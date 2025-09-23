24 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

24 сентября свой профессиональный праздник отмечают системные аналитики и все те, кто связан международными перевозками грузов. В мире отмечают праздник в честь индийского кино, а в Крыму — в честь герба и флага. По народным приметам сегодня нужно поесть капусты. Какие еще праздники и памятные даты приходятся 24 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 24 сентября

День системного аналитика

Цифровизация бизнес-процессов породила новую профессию, связанную с разработкой софта для компаний. Системные аналитики работают на стыке IT и менеджмента, их труд помогает поддерживать стабильность сайтов и прочих информационных продуктов. Банки, страховые компании и прочие высокотехнологичные организации в современном мире не могут обойтись без помощи сотрудников, занятых в области системной аналитики. Впервые празднования в честь этой относительно молодой профессии прошли в 2000 году в США. Постепенно торжество стало международным, охватив другие страны.

Международный день караванщика

Этот праздник отмечают те, кто связан с международными грузоперевозками: водители-дальнобойщики, экипажи морских судов, работники логистических и транспортных компаний. Праздник учрежден в 1995 году Международной ассоциацией по рационализации транспортно-грузовых операций. Дата выбрана не случайно: в этот день родился британский мореплаватель Уильям Адамс (1564-1620). Считается, что он был первым англичанином, достигшим берегов Японии. Адамс сыграл важную роль в налаживании торговых отношений между этой страной и Европой, а его история легла в основу романа Джеймса Клавелла «Сегун».

Всемирный день Болливуда

Праздник посвящен индийскому кино, которое изначально развивалось в городе Бомбей (ныне Мумбаи). Продукция Болливуда получила популярность в 1970-е годы, когда Индия превратилась в крупнейшего в мире производителя фильмов. Отличительной их особенностью стало обилие танцевальных номеров и музыкальных сцен. Индийские кинематографисты черпали вдохновение за просмотром голливудских блокбастеров, а затем пытались повторить увиденное, но с поправкой на местный колорит. Яркий, красочный, пропитанный атмосферой праздника Болливуд полюбился зрителям всего мира и занял свое особое место в истории кино.

close Кадр из фильма «Лагаан: Однажды в Индии», 2001 FilmStills.net/Global Look Press

День государственного флага и герба Крыма

24 сентября 1992 года флаг и герб Крыма были утверждены Верховным советом полуострова как государственные символы. Флаг республики представляет собой триколор, он состоит из горизонтально расположенных полос: верхней — синего цвета, средней — белого, нижней — красного. На гербе полуострова изображен грифон — хранитель республики. Он располагается на червленом щите, который напоминает о торговом маршруте «из варяг в греки», в правой лапе грифон держит раскрытую серебряную раковину с жемчужиной. Щит окружен двумя белыми колоннами, соединенными лентой с девизом «Процветание в единстве».

close Алексей Мальгавко/РИА Новости

Какие праздники и памятные даты отмечаются 24 сентября в других странах

Дeнь пунктуации — США. Праздник проводится, чтобы напомнить носителям английского языка о необходимости правильного использования пунктуации в письменной речи, ведь ошибки могут изменить смысл всего сообщения. Для предотвращения подобных оплошностей и проводится этот праздник.

День сельского хозяйства — Индонезии. Праздник учрежден в знак признательности индонезийским фермерам, вносящим вклад в благосостояние страны. Сельское хозяйство остается одним из ключевых секторов экономики Индонезии, обеспечивая около 15% ВВП.

День Конституции — Камбоджа. Праздник отмечается ежегодно и приурочен к дате официального обнародования конституции страны в 1993 году. Согласно ее положениям, Камбоджа провозглашалось королевством и конституционной монархией с многопартийной системой.

