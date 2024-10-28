Мы все читали Пушкина, Толстого, Достоевского — но что читали они сами? Разбираемся Любимые книги русских классиков

Классики русской литературы входят в школьную программу — их произведения читают для учебы и удовольствия, изучают, экранизируют. А что читали сами писатели? «Газета.Ru» — о том, какую книгу Достоевский считал самой грустной и что читал в детстве Пушкин.

Александр Сергеевич Пушкин

close Александр Пушкин РИА Новости

О рано проявившейся в Пушкине любви к чтению его сестра Ольга Сергеевна писала, что он «уже десяти лет любил читать Плутарха или «Илиаду» и «Одиссею» в переводе [на французский]<…>, часто забирался в кабинет отца и читал другие книги; библиотека же отцовская состояла из классиков французских и философов XVIII века».

Страсть к чтению поэт сохранил до самой кончины. О том, какие книги читал в течение жизни Пушкин, известно вполне достоверно — личная библиотека поэта сохранилась до наших дней, хотя и успела попутешествовать. После смерти Александра Сергеевича император Николай I учредил опеку над его малолетними детьми и имуществом, в том числе — библиотекой. Книги были пересчитаны, упакованы в 24 ящика — и отправлены на склад в подвалы Гостиного двора в Санкт-Петербурге. Через несколько лет ее передали вдове Пушкина, и на некоторое время книги осели в Михайловском. До конца XIX века библиотеку поэта перевозили еще несколько раз, пока в 1900 году его внук Александр Александрович Пушкин не передал ее в Академию наук в Санкт-Петербурге для ознакомления. В 1906 году потомок поэта согласился продать собрание книг государству — к тому моменту библиотеку он заложил, и это был единственный способ предотвратить переход коллекции в частные руки.

Библиотека поэта не была утрачена ни в годы гражданской войны, ни во время Великой Отечественной. Сейчас Пушкинский фонд, составляющий 3569 томов, находится в архивохранилище Рукописного отдела Института русской литературы.

Что же было в библиотеке поэта, который начал собирать ее примерно в 1823-1824 годах? Книги на русском и иностранных языках, российские альманахи и журналы, журналы зарубежные. Проза, поэзия, драматические и народные произведения, книги по истории литературы, языкознанию, истории, философии, богословию, географии, юриспруденции, медицине, даже о шахматах.

Есть в библиотеке Пушкина настоящие редкости — это два тома «Божественной комедии» Данте, вышедшие в Париже в 1596–1597 годах, и книга Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» первого издания 1790 года (ценность ему придает тот факт, что тираж был уничтожен по приказу Екатерины II). Все издания и переводы «Слова о полку Игореве», сочинения Байрона, Гете (пометками Пушкина особенно испещрен «Фауст»), первое издание стихов Баратынского, поэма Вольтера «Орлеанская девственница», «История государства Российского» Карамзина. Сохранилась в библиотеке и детская книга Пушкина — басни Лафонтена на французском, естественно, языке, подаренная ему сестрой Ольгой.

close Михаил Лермонтов РИА Новости

Личная библиотека Лермонтова не сохранилась: после смерти поэта его бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева раздала личные вещи автора, в том числе и книги, друзьям. Однако ученые-лермонтоведы по письмам поэта, произведениям, воспоминаниям современников смогли восстановить его круг чтения.

Известно, что Лермонтов читал с увлечением — французскую, немецкую, английскую литературу и произведения русских поэтов, в основном Пушкина и Жуковского. В английской литературе поэт с юности высоко ценил Байрона (ради того, чтобы читать его произведения, он выучил английский язык). Увлекали его и произведения Вальтера Скотта, особенно поэма о Томасе-Рифмаче, шотландском барде XIII века Томасе Лермонте из Эркельдуна, который считается предком Лермонтовых. Еще один английский автор, которого выделял поэт, — Сэмюэл Тейлор Кольридж. Его баллада «Сказание о древнем мореходе» была в числе книг, которые привез юному Лермонтову его гувернер Федор Виндсон.

Из заметок юного Лермонтова можно узнать, что он высоко ценил произведения Гете. «Я читаю «Новую Элоизу». Признаюсь, я ожидал больше гения, больше познания природы, и истины <… > Вертер лучше; там человек — более человек. У Жан-Жака даже пороки не таковы, какие они есть. У него герои насильно хотят уверить читателя в своем великодушии, но красноречие удивительное. И после всего я скажу, что хорошо, что у Руссо, а не у другого, родилась мысль написать «Новую Элоизу»», — писал он, сравнивая роман Гете «Страдания юного Вертера» и роман «Юлия, или Новая Элоиза» Руссо.

