18 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 18 сентября
- Мeждунapoдный дeнь paвнoй oплaты тpудa
Инициатива отмечать этот праздник принадлежит Организации Объединенных Наций (ООН). Основная цель — обратить внимание на проблему неравной оплаты труда в зависимости от пола, ведь во многих странах мира женщины получают меньше, чем мужчины за ту же работу. 18 сентября по всему миру проходят общественные акции, а иногда и протесты с призывами уравнять оплату труда и сделать ее более справедливой.
- Международный день мониторинга качества воды
Праздник учрежден в 2003 году по инициативе американского Фонда чистой воды. Сначала его отмечали только в США, но с 2007 года он приобрел международный статус. Основная традиция праздника — сбор пробы воды для оценки качества. Инициаторы события предлагают всем желающим поучаствовать в акции: для этого необходимо провести тест для проверки качества воды в ближайшем к вам водоеме и опубликовать результат на сайте Всемирного дня мониторинга воды.
- Всемирный день бамбука
Этот праздник учредила Всемирная организация бамбука в 2009 году для популяризации растения. Известно, что бамбук очень прочный: из него делают бумагу, текстиль, духовые инструменты и даже мебель. В Юго-Восточной Азии это растение считают священным и мистическим, поэтому бамбуковые рощи часто находятся под охраной. В разных странах 18 сентября проводят выставки и акции по защите бамбука, растущего в диких условиях. Тем, кто живет в далеких от таких рощ широтах, можно присмотреться к комнатным бамбуковым растениям — они неприхотливы и помогают создать уют.
- Международный день электронной книги
Неофициальный праздник нацелен на популяризацию книг в электронном формате. Свой привычный облик в виде монохромного планшета они приобрели в конце 90-х годов. Сегодня при производстве используется технология электронных чернил E-ink, благодаря которой глаза устают гораздо меньше, чем при чтении со смартфона. Хотя многие считают, что без шороха и перелистывания бумажных страниц теряется часть удовольствия от процесса, у электронных книг есть одно неоспоримое преимущество — в одном компактном устройстве могут храниться десятки произведений одновременно.
- Вручение Шнобелевской премии
Хоть и не совсем праздник, но заметное и одновременно веселое событие в мире науки. Пародийную награду придумал юмористический журнал «Анналы невероятных исследований» во главе с Марком Абрахамсом в 1991 году. Ею ежегодно отмечают самые забавные и абсурдные научные исследования — например, о левитирующих лягушках, физике разлива кофе из кружки или влиянии бороды на риск перелома челюсти. Девиз премии: «За достижения, которые сначала вызывают смех, потом заставляют задуматься», а ее цель — подстегнуть интерес к науке и технологиям. Церемония награждения проходит в Гарвардском университете в США, а награды победителям вручают настоящие нобелевские лауреаты.
Профессор Джеймс Ляо демонстрирует чучело рыбы во время получения Шнобелевской премии по физике в MIT, Кембридж, 12 сентября 2024 годаSteven Senne/AP
Какие праздники и памятные даты отмечаются 18 сентября в других странах
- День национальной музыки — Азербайджан. Дата праздника выбрана в честь дня рождения основоположника музыкального искусства в стране Узеира Гаджибекова. Он написал первую на Востоке оперу «Лейли и Меджнун», которую поставили в 1908 году. С 1995 года в сентябре в Азербайджане проходит музыкальный фестиваль, носящий имя музыканта.
- День персидской литературы и поэзии — Иран. 18 сентября в стране вспоминают поэта Хакани Ширвани. Он считается основоположником национальной литературы, которая разошлась далеко за пределы Ирана: Омар Хайям, Руми и другие авторы стали популярны во всем мире.
Книга «Рубайят», Омар ХайямNicole Kandi/Shutterstock/FOTODOM
- День первой любви — США. Неофициальный праздник посвящен воспоминаниям о светлом чувстве первой влюбленности. В этот день американцы пишут признания возлюбленным и устраивают совместный просмотр романтических фильмов.
- День памяти первого правительства — Чили. В праздник чилийцы вспоминают подвиг Креольской военной хунты, которая провозгласила независимость от Испании в 1810 году. Тогда было создано первое национальное правительство, а территория стала на шаг ближе к окончательному избавлению от испанского владычества.
Религиозные праздники 18 сентября
- День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы
Церковь 18 сентября вспоминает родителей Иоанна Предтечи. Пророк Захария был священником в храме Иерусалима, а его супруга Елисавета приходилась сестрой Анне, матери Пресвятой Богородицы. Супруги следовали заповедям, но в их доме царила грусть: они не могли завести детей. Однажды в храме Захарии явился ангел и сообщил, что его будущий сын станет велик перед Господом. Будучи уже в зрелом возрасте, Захария усомнился в словах ангела и за это был наказан немотой.
Вскоре Елисавета узнала о беременности, а позже в семье родился сын. Когда у Захарии спросили имя ребенка, он написал на дощечке имя Иоанн. В тот же момент к нему вернулся дар речи, и Захария назвал сына Предтечей Господа.
