Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Культура
Размер текста
А
А
А

Мы все читали Пушкина, Толстого, Достоевского — но что читали они сами? Разбираемся

Любимые книги русских классиков

close

Лев Толстой и Иван Тургенев

РИА Новости
Классики русской литературы входят в школьную программу — их произведения читают для учебы и удовольствия, изучают, экранизируют. А что читали сами писатели? «Газета.Ru» — о том, какую книгу Достоевский считал самой грустной и что читал в детстве Пушкин.

Александр Сергеевич Пушкин

close

Александр Пушкин

РИА Новости

О рано проявившейся в Пушкине любви к чтению его сестра Ольга Сергеевна писала, что он «уже десяти лет любил читать Плутарха или «Илиаду» и «Одиссею» в переводе [на французский]<…>, часто забирался в кабинет отца и читал другие книги; библиотека же отцовская состояла из классиков французских и философов XVIII века».

Страсть к чтению поэт сохранил до самой кончины. О том, какие книги читал в течение жизни Пушкин, известно вполне достоверно — личная библиотека поэта сохранилась до наших дней, хотя и успела попутешествовать. После смерти Александра Сергеевича император Николай I учредил опеку над его малолетними детьми и имуществом, в том числе — библиотекой. Книги были пересчитаны, упакованы в 24 ящика — и отправлены на склад в подвалы Гостиного двора в Санкт-Петербурге. Через несколько лет ее передали вдове Пушкина, и на некоторое время книги осели в Михайловском. До конца XIX века библиотеку поэта перевозили еще несколько раз, пока в 1900 году его внук Александр Александрович Пушкин не передал ее в Академию наук в Санкт-Петербурге для ознакомления. В 1906 году потомок поэта согласился продать собрание книг государству — к тому моменту библиотеку он заложил, и это был единственный способ предотвратить переход коллекции в частные руки.

Библиотека поэта не была утрачена ни в годы гражданской войны, ни во время Великой Отечественной. Сейчас Пушкинский фонд, составляющий 3569 томов, находится в архивохранилище Рукописного отдела Института русской литературы.

Что же было в библиотеке поэта, который начал собирать ее примерно в 1823-1824 годах? Книги на русском и иностранных языках, российские альманахи и журналы, журналы зарубежные. Проза, поэзия, драматические и народные произведения, книги по истории литературы, языкознанию, истории, философии, богословию, географии, юриспруденции, медицине, даже о шахматах.

Есть в библиотеке Пушкина настоящие редкости — это два тома «Божественной комедии» Данте, вышедшие в Париже в 1596–1597 годах, и книга Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» первого издания 1790 года (ценность ему придает тот факт, что тираж был уничтожен по приказу Екатерины II). Все издания и переводы «Слова о полку Игореве», сочинения Байрона, Гете (пометками Пушкина особенно испещрен «Фауст»), первое издание стихов Баратынского, поэма Вольтера «Орлеанская девственница», «История государства Российского» Карамзина. Сохранилась в библиотеке и детская книга Пушкина — басни Лафонтена на французском, естественно, языке, подаренная ему сестрой Ольгой.

Михаил Юрьевич Лермонтов

close

Михаил Лермонтов

РИА Новости

Личная библиотека Лермонтова не сохранилась: после смерти поэта его бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева раздала личные вещи автора, в том числе и книги, друзьям. Однако ученые-лермонтоведы по письмам поэта, произведениям, воспоминаниям современников смогли восстановить его круг чтения.

Известно, что Лермонтов читал с увлечением — французскую, немецкую, английскую литературу и произведения русских поэтов, в основном Пушкина и Жуковского. В английской литературе поэт с юности высоко ценил Байрона (ради того, чтобы читать его произведения, он выучил английский язык). Увлекали его и произведения Вальтера Скотта, особенно поэма о Томасе-Рифмаче, шотландском барде XIII века Томасе Лермонте из Эркельдуна, который считается предком Лермонтовых. Еще один английский автор, которого выделял поэт, — Сэмюэл Тейлор Кольридж. Его баллада «Сказание о древнем мореходе» была в числе книг, которые привез юному Лермонтову его гувернер Федор Виндсон.

Из заметок юного Лермонтова можно узнать, что он высоко ценил произведения Гете. «Я читаю «Новую Элоизу». Признаюсь, я ожидал больше гения, больше познания природы, и истины <… > Вертер лучше; там человек — более человек. У Жан-Жака даже пороки не таковы, какие они есть. У него герои насильно хотят уверить читателя в своем великодушии, но красноречие удивительное. И после всего я скажу, что хорошо, что у Руссо, а не у другого, родилась мысль написать «Новую Элоизу»», — писал он, сравнивая роман Гете «Страдания юного Вертера» и роман «Юлия, или Новая Элоиза» Руссо.

Лермонтоведы отмечают, что интересовала поэта не только художественная литература: среди своих любимых книг он отмечал «Откровения Иоанна Златоуста».

Иван Сергеевич Тургенев

close

Иван Тургенев

Государственная Третьяковская галерея

Сутки, проведенные в огромной библиотеке в Спасском, усадьбе матери Ивана Тургенева Варвары Петровны, — одно из самых ярких детских впечатлений писателя.

