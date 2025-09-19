20 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

20 сентября жители разных стран отмечают Всемирный день чистоты и объединяют усилия в борьбе с загрязнением планеты. В третью субботу сентября в мире празднуют Международный день хирурга. По народному календарю сегодня Луков день, когда на стол принято ставить блюда из лука. На Руси верили, что он защитит от болезней и злых сил. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 20 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 20 сентября

Международный день хирурга

В 2014 году Международная ассоциация хирургов предложила учредить профессиональный праздник специалистов в этой области медицины. Пока он не обрел официальный статус, тем не менее широко отмечается во многих странах, в том числе и в России. В этот день принято поздравлять не только хирургов, но и операционных медсестер.

Хирургия считается одним из самых сложных направлений в медицине, корнями эта профессия уходит в древность. Археологи утверждают, что еще в античные времена врачи делали кровопускание, вправляли конечности, выполняли резекции органов, проводили ампутации. Существенное развитие хирургия получила в XIX веке. Причем на эту отрасль медицины повлияли русские хирурги — Николай Пирогов, Николай Склифосовский, Сергей Федоров, Николай Бурденко и другие выдающиеся специалисты.

Кстати, в России хирурги также отмечают профессиональный праздник 25 ноября — в день рождения Николая Пирогова.

Всемирный день чистоты

Впервые Всемирный день чистоты прошел по инициативе международного движения Let's Do It! в 2018 году. Идею подхватили в разных странах, она трансформировалась в экологическое движение. С 2024 года праздник включен в официальный календарь ООН. Главная цель акции — объединить людей ради заботы о природе и окружающей среде. В этот день волонтеры убирают парки, леса, берега рек и морей, а также сортируют отходы. Просветительские мероприятия и конференции, приуроченные к Всемирному дню чистоты, посвящены инновациям в переработке мусора и проблемам управления отходами.

День рекрутера в России

История праздника началась в 2001 году с инициативы ряда кадровых агентств России, Белоруссии и еще нескольких стран СНГ. Популярность День рекрутера обрел благодаря тому, что 20 сентября стали проводиться семинары, круглые столы и конференции, посвященные ситуации на рынке труда, нюансам законодательства в этой сфере.

Интересно, что чуть ранее, 17 сентября, профессиональный праздник отмечают HR-менеджеры, которые в небольших компаниях часто выполняют и функции рекрутера. Основное отличие рекрутера от HR-менеджера в том, что первый занимается именно поиском и привлечением соискателей, проводит интервью с ними. По сути, это специалист по подбору персонала. От рекрутеров требуются развитые навыки коммуникации и знание психологии.

close Orathai Mayoeh/Shutterstock/FOTODOM

День сока в России

Изначально праздник был международным, но выбрать единую дату для него было сложно из-за разных условий выращивания фруктов. В нашей стране его популяризовал Российский союз производителей соков в 2012 году.

Первый День сока прошел в московском парке Горького. Для посетителей провели дегустацию разных сортов напитка. На площадке работал лекторий, где эксперты и производители рассказывали о полезных свойствах соков. Праздник стал ежегодным, его устраивают в разных городах России.

Международный день студенческого спорта

Праздник был утвержден в 2015 году по инициативе ЮНЕСКО и Международной федерации университетского спорта. В этот день по всему миру проводятся игры, эстафеты и турниры, где студенты соревнуются в разных видах спорта.

В некоторых странах университетский спорт настолько значим, что на соревнования приезжают известные спортивные менеджеры и тренеры. Они приглашают самых перспективных студентов-спортсменов в академии или дубли команд. Например, баскетболист Майкл Джордан играл за университет Северной Каролины и был приглашен в сборную США по баскетболу.

close Участница 4-го ежегодного турнира по керлингу, посвященного Дню студента, на ГУМ-катке на Красной площади Владимир Песня/РИА Новости

Международный день риса

2004 год был объявлен ООН Международным годом риса. Тогда же появился и праздник в честь этой культуры. Такое внимание к рису не случайно: он считается основным продуктом питания для более чем половины населения Земли.

Будучи неприхотливым растением, рис произрастает в разных уголках планеты. Особенно его ценят в Азии: там он растет лучше из-за влажного и теплого климата. Стоимость риса невысока, а полезных свойств у него масса. Задача праздника — привлечь внимание к этой культуре и подчеркнуть ее важную роль в борьбе с нищетой и недоеданием.

