13 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

13 октября в России поздравляют военных моряков-гидрографов. В мире говорят о снижении рисков стихии и профилактике тромбоза. В Канаде празднуют День благодарения, а в Японии — День здоровья и спорта. Православная церковь сегодня чтит память святителя Михаила, первого митрополита Киевского после Крещения Руси. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 13 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 13 октября

Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий

Этот день ООН провозгласила, чтобы напомнить: стихийные бедствия можно предвидеть, к ним можно готовиться, а их последствия — смягчать. Идея вести глобальный диалог о рисках появилась еще в конце XX века — Генеральная Ассамблея ООН предложила выделить в календаре особую дату.

Правительства, НКО и ученые в этот день запускают кампании — тренинги по подготовке к землетрясениям, наводнениям, пожарам, публикуют инструкции по безопасности, освещают истории пострадавших, организуют учебные тревоги. В 2025 году ООН выбрала тему «Финансируй устойчивость, а не катастрофу» как призыв вкладывать ресурсы в превентивные меры, а не только в ликвидацию последствий.

Всемирный день борьбы с тромбозом

Тромбоз — опасное свертывание крови внутри сосудов, которое может спровоцировать инсульт, инфаркт, тромбоэмболию. Праздник учрежден организацией Международного общества по тромбозу и гемостазу (ISTH), его отмечают ежегодно 13 октября, чтобы повысить осведомленность общества об этом опасном процессе и научить людей распознавать его симптомы. В этот день проходят медицинские конференции, вебинары, бесплатные проверки здоровья. Медики распространяют материалы о рисках, признаках и профилактике тромбоза.

День гидрографической службы ВМФ РФ

День военного моряка-гидрографа — профессиональный праздник военнослужащих, ветеранов и гражданского персонала Гидрографической службы Военно-морского флота России. Его отмечают с 1997 года. Он установлен в честь исторического события: 13 октября 1827 года в составе Морского министерства учредили Управление генерал-гидрографа, ставшее предшественником современной гидрографической службы.

Гидрографы ведут картографические работы, измеряют дно, уточняют навигационные пути, обеспечивают безопасность мореплавания. В праздник проводятся церемонии вручения наград, памятные мероприятия, выставки карт и исторической техники.

День инфобизнесмена

Инфобизнес занимается продажей знаний, навыков и опыта. Речь идет об онлайн-курсах, лекциях, вебинарах, консультациях и различных марафонах. 13 октября 2023 года на форуме в Сочи свыше тысячи представителей отрасли решили считать этот день российским профессиональным праздником инфобизнесмена. Он остается неофициальным — идея в том, чтобы привлечь внимание к вкладу людей, которые зарабатывают через образование, наставничество, создание контента.

В этот день эксперты могут делиться историями успеха, устраивать живые встречи, вебинары, предоставлять скидки на услуги.

Международный день скептиков

Этот неофициальный праздник — приглашение прокачать навыки анализа и исследования фактов, а также осмысления получаемой информации. Кто придумал этот праздник, доподлинно неизвестно — скорее всего, день вырос из культуры рационализма и критического мышления. В практиках — обсуждения, дебаты, чтение научно-популярной литературы, выявление псевдонаук, постановка вопросов «а почему?», касающихся привычных действий и вещей.

Какие праздники и памятные даты отмечают 13 октября в других странах

День здоровья и спорта — Япония. Праздник родился в память о летней Олимпиаде в Токио 1964 года и вырос в национальный призыв двигаться и жить активнее. В этот день школы и районы устраивают мини-олимпиады, кроссы во дворах, семейные спартакиады, компании проводят корпоративные забеги и зарядки на открытом воздухе. Смысл простой: встать с дивана и вспомнить, что тело любит движение.

Белый понедельник — Самоа. Накануне, в Белое воскресенье, дети ведут службу в церквях, читают стихи и поют — вся страна слушает малышей как главных героев дня. А в понедельник Самоа дает им официальный выходной: семьи идут в гости, дарят простые подарки и накрывают столы с праздничными блюдами. Праздник вырос из миссионерской традиции XIX века и превратился в теплую семейную дату, когда взрослые благодарят детей за свет дома и обещают беречь их.