В то время правил царь Ирод. Опасаясь за свое положение, он велел избить всех младенцев в Вифлееме. Но праведная Елисавета спряталась с Иоанном в горах. Тогда воины пытались узнать у Захарии, где его сын, но ничего не добились и убили его. Елисавета умерла через 40 дней после мужа, а Иоанн жил в пустыне до явления народу после своего 30-летия.
Народные праздники и приметы 18 сентября
- Кумохин день
Кумохой называли злого духа, который приносил болезни крестьянам. По преданиям, Кумоха выходил из болот и принимал вид хилой старушки. Та просила милостыню и жаловалась на то, что ей негде ночевать. Тот, кто сжалился над незнакомкой и давал ей ночлег, пускал в дом хворь и хандру.
С самого утра 18 сентября в доме начинали генеральную уборку, чтобы защититься от злого духа. Обязательно нужно было истопить баню и как следует попариться березовым веником — крестьяне верили, что он обладает целебными свойствами и бережет от болезней.
Приметы
В Кумохин день нельзя брать соль и все сыпучее в руки, иначе счастье утечет сквозь пальцы.
Стирать на Кумоху нельзя, чтобы не навлечь болезни на белье.
Запрещено скандалить и ругаться: ссоры между супругами продолжатся до тех пор, пока те не разойдутся.
Незамужним девушкам нельзя выходить на улицу с распущенными волосами: Кумоха может взять за волосы и утащить.
Нельзя проклинать людей, так как все плохое вернется назад.
Какие исторические события произошли 18 сентября
- 1793 год — президент США Джордж Вашингтон заложил первый камень в основание Капитолия.
- 1814 год — открылся Венский конгресс.
- 1851 год — вышел первый номер газеты The New York Times, он стоил два цента.
- 1852 год — в журнале «Современник» впервые опубликована повесть «Детство» Льва Толстого. Это было первое произведение писателя, появившееся в печати.
- 1906 год — на Гонконг обрушился самый смертоносный тайфун в истории колонии, погибли более 15 тысяч человек.
- 1925 год — принят первый советский закон «Об обязательной военной службе».
- 1934 год — СССР вступил в состав Лиги Наций.
- 1938 год — на Ямале произошло загадочное явление, получившее название «Черный день». В дневное время наступила темнота, а ученые не смогли этого объяснить.
- 1947 год — в США создано Центральное разведывательное управление (ЦРУ).
- 1961 год — первый рубиновый лазер начали применять в Физическом институте АН СССР.
- 1976 год — состоялись похороны Мао Цзэдуна.
- 1986 год — в Красноярске Михаил Горбачев произнес ставшую крылатой фразу: «Демократия — это не вседозволенность».
- 2006 год — на МКС отправилась космическая туристка Ануше Ансари. Она стала первой женщиной, оплатившей себе полет в космос.
Ануше АнсариMisha Japaridze/AP
Дни рождения и юбилеи 18 сентября
- В 1819 году родился Жан Бернар Леон Фуко — французский физик, который вычислил скорость света, создал гироскоп и маятник Фуко.
- В 1838 году родился Антон Мауве — голландский живописец, оказавший большое влияние на творчество Ван Гога.
- В 1905 году родилась Грета Гарбо — лауреат «Оскара», символ кино 1920-х и 1930-х годов, звезда фильмов «Разрисованная вуаль» и «Дама с камелиями».
- В 1908 году родился Виктор Амбарцумян — один из основоположников теоретической астрофизики.
- В 1912 году родилась Ариадна Эфрон — переводчица и мемуаристка, дочь Марины Цветаевой.
- В 1942 году родился Павел Садырин — советский футболист и тренер.
- В 1943 году родилась Вера Ивлева — актриса театра и кино, исполнившая роль Овцы в фильме «Мама» о семерых козлятах.
- В 1961 году родился Джеймс Гандольфини — обладатель премий «Эмми» и «Золотой глобус», прославившийся главной ролью в сериале «Клан Сопрано».
Кто отмечает день рождения
- 68 лет исполняется Карену Аванесяну — шоумену и эстрадному артисту, выступавшему в телепрограмме «Кривое зеркало».
- 54 года исполняется Лэнсу Армстронгу — американскому велогонщику, чемпиону мира, семикратному победителю «Тур де Франс».
- 54 года исполняется Анне Нетребко — оперной певице (сопрано), народной артистке России.
- 54 года исполняется Джаде Пинкетт-Смит — актрисе и писательнице, жене Уилла Смита.
- 52 года исполняется Джеймсу Марсдену — киноактеру, известному по фильмам «Трасса 60» и «Люди Икс».
- 51 год исполняется Xzibit (настоящее имя Элвин Натаниэл Джойнер) — американскому рэперу, ведущему шоу «Тачку на прокачку».
- 50 лет исполняется Джейсону Судейкису — актеру и комику, звезде сериала «Тед Лассо».
- 46 лет исполняется Антону Беляеву — лидеру группы Therr Maitz и музыканту.
- 32 года исполняется Патрику Шварценеггеру — американскому актеру, звезде сериала «Белый лотос».
- 22 года исполняется Эйдану Галлахеру — американскому актеру, прославившемуся благодаря сериалу «Академия «Амбрелла».