Всемирный день донора костного мозга

Эта дата, которая отмечается с 2015 года, посвящена людям, готовым помочь в спасении жизней, а также тем, кто нуждается в пересадке костного мозга. День призван повысить осведомленность о важности донорства костного мозга. Регулярное пополнение регистра доноров увеличивает шансы пациентов, страдающих лейкемией и другими тяжелыми заболеваниями крови, на успешное лечение и выздоровление. В этот день проходят флешмобы, семинары, донорские акции, сбор средств и привлечение волонтеров.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 20 сентября в других странах

День молодежи — Таиланд. 20 сентября родились два известных в истории страны короля: Рама V и Рама VIII. Оба правителя уделяли большое внимание молодому поколению и его роли в развитии государства. К тому же король Рама VIII умер юным. Поэтому в этот день в Таиланде отмечают праздник молодежи. В школах и университетах устраивают спортивные мероприятия и представляют научные проекты студентов широкой публике.

Октоберфест — Германия. В 2025 году крупнейший фестиваль пива начинается 20 сентября и продлится до 5 октября. История праздника восходит к свадьбе кронпринца Людвига I и принцессы Терезы Саксонской. В честь торжества на площади организовали скачки и угощали всех пивом. Традиция прижилась, и в Мюнхене стали устраивать ежегодный фестиваль. Праздник начинается в полдень, когда мэр Мюнхена откупоривает бочку с пивом. После этого начинается шествие, которое следует на луг Терезы. Здесь открываются тысячи пивных палаток, работают аттракционы, проходят костюмированные шоу.

День танца — США. Праздник учредил Найджел Литгоу, основатель телешоу «Значит, ты умеешь танцевать?», танцор и хореограф. Он призывал американцев отбросить комплексы, пуститься в пляс и показать любые, даже самые абсурдные движения. Хоть праздник считается национальным, в некоторых странах переняли американскую традицию. Студии танцев проводят в этот день открытые уроки. А те, кто пока не хочет танцевать, могут посмотреть ромкомы по теме — например, «Грязные танцы» или «Шаг вперед».

Религиозные праздники 20 сентября

День памяти преподобных Пересвета и Осляби

Православная церковь сегодня чтит память преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби, прославившихся своей храбростью и самоотверженностью. Они были монахами Троице-Сергиева монастыря и участвовали в Куликовской битве, где пали в бою, сражаясь с войском Мамая.

Александр Пересвет принял вызов на единоборство с ордынским богатырем Челубеем и погиб в поединке, успев нанести смертельную рану сопернику. Воин-схимник Андрей Ослябя также присоединился к войску Дмитрия Донского. По одной из версий, он погиб в бою, по другой — выжил. Подвиг преподобных вдохновил русских дружинников на победу и увековечен в церковной традиции как пример мужества, верности долгу и преданности Богу.

20 сентября Русская православная церковь чтит память: • мученика Созонта Помпеольского;

• преподобномученика Макария Каневского, архимандрита Овручского, Переяславского;

• преподобного Макария Оптинского;

• святителя Иоанна, архиепископа Новгородского;

• преподобного Серапиона Псковского;

• апостолов от 70-ти Евода и Онисифора;

• мученика Евпсихия Кесарийского;

• преподобного Луки Глубокореченского;

• священномучеников Петра Снежницкого и Михаила Тихоницкого.



Также это день предпразднства Рождества Пресвятой Богородицы.

Народные праздники и приметы 20 сентября

Луков день

Православная церковь 20 сентября чтит память преподобного Луки Глубокореченского, игумена обители близ Константинополя, жившего в Х веке. В народе праздник прозвали Луковницей, или Лукой. Этот день крестьяне посвящали луку, его заготовке и продаже.

Издавна лук считали целебным растением: приговаривали, что он избавит «от семи недуг» и потому его часто ели в сыром виде. Девушки мыли голову, используя отвар из луковой шелухи: считалось, что это придает мягкость и блеск волосам. Хозяйки готовили блюда с луком и ставили на стол.

У славян было принято вешать связки лука на стены, чтобы в дом не пришли болезни. А еще они верили, что резкий запах отпугнет нечистую силу. По собранному луку даже определяли погоду. Считалось, что если много шелухи, то морозы придут суровые.

Приметы

Если в Луков день съесть лук, здоровье удастся сохранить на всю зиму.

Сжигать луковую шелуху — к неудачам.

Нельзя брать взаймы деньги и хлеб, иначе жди неприятностей.

