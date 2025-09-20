День осеннего равноденствия в 2025 году: когда наступит и какие традиции с ним связаны

Какого числа день осеннего равноденствия и как его встречают в разных культурах

Осеннее равноденствие — особый момент в году, когда день и ночь длятся поровну. Это не только астрономическое событие, но и важный культурный рубеж: у многих народов это время знаменует окончание сбора урожая и начало подготовки к зиме. Какие традиции и приметы связаны с днем осеннего равноденствия — в материале «Газеты.Ru».

Когда наступит осеннее равноденствие в 2025 году

В 2025 году осеннее равноденствие наступит 22 сентября в 21:19 по московскому времени. В этот момент Солнце пересечет небесный экватор и перейдет в южное полушарие, благодаря чему день и ночь по всей планете практически сравняются по продолжительности.

После этого световой день в Северном полушарии начнет неуклонно сокращаться, достигая своего минимума к 21 декабря — дню зимнего солнцестояния. Затем запустится обратный процесс: Солнце будет подниматься выше, а дни — постепенно удлиняться, пока не наступит следующее равновесие — весеннее, которое будет в марте.

Что такое осеннее равноденствие

С научной точки зрения

Осеннее равноденствие — это астрономическое событие, когда Солнце пересекает небесный экватор, переходя из Северного полушария в Южное. Это явление обусловлено наклоном земной оси примерно на 23,5° относительно плоскости орбиты нашей планеты вокруг Солнца. Этот наклон и является причиной смены времен года. В момент равноденствия солнечные лучи падают на экватор под прямым углом, благодаря чему продолжительность дня и ночи становится практически одинаковой. Хотя в некоторых точках земного шара это может ощущаться иначе из-за местных географических условий, именно 22 сентября люди из разных стран наблюдают приблизительно равную продолжительность светлого и темного времени суток.

В Северном полушарии в этот день начинается астрономическая осень, а в Южном — весна.

С точки зрения культурных традиций

Испокон веков осеннее равноденствие для жителей Северного полушария знаменует переломный момент года: природа замирает, готовясь к зиме, а человек завершает летние труды и начинает подводить итоги прошедшего периода. У многих народов этот день символизировал гармонию и баланс, было принято благодарить высшие силы за урожай.

И сегодня равноденствие остается поводом замедлиться, оценить пройденный путь и подготовиться к новому циклу. Японцы в это время поминают предков, кельты когда-то зажигали прощальные костры, а славяне пекли обрядовый хлеб. Эти традиции напоминают, что жизнь циклична, и за увяданием всегда следует возрождение.

Историческое значение дня осеннего равноденствия

Почти у всех земледельческих народов этот день отмечали как большой праздник завершения сбора урожая и подготовки к зимним холодам. Например, древние греки связывали осеннее равноденствие с мифом о Персефоне: считалось, что именно в это время богиня урожая уходит в подземное царство, принося на землю осень и зиму.

Даже в более поздние эпохи встречаются отголоски особого статуса этого дня — так, во время Французской революции новый республиканский календарь начинал отсчет нового года с дня осеннего равноденствия (в этом была изначальная идея, но так как равноденствие может выпадать на разные дни, дату начала года впоследствии закрепили за 22 сентября). Кроме того, многие древние сооружения (от Стоунхенджа до пирамид в Египте) ориентированы по солнцу так, чтобы улавливать моменты равноденствий и солнцестояний.

Традиции празднования у разных народов мира

С глубокой древности люди придавали осеннему равноденствию особое значение, считая его рубежом, разделяющим год на светлую и темную половины. В этот день проводили особые обряды в честь урожая и солнца.

Мезоамерика и Северная Америка

В Мезоамерике древние цивилизации оставили грандиозные памятники, связанные с равноденствием. Так, в городе Чичен-Ица (Мексика) майя построили пирамиду Кукулькана, на ступенях которой в дни равноденствий свет и тень формируют изображение извивающегося Пернатого змея. В Северной Америке (на современной территории США и Канады), коренные народы также отмечали переходные моменты года. Многие их сооружения, такие как Вудхендж в Кахокии или астрономические петроглифы, служили календарями для отслеживания дней равноденствий и солнцестояний. Европейские колонисты, в свою очередь, принесли в Новый Свет свои традиции осенних праздников урожая.

Европа

Для европейских народов осеннее равноденствие издавна было важным рубежом, связанным со сбором урожая. Существует версия, что кельты в этот период отмечали праздник Мабон, однако это скорее современное неоязыческое название. Хотя само по себе празднование в честь сбора урожая, вероятнее всего, существовало. Эхо древних аграрных традиций действительно дошло до наших дней: в конце сентября во многих странах Европы проходят ярмарки и фестивали в честь окончания жатвы.

Знаменитый Стоунхендж по одной из версий использовался для астрономических наблюдений и обрядов, связанных с солнцестояниями и равноденствиями. В наши дни эту связь поддерживают современные друиды и неоязычники, собираясь у камней на рассвете в дни солнцестояний и равноденствий.

Азия

В Азии традиции осеннего равноденствия связаны с праздниками урожая и почитанием предков. В Китае и многих странах Восточной Азии в это время отмечается Праздник середины осени — Фестиваль Луны — семейный праздник, когда люди любуются полной луной, благодарят за щедрость земли и угощаются традиционными лунными пряниками юэбин.

В Японии же дни весеннего и осеннего равноденствий (Хиган) с конца XIX века являются официальными государственными выходными. В эти дни принято поминать усопших: японцы посещают кладбища и готовят дома только вегетарианскую пищу (рисовые лепешки, блюда из бобов) в знак уважения буддийскому запрету на отнимание жизни.

