Трагедия в Далласе: последний день президента Кеннеди

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Есть повод насторожиться: в отличие от предыдущих недель Освальд приехал в Ирвинг не в пятницу вечером, а в конце четверга. В половину первого ночи Ли все еще бодрствовал – это Марина впоследствии расскажет на следствии.
К моменту рассматриваемых событий все в жизни Ли складывается плохо. С одной работы уволили, на другой – книжном складе – совсем неинтересно, друзей нет, да и с Мариной они не живут вместе. Жену с ребенком отвезла в свой дом в Ирвинге ее подруга Рут Пэйн, а Освальд околачивается в Далласе. Свою семью мужчина навещает только на выходных. Зато в семействе прибавление – 20 октября родилась вторая дочь.
«Грубому и высокомерному», как характеризовали его знакомые, Освальду было непросто социализироваться в обществе и найти свое место в жизни. Поэтому он решился на экстремальный для среднестатистического американца поступок, переехав в СССР. С октября 1959 года по июнь 1962-го Освальд жил и работал в Минске, где обучался русскому языку у будущего подписанта Беловежских соглашений Станислава Шушкевича, но время без «ночных клубов и боулинга» глобально разочаровало американца в Советском Союзе и социалистической системе в целом. Единственной отрадой в чужом, «сером» мире стала для него студентка Марина Прусакова.
55 лет назад в Далласе прозвучали выстрелы, оборвавшие жизнь 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди, который с супругой Жаклин совершал визит в Техас в рамках кампании к выборам 1964 года. По подозрению в покушении на главу государства по горячим следам был задержан работник книжного склада Ли Харви Освальд, имевший в своей биографии такую пикантную подробность, как несколько лет жизни в советском Минске. Добиться показаний от подозреваемого не успели. Два дня спустя Освальда прямо в полицейском участке застрелил связанный с мафией владелец далласского ночного клуба Джек Руби, который сам скончался в 1967 году от рака легких. Ниточка, которая могла привести к раскрытию преступления, окончательно оборвалась. Убийство Кеннеди осталось одной из главных загадок XX века, если не всей мировой истории. Очень многие не верят в причастность к гибели президента странного паренька Освальда. Существуют десятки версий о настоящих причинах и обстоятельствах трагедии. Возможно, в деле были замешаны слишком влиятельные люди, — а Ли Харви всего лишь удобно подвернулся под руку.
«Газета.Ru» в исторической онлайн-трансляции воспроизводит последние часы жизни президента Кеннеди. Хронология ведется по времени Далласа.