День Колумба — США. Второй понедельник октября в Америке давно стал спорным, но живым днем памяти. История тянется еще с 1792 года, когда в Нью-Йорке отметили 300-летие высадки Колумба на остров Сан-Сальвадор. В ХХ веке католическое братство Knights of Columbus и италоамериканские сообщества продвинули идею общенационального праздника. При Франклине Рузвельте в 1937 году вышла первая федеральная прокламация, а с 1971 года благодаря закону Конгресса США дата закрепилась на второй понедельник октября.

Спорный момент: День Колумба или День коренных народов? В XXI веке праздник получил новое измерение: многие штаты и города переименовали дату в День коренных народов, сместили фокус на историю и культуру тех, кто жил в Америке задолго до Колумба. Где-то сосуществуют обе повестки, где-то идут жаркие дискуссии о памятниках и символах. В 2025 году муниципалитеты снова обсуждают форматы и названия праздника. При этом федеральный календарь по-прежнему держит второй понедельник октября как официальный День Колумба.

День благодарения — Канада. Канадская осень зовет к столу раньше американской (в США День благодарения в 2025 году отметят 27 ноября): семья собирается во второй понедельник октября, благодарит за урожай и за все хорошее, что случилось за год. На стол ставят традиционные для этого праздника блюда: индейку, тыквенный пирог и кукурузу. Кто-то идет утром в церковь, кто-то выезжает за город ловить последние теплые выходные. Парламент закрепил дату в 1957 году, и с тех пор праздник стабильно открывает большой октябрьский уик-энд для канадцев.

Церковные праздники 13 октября

День памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского

В летописях Михаил идет как первый предстоятель Руси после Крещения . Источники спорят о его происхождении (предположительно, он родом из Болгарии или Сирии), но сходятся в главном: он пришел на Русь вместе с новой верой и начал строить церковную жизнь по всему пути от Киева до Ростова и Новгорода.

В Ростове он ставит первую деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы, рукополагает Феодора Грека, организует проповедь и обучение. В Киеве его называют первоначальником: в синодиках Софийских соборов так и пишут — тот, кто положил начало устройству Русской Церкви. Рассказывают и о погребении в Десятинной церкви, и о последующем перенесении мощей. Для верующих этот день — повод вспомнить первосвятителя, обратиться к нему с молитвой о твердости в вере и мудрости в делах.

День памяти преподобного Григория Пельшемского

Григорий жил в XV веке, он родился в дворянской семье в Галиче. В юном возрасте раздал наследство и ушел в монастырь, выбрав путь тишины. Его поставили игуменом в Спасо-Песоцкой обители, а он ушел в леса Вологодчины, чтобы служить Богу в безмолвии. На берегу реки Пельшемы он основал обитель, принимал странников, наставлял крестьян, молился за край и людей. Уже после кончины народ назвал его Вологодским чудотворцем, а Собор Пресвятой Богородицы 1549 года постройки на территории Григориево-Пельшемского Лопотова Богородицкого монастыря по сей день прославляет преподобного. В этот день паломники приезжают к месту подвига святого, читают его житие, просят о здравии и мирном укладе в доме.

13 октября Русская православная церковь также чтит память • священномученика Григория епископа, просветителя Великой Армении (около 335 года);

• мучениц Рипсимии, Гаиании и с ними 35 святых дев (начало IV века);

• священномученика Прокопия Попова, пресвитера (1918 год);

• священномучеников Петра Соловьева, Вячеслава Занкова, Петра Пушкинского, Симеона Лилеева, Василия Гурьева, Александра Орлова, пресвитеров, Серафима Василенко, диакона, преподобномученицы Александры (Червяковой), мучеников Алексия Серебренникова и Матфея Соловьева, мученицы Аполлинарии Тупицыной (1937 год).