Религиозные праздники 24 сентября

День памяти преподобной Феодоры Александрийской Младшей

Преподобная Феодора жила в египетской Александрии во второй половине V века. Поддавшись греху прелюбодеяния, она решила оставить богатого мужа. Она остригла волосы, переоделась в мужскую одежду, взяла имя Феодор и под ним была принята в мужской монастырь, где многие годы проводила в строгом подвижничестве. Однажды ее ложно обвинили в том, что она отец ребенка одной женщины, и изгнали из обители. Феодора смиренно приняла это испытание, она забрала младенца и воспитывала его, а спустя годы была принята обратно в монастырь. Ее невинность и святость открылись игумену монастыря после ее кончины через чудесное знамение.

24 сентября Русская православная церковь чтит память: Мучеников Димитрия, Еванфии, жены его, и Димитриана, сына их;

Мучеников Диодора и Дидима Сирских;

Священномученика Николая Широгорова.

close De Visu/Shutterstock/FOTODOM

Народные праздники и приметы 24 сентября

Федорины вечерки

На Руси этот праздник совпадал с чествованием преподобной Феодоры по церковному календарю. В это время шли дожди и начиналась осенняя слякоть, а крестьяне подводили итоги своим летним трудам. Начинались капустные вечерки — девушки и женщины собирались вместе и рубили капусту, квасили ее на зиму и делали прочие блюда. Такие встречи назывались капустниками — это слово дошло до наших дней.

Приметы

Следует отдать предпочтение в этот день блюдам из капусты, отказавшись на время от картошки.

Нельзя допускать ссор, иначе можно навлечь на себя неприятности.

Если с утра и до самого вечера льет дождь, то урожай в следующем году будет богатым.

Какие исторические события произошли 24 сентября

1852 год — первый в мире полет на дирижабле с паровым двигателем состоялся во Франции.

1893 год — первый футбольный матч в России прошел в Петербурге.

1916 год — летчик Константин Арцеулов впервые выполнил фигуру пилотажа под названием «штопор».

1932 год — в Индии люди из касты неприкасаемых получили право участия в выборах.

1938 год — экипаж летчицы Валентины Гризодубовой совершил беспосадочный полет Москва — Дальний Восток.

1944 год — опубликован американский «План Моргентау» о послевоенном устройстве Германии — планировалось превратить Германию в сельскохозяйственную страну, лишенную промышленности.

1957 год — президент США Дуайт Эйзенхауэр отправил в город Литл-Рок десантников для охраны от расистов девяти чернокожих школьников, посещающих общую школу.

1970 год — советская межпланетная станция «Луна-16» осуществила первую в мире доставку на Землю образцов лунного грунта.

close Картина А.Леонова и А.Соколова «Луна-16» «Роскосмос»

1990 год — Верховный Совет СССР наделил президента Михаила Горбачева чрезвычайными полномочиями для проведения рыночных реформ.

1999 год — в Лондоне на Бейкер-стрит открыт памятник Шерлоку Холмсу.

Дни рождения и юбилеи 24 сентября

В 1896 году родился Фрэнсис Скотт Фицджеральд — американский писатель, автор романа «Великий Гэтсби», рассказа «Загадочная история Бенджамина Баттона» и др.

В 1902 году родился Рухолла Мусави Хомейни — лидер Исламской революции 1979 года в Иране.

В 1941 году родился Игорь Ясулович — советский актер, снявшийся в эпизодических ролях фильмов «Золотой теленок», «Бриллиантовая рука», «Тот самый Мюнхгаузен» и др.

В 1911 году родился Константин Черненко — советский партийный деятель, генеральный секретарь ЦК КПСС с 13 февраля 1984 года по 10 марта 1985 года.

В 1961 году родился Юрий Бутусов — российский театральный режиссер, лауреат премии «Золотая маска» за спектакль «Чайка» по одноименной пьесе Антона Чехова.

Кто отмечает день рождения

70 лет исполняется Александру Баширову — российскому актеру, снявшемуся в фильмах: «Асса», «Игла», «Мама, не горюй» и др.