Лермонтоведы отмечают, что интересовала поэта не только художественная литература: среди своих любимых книг он отмечал «Откровения Иоанна Златоуста».

Иван Сергеевич Тургенев

close Иван Тургенев Государственная Третьяковская галерея

Сутки, проведенные в огромной библиотеке в Спасском, усадьбе матери Ивана Тургенева Варвары Петровны, — одно из самых ярких детских впечатлений писателя.

«У нас в деревне был (прежде, теперь сгорел) огромный дом. Нам, детям, казался он тогда целым городом. В нашей части (в нашей комнате) стояли запыленные шкафы домашней работы черной краски со стеклянными дверцами: там хранились груды книг 70-х годов, в темно-бурых переплетах, кверху ногами, боком, плашмя, связанных бечевками, покрытых пылью и вонявших мышами. Мне было лет 8 или 9. Я сговорился с одним из наших людей, молодым человеком, даже стихоплетом, порыться в заветных шкафах», — так описывал Тургенев это собрание книг в письме Бакунину и Ефремову в 1840 году.

Собирать библиотеку начали еще братья Лутовиновы, предки Тургенева по материнской линии, — в обширную коллекцию вошли книги и журналы русских и зарубежных авторов, посвященные истории и философии, военному делу и геральдике, механике и гидравлике, садово-парковому искусству, путешествиям. Стояли на полках и судебные, а также медицинские справочники.

Детской литературой Тургенева были, в частности, «Народные сказки» Музеуса, «Российская история» Эмина, «Новая краткая российская грамматика в вопросах и ответах» Меморского, «Теоретическая и практическая арифметика» Аничкова. Сейчас они хранятся в Музее-заповеднике Спасское-Лутовиново. Там же находится настольная книга писателя — «Опыты» Мишеля Монтеня. Что же касается русской литературы, то неизгладимое впечатление на него произвела поэма Михаила Хераскова «Россиада». А анализу читательского восприятия Тургеневым произведений Пушкина в наши дни посвящают научные работы.

Тургенев уже в зрелом возрасте сетовал, что читал книги «без разбора».

«До 15 лет следует читать книги, полезные и приятные в то же время; от 15 до 20 — должно придерживаться одних полезных книг, а после 20 можно читать что угодно. Вот вам совет человека, который, к сожаленью, слишком рано стал читать без разбора», — написал литератор в 1856 году.

И действительно, он увлеченно читал не только Монтеня — карандашные заметки Тургенева хранят «Следопыт» Джеймса Фенимора Купера и «Оливер Твист» Чарльза Диккенса. В студенчестве писатель изучал античных авторов — Плутарха, Овидия, Гомера.

Библиотека Ивана Тургенева создавалась на протяжении 100 лет — коллекцию пополнял, разумеется, и сам писатель. Она составляет более 20 тыс. томов, среди которых есть библиографические редкости. Например, первое издание Томаса Мора на русском языке.

close Лев Николаевич Толстой разбирает утреннюю почту в селе Мещерское Московской губернии, 1910 год О. Игнатович/РИА Новости

О том, какие книги ценил Толстой, можно судить не по обрывкам воспоминаний или его личной библиотеке. В свое время он составил целый список книг, которые его потрясли, систематизировав его по возрасту, в котором он прочел произведение, и оставив пометку, в которой обозначалась степень впечатления (огромное, очень большое, большое).

Список Толстой составил по просьбе издателя Михаила Ледерле, который прочел в лондонском еженедельнике Pall Mall Budget в 1889 году статью с перечнем 100 лучших книг. Задумав собрать свой список, в 1891 году Ледерле обратился к русским ученым, писателям, художникам, артистам — с просьбой перечислить книги, которые произвели на них сильнейшее впечатление.

Среди мыслителей был и Лев Толстой, который ответственно подошел к задаче. Работа растянулась на длительный срок. «Я и составил отчасти этот список, в котором вспомнил до 50 различных сочинений, произведших на меня сильное впечатление, но увидал, что он очень неполон, так как не мог всего вспомнить, а вспоминаю понемногу и вношу», — писал литератор Ледерле в октябре 1891 года.

