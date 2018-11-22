Трагедия в Далласе: последний день президента Кеннеди

55 лет назад в Далласе прозвучали выстрелы, оборвавшие жизнь 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди, который с супругой Жаклин совершал визит в Техас в рамках кампании к выборам 1964 года. По подозрению в покушении на главу государства по горячим следам был задержан работник книжного склада Ли Харви Освальд, имевший в своей биографии такую пикантную подробность, как несколько лет жизни в советском Минске. Добиться показаний от подозреваемого не успели. Два дня спустя Освальда прямо в полицейском участке застрелил связанный с мафией владелец далласского ночного клуба Джек Руби, который сам скончался в 1967 году от рака легких. Ниточка, которая могла привести к раскрытию преступления, окончательно оборвалась. Убийство Кеннеди осталось одной из главных загадок XX века, если не всей мировой истории. Очень многие не верят в причастность к гибели президента странного паренька Освальда. Существуют десятки версий о настоящих причинах и обстоятельствах трагедии. Возможно, в деле были замешаны слишком влиятельные люди, — а Ли Харви всего лишь удобно подвернулся под руку.

«Газета.Ru» в исторической онлайн-трансляции воспроизводит последние часы жизни президента Кеннеди. Хронология ведется по времени Далласа.