Народные праздники и приметы 13 октября

Михаил Соломенный, или Печальница

В народном календаре это день на пороге поздней осени: стылый ветер сушит травы, крыши шумят под дождем, а в избе пахнет свежей соломой. К этому сроку мужчины чинили соломенные крыши и задвижки на амбарах, а женщины перебирали подушки, взбивали матрасы и меняли соломенные подстилки. Старую солому непременно сжигали, чтобы не тащить в зиму всякую хворь и плохое настроение. Так и родилось прозвище к Дню Михаила — Соломенный.

Новую солому клали с думкой о чистом сне и ладной жизни: мол, что уложишь сегодня, то и понесешь через холодный сезон. Отсюда и второе имя — Печальница: люди верили, что старую печаль надо вынести из дома вместе с ворохом отсыревших стеблей. Хозяйки окропляли порог дома святой водой, а малышей купали прямо у входа — на здоровье и от дурного глаза. Вечером разводили костер и бросали в огонь старую солому: пусть догорит все, что тянуло дом к беде.

В лес в этот день не ходили — говорили, что перед зимовкой лесная нечисть буянит и может напакостить путнику. В гости тоже не ломились: считали, что в такой день разговор легко свернет к ссоре, лучше переждать и встретиться завтра.

Приметы

Выпал сухой снег — осень растянется, зима придет не скоро.

Журавли уже улетели — жди ранней и лютой зимы.

Снегири шумят и держатся стаями — к скорым морозам.

Орехов много, а грибов мало — зима выдастся снежной и суровой.

Гром в этот день — к малоснежной и короткой зиме.

Какие исторические события произошли 13 октября

54 год — древнеримская матрона, сестра Калигулы, жена римского императора Клавдия Агриппина Младшая отравила супруга грибами. Таким образом она расчистила престол для своего сына Нерона, который обрел неограниченную власть над Римом. Но в 59 году он заколол свою мать, поскольку она попыталась отстранить его от власти.

1492 год — Христофор Колумб впервые высадился на берег Нового Света, это произошло на острове Сан-Сальвадор.

1582 год — в Италии и других католических странах юлианский календарь (старый стиль) был заменен на григорианский (новый стиль).

1675 год — голландский физик и изобретатель Христиан Гюйгенс запатентовал систему пружинного баланса для карманных часов. Также он был известен своими маятниковыми часами, которые также стали революционным изобретением в 1657 году.

1792 год — в Вашингтоне заложили первый камень президентской резиденции. В 1800 году сюда въехали Адамсы Джон Адамс — второй президент США) Теодор Рузвельт закрепил за зданием название «Белый дом».

1883 год — в Петербурге оформили «Общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям» по инициативе русской актрисы Марии Савиной — позже оно стало Русским театральным обществом и превратилось в главную кассу взаимопомощи, поддерживающую артистов, школы и провинциальные труппы.

1884 год — Международная меридианная конференция выбрала лондонский исторический район Гринвич нулевым меридианом: за это решение проголосовали двадцать две делегации, Санто-Доминго было против, Франция и Бразилия воздержались. Формальные резолюции подписали 22 октября. Решение опиралось на то, что большинство карт и судов уже жили по Гринвичу.

1900 год — Зигмунд Фрейд выпустил «Толкование сновидений»: тираж датировали 1900 годом, хотя в печати книга вышла в ноябре 1899-го. Первая волна читателей встретила книгу холодно, но затем автор семь раз переработал текст, и именно этот труд стал его визитной карточкой.

1917 год — произошло одно из событий явления, известного как Фатимское чудо: в португальском городе Фатима трем детям несколько раз являлась Дева Мария и передавала пророчества, касающиеся судеб мира. Очевидцы в этот день также увидели «танцы солнца», а о произошедшем писали даже антиклерикальные газеты Португалии. Католическая церковь признала явление подлинным чудом.

1923 год — после основания Турецкой Республики Великая Национальная Ассамблея утвердила Анкару столицей Турции. Ататюрк, лидер национального движения, выбрал Анкару как символ отказа от имперского прошлого Стамбула и построения нового современного государства.

