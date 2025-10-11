11 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

11 октября в мире отмечают Международный день девочек и следят за перелетами птиц. Также предлагается прикоснуться к южноамериканским культурным традициям и попробовать местный аналог вареной сгущенки. В некоторых епархиях Русской православной церкви отмечают Покровскую родительскую субботу. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 11 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 11 октября

Международный день девочек

Международный день девочек отмечается ежегодно 11 октября по решению ООН. Его официально учредили в 2011 году, а впервые отпраздновали уже в 2012-м. Главная цель даты — привлечь внимание к правам девочек по всему миру, к необходимости защищать их от насилия, дискриминации и неравного доступа к образованию. Почему именно девочек? По данным ООН, они чаще других сталкиваются с ограничениями, мешающими получить достойное образование и профессиональную реализацию. Поэтому 11 октября — важный повод говорить о равных возможностях, поддержке и защите.

Всемирный день перелетных птиц

Всемирный день перелетных птиц — дата, которую можно считать подвижной. Обычно его отмечают дважды в год: весной и осенью, в соответствии с циклами миграции пернатых. В 2025 году осенняя дата пришлась как раз на 11 октября. Ее задача — напомнить, насколько уязвимы перелетные птицы и почему защита их естественной среды обитания важна для всей экосистемы.

Всемирный день против боли

Боль — универсальное ощущение, которое объединяет всех людей на планете. Всемирный день против боли был учрежден в 2004 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Дата призвана привлечь внимание к проблемам диагностики и лечения хронической боли, а также к важности гуманного отношения к пациентам. Смысл этого дня не в том, чтобы «бороться с болью» в прямом смысле, а в том, чтобы обеспечить доступ к качественной медицинской помощи и современным методам обезболивания.

Всемирный день дульсе де лече

Дульсе де лече — звучит как музыка. На самом деле это сладкое лакомство, представляющее собой густую карамелизированную молочную массу, чем-то похожую на нашу вареную сгущенку. Это не просто десерт, а целая гастрономическая культура в странах Южной Америки. Считается, что блюдо появилось в XIX веке в Аргентине и с тех пор стало национальной гордостью страны. Сегодня его любят по всему миру: кто-то ест с тостами, кто-то добавляет в торты и мороженое. Праздник напоминает, что еда — тоже часть культурного наследия.

close WS-Studio/Shutterstock/FOTODOM

День Республики Башкортостан

Дата приурочена к принятию в 1990 году Декларации о государственном суверенитете Башкортостана. Этот документ закрепил особый статус региона в составе России. Сегодня этот день символизирует историческую преемственность, культурную самобытность и единство народов республики.

День российской гомеопатии

Гомеопатия — вид альтернативной медицины, уже многие десятилетия вызывающий бурные споры. Комиссия РАН в 2017 году объявила ее лженаукой, но несмотря на это, сторонников метода «лечения подобного подобным» в России остается довольно много, как и во всем остальном мире. Дату российского праздника гомеопатов приурочили к 11 октября 1824 года — в этот день в Санкт-Петербурге открылся первый гомеопатический кабинет.

close Global Look Press

Какие праздники и памятные даты отмечаются 11 октября в других странах

Утиный фестиваль — Италия. В ряде итальянских регионов в первой половине октября традиционно проходит Утиный фестиваль — гастрономическое событие с ярмарками, уличными шествиями и соревнованиями поваров. Главные звезды дня — утки. Итальянцы подают их с травами, вином, цитрусами, а в некоторых городках устраивают костюмированные процессии с музыкой и фейерверками.

День города Еревана — Армения. Ереван — один из древнейших городов мира. Его история начинается с 782 года до нашей эры, когда царь Аргишти I основал крепость Эребуни. Таким образом, городу более 2800 лет — он старше Рима. Празднование Дня города в армянской столице в этом году продлится все выходные.

close Панорама Еревана, 1672 год. Гравюра из книги французского путешественника Жана Шардена Wikimedia Commons

Кинематографический фестиваль имени братьев Люмьер — Франция. Он проводится в Лионе с 2009 года и посвящен классике мирового кино. В 2025-м фестиваль продлится с 11 по 19 октября, а его гостями станут Натали Портман, Шон Пенн, Джон Ву и другие знаменитости.

Религиозные праздники 11 октября

Покровская родительская суббота

11 октября в 2025 году отмечают Покровскую родительскую субботу — день особого поминовения усопших. Однако эту дату можно встретить далеко не в каждом православном календаре. Дело в том, что изначально в этот день поминали умерших только в Казанской епархии, позднее традиция распространилась и на соседние. Дата выпадает на ближайшую субботу перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Верующие посещают кладбища, заказывают панихиды и молятся за родных, которых уже нет рядом. Главная идея дня — не скорбь, а светлая память. В православии поминовение — способ проявить любовь и заботу о душах умерших, напомнить себе о преемственности поколений и ценности жизни.