В следующем году Толстой сдался: «Михаил Михайлович. К великому сожалению моему, не могу исполнить теперь вашего желания. Кое-как составить список мне не хочется, а для того, чтобы вспомнить, подумать мне решительно нет времени», — сообщил он издателю. Тем не менее в 1895 году Михаил Ледерле все же выпустил книгу «Мнения русских людей о лучших книгах для чтения», где приведен и список Толстого.

Полностью приводить мы его не будем, но пробежимся по диагонали. В детстве (до 14 лет) Толстой был впечатлен историей Иосифа из Библии, русскими былинами, «Сказками 1001 ночи», «Черной курицей» Погорельского, стихами Пушкина. С 14 до 20 лет — произведениями Гоголя, Тургенева, Лермонтова, пушкинским «Евгением Онегиным», а также «Дэвидом Коперфильдом» Диккенса, «Новой Элоизой» и «Исповедью» Руссо (на французском), «Сентиментальным путешествием» Лоренса Стерна. С 20 до 35 лет отмечены стихотворения Тютчева, Фета и Кольцова, «Одиссея» и «Илиада» в русском переводе, «Собор Парижской богоматери» Виктора Гюго. С 35 до 50 лет на Толстого очень большое впечатление произвели «Одиссея» и «Илиада», прочитанные уже по-гречески, русские былины. А огромное — «Отверженные» Виктора Гюго.

Наконец, в возрасте с 50 до 63 Толстой отмечает религиозную и философскую литературу. Евангелие он читал на греческом, книгу Бытия из Торы — на древнееврейском, книгу американского экономиста Генри Джорджа «Прогресс и бедность» — на английском, «Мысли» Блеза Паскаля — на французском. В этом же списке — работы Конфуция, Фейербаха и «о Будде. Француза известного (забыл)».

close Федор Достоевский РИА Новости

Как и другие русские литераторы, Достоевский с детства отличался любовью к книге, привитой ему в семье. «Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства. Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории Карамзина, которого вслух по вечерам читал нам отец», — писал он.

В юности Достоевский увлеченно читал произведения Шиллера и Шекспира, Гофмана, Мольера, Вольтера, Золя, Бальзака, Жорж Санд, стихотворения Байрона, Жуковского, Тютчева и Лермонтова, любил готические романы Анны Радклиф и Эжена Сю.

Особенно же он отмечал роман «Дон Кихот» Сервантеса. «О, это книга великая, не такая, какие теперь пишут; такие книги посылаются человечеству по одной в несколько сот лет. И таких подмеченных глубочайших сторон человеческой природы найдете в этой книге на каждой странице. … Эту самую грустную из книг не забудет взять с собою человек на последний Суд Божий. Он укажет на сообщенную в ней глубочайшую и роковую тайну человека и человечества», — говорится в его «Дневнике писателя».

Высоко он ценил и роман Гюго «Отверженные» — Достоевский называл автора «великим поэтом и гражданином», а впечатление от произведения — «чарующим, полным и общим».

Восторгался Достоевский также Александром Сергеевичем, которому посвящена его «Речь о Пушкине». «Пушкин явился великим народным писателем, как до него никогда и никто. Он разом, самым метким, самым прозорливым образом отметил самую глубь нашей сути», — писал литератор. Положительно автор отзывался и о Гоголе.

Личная библиотека Достоевского не сохранилась, но есть ее описание, в котором религиозная литература — Библия, Евангелие, Псалтирь, Книга Иова, Часослов, каноны и жития — соседствует с книгами о спиритизме, а также истории, праве, естествознании, филологии, фольклоре. Русская литература представлена в описании библиотеки именами Гоголя, Грибоедова, Державина, Жуковского, Крылова, Лермонтова, Лескова, Майкова, Некрасова, Островского, Пушкина, Рылеева, Салтыкова-Щедрина, Алексея Толстого, Льва Толстого, Тургенева, Фета. Плюс — литературная критика и публицистика (Карамзин, Белинский, Писарев, Герцен, Добролюбов).

Западноевропейские мыслители (среди которых был Карл Маркс, к слову) и литераторы находили свое место рядом с античными классиками (Вергилием, Плинием, Тацитом). К слову, будучи в заключении, Достоевский просил прислать ему на каторгу именно познавательную и духовную литературу — «экономистов, Отцов Церкви, историков».