1938 год — русского поэта Осипа Мандельштам доставили в трудовой лагерь после повторного ареста по обвинению в «контрреволюционной деятельности». Оттуда поэт отправил свое последнее письмо брату: жаловался на холод и изнурение. В декабре поэт умер в пересыльном пункте.

1972 год — Ил-62 «Аэрофлота» разбился при заходе на посадку в районе Шереметьево, погибли 174 человека. Комиссия не установила точную причину, в сводках звучала версия о внезапном поражении экипажа и потере управления на снижении. На тот момент это была крупнейшая авиакатастрофа по числу жертв.

2005 год — во время Второй Чеченской войны боевики ударили по Нальчику: целями они выбрали силовые ведомства и аэропорт. Перестрелки шли почти сутки, счет погибшим и раненым шел на десятки. Ответственность за случившееся взял на себя Шамиль Басаев, он назвал атаку частью «Кавказского фронта».

Дни рождения и юбилеи 13 октября

В 1700 году родился барон Николай Строганов — крупный русский промышленник, тайный советник и камергер. Кавалер орденов Александра Невского и Святой Анны. Отец Николая Григорий Строганов когда-то оказал Петру I финансовую помощь, а царь в свою очередь одарил новорожденного Николая обширными владениями, включая сотни деревень и тысячи крестьян, а также стал его крестным отцом.

В 1875 году родился Максим Кончаловский — русский и советский терапевт, создатель влиятельной клинической школы. Возглавлял факультетскую терапию в Первом МГУ. Воспитал множество учеников, среди них — известный специалист в области советской нефрологии, гепатологии, ревматологии и паразитологии Евгений Тареев.

В 1878 году родился Степан Шаумян — революционер, глава Бакинского Совета и чрезвычайный комиссар по делам Кавказа. Окончил Берлинский университет, получил прозвище «Кавказский Ленин», в 1918 году вошел в число расстрелянных 26 бакинских комиссаров.

В 1918 году родился Евгений Агранович — кинодраматург, сценарист, поэт, бард, автор слов к таким известным песням, как «Я в весеннем лесу пил березовый сок», «Одесса-мама» и «Вечный огонь» (или «От героев былых времен»).

В 1925 году родилась Маргарет Тэтчер — премьер-министр Великобритании в 1979–1990 годах. Первая женщина во главе кабинета министров. Премьерство Тэтчер стало самым продолжительным в XX веке. Получив прозвище «железная леди» за резкую критику советского руководства, она воплотила в жизнь ряд консервативных мер, ставших частью политики «тэтчеризма».

В 1926 году родился Глеб Максимов — советский инженер. Работал в команде «Спутника-1» и отвечал за задачи входа в атмосферу при проектировании первого искусственного спутника Земли.

В 1933 году родился Марк Захаров — режиссер театра и кино, художественный руководитель «Ленкома», народный артист СССР. Его телефильмы «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Убить дракона» любят миллионы зрителей.

В 1934 году родился Савелий Крамаров — советский комедийный киноактер, заслуженный артист РСФСР, прославившийся ролями в фильмах «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Большая перемена». В 1981 году эмигрировал в США, сыграл в нескольких голливудских лентах.

Кто отмечает дни рождения

90 лет исполняется Алексею Козлову — советскому и российскому саксофонисту, композитору, основателю джазового коллектива «Арсенал», народному артисту РФ.

84 года исполняется Полу Саймону — американскому рок-музыканту, автору песен, обладателю трех премий «Грэмми».

83 года исполняется Франческе Ярбусовой — советскому и российскому художнику-аниматору, супруге режиссера Юрия Норштейна.

69 лет исполняется Крису Картеру — американскому сценаристу, продюсеру и режиссеру (сериал «Секретные материалы» и другие).

57 лет исполняется Дмитрию Миронову — российскому государственному и политическому деятелю, помощнику Президента РФ с 12 октября 2021 года.

54 года исполняется Саше Барону Коэну — британскому комедийному актеру, обладателю премии Золотой глобус и других наград.

32 года исполняется Тиффани Трамп — американской певице и модели, дочери Дональда Трампа.