Африка

На африканском континенте традиции, напрямую связанные с равноденствием, менее известны, но их отголоски можно найти. Например, в Древнем Египте, с его развитым культом солнца, несомненно, уделялось внимание ключевым астрономическим событиям, а многие храмы и монументы имеют точную астрономическую ориентацию.

В других районах Африки точка равноденствия напрямую не стала народным праздником, однако сезонные аграрные циклы (посадка и сбор урожая) естественно привязаны к смене сухих и дождливых периодов, близких по времени к дням равноденствий. Фермеры в некоторых африканских племенах собираются со своими соседями, чтобы отпраздновать собранный урожай, и многие из них совершают жертвоприношения, чтобы обеспечить удачу в следующем сельскохозяйственном сезоне.

Как отмечали день осеннего равноденствия на Руси

Древнеславянский праздник урожая Осенины

В старину на Руси время осеннего равноденствия было связано с завершением полевых работ и широкими праздниками урожая, известными как Осенины. Согласно народным представлениям, этот рубеж знаменовал начало «темной» половины года. К середине сентября страда заканчивалась, и крестьяне, готовясь к зиме, проводили больше времени в кругу семьи.

В это время устраивали массовые гуляния, ярмарки и обряды благодарности: славили природу за собранный урожай и просили у нее плодородия на будущий год.

Столы на Осенины накрывали щедро. Хозяйки пекли угощения — например, круглые пироги с капустой, брусникой или мясом, символизирующие изобилие. Считалось, что капустный пирог принесет денежную удачу, мясной — успех в делах, а ягодный — семейное благополучие. Обязательно варили хмельной мед — в конце сентября как раз начинали собирать созревший хмель, и пенный напиток был свежим и символизировал окончание работ. Праздник сопровождался приношением даров богам, песнями, танцами и многочисленными обрядами на удачу и достаток.

Особые символы и обряды

Особое место занимала рябина — дерево, считавшееся оберегом. В день равноденствия ветки рябины с гроздьями ягод обязательно срывали и ставили в избе: ими украшали дом, кисти вкладывали между оконными рамами, чтобы защитить жилье от злых духов и сглаза. Считалось, что в период равноденствия нечистая сила особенно активна, навевает людям хандру и бессонницу, а горькие красные ягоды рябины отгоняют эту напасть.

В народе говорили, что осеннее равноденствие — бабий праздник: он был посвящен женщинам, особенно матерям и роженицам.

После принятия христианства древние осенние традиции органично слились с новым праздником — Рождеством Пресвятой Богородицы (21 сентября). Однако многие обычаи Осенин сохранились в народной культуре.

Ворожба и гадания

Осеннее равноденствие считалось временем, когда граница между мирами становилась особенно тонкой, это было время гаданий на будущее. Молодые незамужние девушки накануне собирались, чтобы гадать на суженого. Как правило, все обряды и ритуалы гадания были связаны с природой, например, гадали около водоемов или на пшеничном поле после сбора урожая.

Народные приметы

Солнечный, ясный день сулил затяжное бабье лето.

Если пасмурно и сыро, то осень ожидалась сырая и ранняя.

Теплый сухой сентябрь — к поздней зиме.

Обилие желудей и орехов в лесу или большого количества ягод рябины означало суровую, холодную зиму; скудный урожай — к мягкой зиме.

Также наблюдали за поведением птиц: если к дню равноденствия перелетные стаи потянулись на юг, то зима ожидается ранняя и морозная.

Гроза на равноденствие предвещала теплую осень. Услышать раскаты грома в конце сентября удавалось редко, но если такое случалось, люди радовались — это считалось добрым знаком, обещающим долгую теплую осень без ранних заморозков.

Что можно и нельзя делать в равноденствие: народные поверья

Обряды и ретуалы

Встретить рассвет. Утром в день равноденствия старались проснуться рано и поприветствовать восходящее солнце.

Поблагодарить землю и семью. Один из главных обычаев — выражать благодарность: земле и природе за урожай, родным и близким за поддержку. Наши предки верили, что искренняя благодарность в этот день притягивает достаток и мир в дом.

Очистить дом и душу. Обряд очищения очень популярный на равноденствие. Делали уборку в жилище, очищаясь от старого хлама, совершали «очищающие» водные процедуры (например, купались в бане или умывались росой).

Испечь обрядовый пирог. Традиция предписывает в равноденствие испечь хотя бы один пирог из нового урожая муки — с капустой, мясом или ягодами. Такой пирог служил своего рода «магнитом» для удачи капустный — к деньгам, мясной — к успехам в работе, ягодный — к счастью в семье . Домочадцы и гости обязательно должны были отведать этот пирог, чтобы разделить благословение праздника.

Принести в дом гроздья рябины. Веточки рябины с яркими красными ягодами втыкали над входом или раскладывали по подоконникам как оберег. Считалось, что рябина охраняет дом от зла и болезней, а заодно привлекает в семью достаток и уют.

Чего делать не стоит

Не начинать новых дел и проектов. В день равноденствия не рекомендуется браться за новое важное дело — будь то большой проект, новая работа или важная сделка. Наши предки откладывали начинания на другое время, считая этот день переходным и нестабильным для новых начинаний.

Избегать крупных трат и переездов. Нежелательно в этот день совершать большие покупки, вкладывать деньги или затевать переезд и ремонт в доме. Любые большие перемены, требующие много сил и ресурсов, старались не приурочивать к равноденствию, чтобы не столкнуться с непредвиденными трудностями.

Не ссориться и не сквернословить. День старались провести в миролюбивой, спокойной атмосфере. Считалось дурным знаком ругаться, выяснять отношения или употреблять бранные слова в этот день.