В Луков день не стоит хвалиться успехами — спугнешь удачу и привлечешь безденежье.

Если в этот день посвататься, союз быстро распадется.

close Anton Dios/Shutterstock/FOTODOM

Какие исторические события произошли 20 сентября

622 год — началось переселение пророка Мухаммеда и его последователей из Мекки в Медину. Этот процесс положил начало хиджре, мусульманскому летоисчислению.



— началось переселение пророка Мухаммеда и его последователей из Мекки в Медину. Этот процесс положил начало хиджре, мусульманскому летоисчислению. 1378 год — начался Великий раскол в Римско-католической церкви, когда был избран «альтернативный» папа — Клемент VII.



— начался Великий раскол в Римско-католической церкви, когда был избран «альтернативный» папа — Клемент VII. 1519 год — Фернан Магеллан отправился в кругосветную экспедицию.



— Фернан Магеллан отправился в кругосветную экспедицию. 1792 год — во Франции принят революционный закон, разрешивший гражданский развод по взаимному согласию супругов. Спустя 22 года разводы снова попали под запрет.



— во Франции принят революционный закон, разрешивший гражданский развод по взаимному согласию супругов. Спустя 22 года разводы снова попали под запрет. 1802 год — император Александр I издал указ о создании в России министерств вместо устаревших коллегий.



— император Александр I издал указ о создании в России министерств вместо устаревших коллегий. 1862 год — в Санкт-Петербурге основана первая в России консерватория.



— в Санкт-Петербурге основана первая в России консерватория. 1918 год — по приказу Закаспийского временного правительства были расстреляны 26 руководителей Бакинского совнаркома, в историю это событие вошло как «казнь бакинских комиссаров».

1946 год — открылся первый Каннский кинофестиваль.



— открылся первый Каннский кинофестиваль. 1990 год — Южная Осетия провозгласила отделение от Грузии.



— Южная Осетия провозгласила отделение от Грузии. 1993 год — Национальное собрание Азербайджана приняло решение о вступлении в СНГ.



— Национальное собрание Азербайджана приняло решение о вступлении в СНГ. 2000 год — на Тайване арестован 25-летний Чэн Инь-Хао, создатель компьютерного вируса CIH, названного по инициалам автора. По другой версии Чэн Инь-Хао никогда не привлекался к уголовной ответственности, так как не нарушил никаких законов на тот момент. Вирус прозвали «Чернобылем», поскольку одна из его версий активируется 26 апреля, в годовщину аварии на АЭС. От него пострадало около полумиллиона компьютеров по всему миру.



— на Тайване арестован 25-летний Чэн Инь-Хао, создатель компьютерного вируса CIH, названного по инициалам автора. По другой версии Чэн Инь-Хао никогда не привлекался к уголовной ответственности, так как не нарушил никаких законов на тот момент. Вирус прозвали «Чернобылем», поскольку одна из его версий активируется 26 апреля, в годовщину аварии на АЭС. От него пострадало около полумиллиона компьютеров по всему миру. 2002 год — в Северной Осетии сошел ледник Колка. В результате погибли 125 человек, в том числе режиссер Сергей Бодров и его съемочная группа.

close Сергей Бодров в кадре из фильма «Брат 2» (2000) Кинокомпания «CTB»

Дни рождения и юбилеи 20 сентября

В 1744 году родился Джакомо Кваренги — итальянский и российский архитектор, работавший над зданиями Смольного института и Академии наук в Санкт-Петербурге.



— итальянский и российский архитектор, работавший над зданиями Смольного института и Академии наук в Санкт-Петербурге. В 1778 году родился Фаддей Беллинсгаузен — российский мореплаватель немецкого происхождения, один из первооткрывателей Антарктиды.



— российский мореплаватель немецкого происхождения, один из первооткрывателей Антарктиды. В 1837 году родился Петр Лесгафт — российский анатом, антрополог и педагог.



— российский анатом, антрополог и педагог. В 1842 году родился Джеймс Дьюар — шотландский физик, изобретатель первых термосов.



— шотландский физик, изобретатель первых термосов. В 1923 году родился Александр Колдунов — советский военачальник, Главный маршал авиации, дважды Герой Советского Союза.

Кто отмечает день рождения

91 год исполняется Софи Лорен (настоящее имя София Виллани Шиколоне) — итальянской киноактрисе и певице, представительнице «Золотого Голливуда».

close Mairo Cinquetti/Global Look Press