощный оберег от сглаза и всякой нечисти. Мужчины же в это время начинали валять валенки, готовя теплую обувь к предстоящей зиме.
В этот день люди старались вернуть все долги, веря, что это убережет семью от будущей нужды.
Под запретом оказывались сватовство и шумные свадьбы. Люди старались не надевать новую или слишком пеструю и яркую одежду, особенно отправляясь на важную встречу, чтобы не спугнуть удачу. Зависть чужим успехам и хвастовство собственными достижениями также считались дурными поступками, способными навлечь беды.
Приметы
Если вороны кружатся — к снегопаду.
Треск деревьев в лесу предсказывал ясную погоду.
Утренний иней обещал сухую походу всю неделю.
Оставшиеся на березе листья — к суровой зиме.
Какие исторические события произошли 18 октября
- 1009 год — в Иерусалиме халиф аль-Хаким распорядился разрушить Храм Гроба Господня.
- 1356 год — произошло Базельское землетрясение — самое сильное в Центральной Европе. Толчки силой 6,0–7,1 балла разрушили город и повредили окрестные замки. Память о катастрофе бережет «крест землетрясения» в швейцарском городе Рейнах.
Карл Яуслин. Базельское землетрясениеWikimedia Commons
- 1826 год — в Лондоне провели последнюю государственную лотерею Британии, завершив серию из 170 тиражей, которую парламент вел с 1694 года. К XIX веку государственные лотереи стали вызывать сильное недовольство. Утвердилось мнение, что так власти поощряют азартные игры и разоряют бедняков. Только спустя более 150 лет страна возродила государственные лотереи в новом формате.
- 1883 год — в Петербурге на месте убийства Александра II заложили Спас-на-Крови. Первый камень положил Александр III, а внутри позже зажглись 1689 электрических ламп — для того времени редкая роскошь.
- 1906 год — вышел указ об уравнении крестьян в правах: крестьяне получили больше свободы в выборе места жительства и службе, а при соблюдении имущественного ценза — доступ к «землевладельческому» голосованию.
- 1924 год — Совнарком утвердил обязательные прививки от оспы: СССР ввел вакцинацию в младенчестве и ревакцинацию подростков. В начале 1930-х страна пережила тяжелые вспышки, но к 1936 году искоренила эндемичную оспу.
- 1951 год — СССР испытал бомбу РДС-3 на Семипалатинском полигоне: ядерный заряд впервые сбросили с самолета Ту-4, мощность взрыва составила около 42 килотонн.
- 1963 год — во Франции впервые запустили в космос кошку по имени Фелисетт хотя изначально ее прозвали Астрокошкой. Суборбитальный полет (без выхода на орбиту) на ракете Veronique прошел удачно, капсулу вернули через 13 минут. За несколько лет до этого — в 1957 году — СССР отправили в космос собаку по имени Лайка — она стала первым животным, вышедшим на орбиту Земли.
- 1978 год — Анатолий Карпов в филиппинском городе Багио выиграл матч у Виктора Корчного и сохранил титул чемпиона мира по шахматам. Изнурительная дуэль тянулась три месяца и вошла в хроники напряжением и бытовыми скандалами вокруг матча.
- 1991 год — прошло последнее заседание Президиума Верховного Совета СССР. Уже через два месяца Союз юридически прекратил существование.
Дни рождения и юбилеи 18 октября
- В 1799 году родился Кристиан Фридрих Шонбейн — немецкий химик, открывший озон и описавший пироксилин. Работал профессором физики и химии в Базельском университете с 1835 года, сотрудничал с выдающимся английским физиком-экспериментатором и химиком Майклом Фарадеем.
- В 1847 году родился Александр Лодыгин — русский электротехник, создатель одной из ранних ламп накаливания. Запатентовал вольфрамовые нити, работал в США и Франции.
- В 1872 году родился Михаил Кузмин — русский поэт, прозаик и композитор. Автор повести «Крылья», один из первых мастеров свободного стиха в России.
- В 1901 году родился Владимир Захаров — советский композитор и хоровой дирижер, народный артист СССР. Руководил Русским народным хором им. Пятницкого, лауреат Сталинских премий.
- В 1926 году родился Чак Берри — американский гитарист, певец и автор песен. Пионер рок-н-ролла, автор «Johnny B. Goode», «Maybellene», член Зала славы рок-н-ролла.
- В 1927 году родился Джордж Скотт — американский актер. Получил «Оскар» за «Паттона» и отказался принять статуэтку. Прославился ролями в «Анатомии убийства» и «Доктор Стрейнджлав».
- В 1939 году родился Ли Харви Освальд — стрелок, убивший американского президента Джона Кеннеди. Во всяком случае, такова официальная версия. Вокруг нее выросла не одна теория заговора, и о причастности Освальда к преступлению спорят до сих пор.
Харви Ли Освальд в полицейском участке в Далласе на следующий день после покушения на президента США Джона Кеннеди, 23 ноября 1963 годаAP
Кто отмечает дни рождения
- 65 лет исполняется Жан-Клоду Ван Дамму — американскому актеру бельгийского происхождения, мастеру боевых искусств и режиссеру.
- 52 года исполняется Сергею Безрукову — актеру театра и кино, народному артисту России.
- 36 лет исполняется Джой Лорен — американской актрисе, наиболее известной по роли Даниэль Ван де Камп в сериале «Отчаянные домохозяйки».
- 34 года исполняется Тайлеру Пози — американскому актеру и музыканту.