День памяти святителя Харитона Исповедника, епископа

Также 11 октября почитают память святителя Харитона Исповедника — епископа, жившего в IV веке. Харитон пострадал за веру во времена гонений при императоре Аврелиане. По преданию, он подвергался пыткам, но не отрекся от христианства и после освобождения основал монастырь, став примером твердости духа и веры. Святого почитают как заступника от бед, болезней и духовных сомнений. В храмах совершаются праздничные литургии, а верующие вспоминают его жизнь как пример мужества и стойкости в испытаниях.

11 октября Русская православная церковь также чтит память: • память преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии;

• память мученицы Анны Лыкошиной;

• память преподобномученика Илариона (Громова), иеромонаха, преподобномученицы Михаилы (Ивановой), схимонахини;

• память преподобномученицы Татианы Чекмазовой, послушницы;

• память преподобного Харитона Сямженского;

• память преподобного Харитона Кудинского;

• память преподобного Иродиона Илоезерского;

• память пророка Варуха;

• память мучеников Александра, Алфея, Зосимы, Марка пастыря, Никона, Неона, Илиодора и прочих;

• память благоверного князя Вячеслава Чешского.

close Нина Зотина/РИА Новости

Народные праздники и приметы 11 октября

Харитонов день

Святому Харитону Исповеднику на Руси приписывали особую силу — считалось, что он охраняет дом от бед и дурного глаза. В этот день крестьяне старались не оставлять жилье без присмотра и зажигали в избе лампаду — «чтобы свет отгонял зло». Хозяйки проводили генеральную уборку, мужчины проверяли хозяйственные запасы, а дети помогали убирать двор. Считалось, что если на Харитона все в доме в порядке, — зима пройдет спокойно.

Приметы

Если птицы садятся на нижние ветки — скоро похолодает.

Если утром туман стелется по земле — к потеплению.

Если с деревьев быстро осыпаются листья — жди суровой зимы.

Какие исторические события произошли 11 октября

1138 год — одно из самых разрушительных землетрясений в истории произошло в Алеппо: по разным оценкам, погибло около 230 тыс. человек.

1521 год — римский папа Лев X официально даровал королю Англии Генриху VIII титул «Защитник веры» за памфлет против Мартина Лютера. Спустя годы, после разрыва с Ватиканом, титул сохранился и поныне входит в королевский титул Великобритании.

1783 год — была учреждена Российская академия — центр по изучению русского языка и словесности. Ее первым президентом стала княгиня Екатерина Дашкова — первая женщина в мире, возглавившая подобное научное учреждение.

1881 год — американец Дэвид Хьюстон получил патент на фотопленку.

1891 год — в Стокгольме открылся первый в мире этнографический музей под открытым небом — Скансен.

1899 год — началась Вторая Англо-бурская война между Великобританией и бурскими республиками в Южной Африке.

1918 год — во Франции состоялся первый в истории радиоуправляемый полет самолета. Машина пролетела 100 км за один час.

1922 год — Совет народных комиссаров ввел новую денежную единицу — червонец. Это стало частью денежной реформы, направленной на стабилизацию экономики РСФСР.

1973 год — официально завершился брак Элвиса Пресли и Присциллы Пресли.

1984 год — астронавт Кэтрин Салливэн стала первой американкой, вышедшей в открытый космос во время полета корабля Challenger (миссия STS-41G).

1994 год — в России произошел «черный вторник»: курс рубля к доллару резко обвалился, что стало одним из самых серьезных финансовых кризисов начала 1990-х годов.

close 1994 год. Очередь в обменный пункт валюты гостиницы «Киевская», расположенный рядом с Киевским вокзалом, образовавшаяся из-за катастрофического роста курса валюты Игорь Зотин/ТАСС

2018 год — ракета-носитель Союз-ФГ с кораблем Союз МС-10 потерпела аварию через две минуты после старта.

Дни рождения и юбилеи 11 октября

В 1675 году родился Сэмюел Кларк — английский философ и теолог, известный своими трудами о разуме и религии.

В 1738 году родился Артур Филлип — британский адмирал, ставший первым губернатором Австралии.

В 1739 году родился Григорий Потемкин — российский государственный деятель и военачальник, сподвижник и один из главных фаворитов Екатерины II.

В 1758 году родился Генрих Вильгельм Ольберс — немецкий астроном и физик, открывший несколько астероидов.

В 1788 году родился Симон Зехтер — австрийский композитор и музыкальный теоретик, педагог Франца Шуберта.

Кто отмечает день рождения

79 лет исполняется Дэрилу Холлу — американскому певцу, музыканту, участнику дуэта Hall & Oates.

62 года исполняется Игорю Вернику — российскому актеру, народному артисту России.

close Игорь Верник Roman Naumov/Global Look Press

48 лет исполняется Мэттью Бомеру — американскому актеру и продюсеру.

33 года исполняется Карди Би — американской певице и рэп-исполнительнице.