«У нас в деревне был (прежде, теперь сгорел) огромный дом. Нам, детям, казался он тогда целым городом. В нашей части (в нашей комнате) стояли запыленные шкафы домашней работы черной краски со стеклянными дверцами: там хранились груды книг 70-х годов, в темно-бурых переплетах, кверху ногами, боком, плашмя, связанных бечевками, покрытых пылью и вонявших мышами. Мне было лет 8 или 9. Я сговорился с одним из наших людей, молодым человеком, даже стихоплетом, порыться в заветных шкафах», — так описывал Тургенев это собрание книг в письме Бакунину и Ефремову в 1840 году.

Собирать библиотеку начали еще братья Лутовиновы, предки Тургенева по материнской линии, — в обширную коллекцию вошли книги и журналы русских и зарубежных авторов, посвященные истории и философии, военному делу и геральдике, механике и гидравлике, садово-парковому искусству, путешествиям. Стояли на полках и судебные, а также медицинские справочники.

Детской литературой Тургенева были, в частности, «Народные сказки» Музеуса, «Российская история» Эмина, «Новая краткая российская грамматика в вопросах и ответах» Меморского, «Теоретическая и практическая арифметика» Аничкова. Сейчас они хранятся в Музее-заповеднике Спасское-Лутовиново. Там же находится настольная книга писателя — «Опыты» Мишеля Монтеня. Что же касается русской литературы, то неизгладимое впечатление на него произвела поэма Михаила Хераскова «Россиада». А анализу читательского восприятия Тургеневым произведений Пушкина в наши дни посвящают научные работы.

Тургенев уже в зрелом возрасте сетовал, что читал книги «без разбора».

«До 15 лет следует читать книги, полезные и приятные в то же время; от 15 до 20 — должно придерживаться одних полезных книг, а после 20 можно читать что угодно. Вот вам совет человека, который, к сожаленью, слишком рано стал читать без разбора», — написал литератор в 1856 году.

И действительно, он увлеченно читал не только Монтеня — карандашные заметки Тургенева хранят «Следопыт» Джеймса Фенимора Купера и «Оливер Твист» Чарльза Диккенса. В студенчестве писатель изучал античных авторов — Плутарха, Овидия, Гомера.

Библиотека Ивана Тургенева создавалась на протяжении 100 лет — коллекцию пополнял, разумеется, и сам писатель. Она составляет более 20 тыс. томов, среди которых есть библиографические редкости. Например, первое издание Томаса Мора на русском языке.

Лев Николаевич Толстой

close

Лев Николаевич Толстой разбирает утреннюю почту в селе Мещерское Московской губернии, 1910 год

О. Игнатович/РИА Новости

О том, какие книги ценил Толстой, можно судить не по обрывкам воспоминаний или его личной библиотеке. В свое время он составил целый список книг, которые его потрясли, систематизировав его по возрасту, в котором он прочел произведение, и оставив пометку, в которой обозначалась степень впечатления (огромное, очень большое, большое).

Список Толстой составил по просьбе издателя Михаила Ледерле, который прочел в лондонском еженедельнике Pall Mall Budget в 1889 году статью с перечнем 100 лучших книг. Задумав собрать свой список, в 1891 году Ледерле обратился к русским ученым, писателям, художникам, артистам — с просьбой перечислить книги, которые произвели на них сильнейшее впечатление.

Среди мыслителей был и Лев Толстой, который ответственно подошел к задаче. Работа растянулась на длительный срок. «Я и составил отчасти этот список, в котором вспомнил до 50 различных сочинений, произведших на меня сильное впечатление, но увидал, что он очень неполон, так как не мог всего вспомнить, а вспоминаю понемногу и вношу», — писал литератор Ледерле в октябре 1891 года.

В следующем году Толстой сдался: «Михаил Михайлович. К великому сожалению моему, не могу исполнить теперь вашего желания. Кое-как составить список мне не хочется, а для того, чтобы вспомнить, подумать мне решительно нет времени», — сообщил он издателю. Тем не менее в 1895 году Михаил Ледерле все же выпустил книгу «Мнения русских людей о лучших книгах для чтения», где приведен и список Толстого.

Полностью приводить мы его не будем, но пробежимся по диагонали. В детстве (до 14 лет) Толстой был впечатлен историей Иосифа из Библии, русскими былинами, «Сказками 1001 ночи», «Черной курицей» Погорельского, стихами Пушкина. С 14 до 20 лет — произведениями Гоголя, Тургенева, Лермонтова, пушкинским «Евгением Онегиным», а также «Дэвидом Коперфильдом» Диккенса, «Новой Элоизой» и «Исповедью» Руссо (на французском), «Сентиментальным путешествием» Лоренса Стерна. С 20 до 35 лет отмечены стихотворения Тютчева, Фета и Кольцова, «Одиссея» и «Илиада» в русском переводе, «Собор Парижской богоматери» Виктора Гюго. С 35 до 50 лет на Толстого очень большое впечатление произвели «Одиссея» и «Илиада», прочитанные уже по-гречески, русские былины. А огромное — «Отверженные» Виктора Гюго.

Наконец, в возрасте с 50 до 63 Толстой отмечает религиозную и философскую литературу. Евангелие он читал на греческом, книгу Бытия из Торы — на древнееврейском, книгу американского экономиста Генри Джорджа «Прогресс и бедность» — на английском, «Мысли» Блеза Паскаля — на французском. В этом же списке — работы Конфуция, Фейербаха и «о Будде. Француза известного (забыл)».

Федор Михайлович Достоевский

close

Федор Достоевский

РИА Новости

Как и другие русские литераторы, Достоевский с детства отличался любовью к книге, привитой ему в семье. «Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства. Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории Карамзина, которого вслух по вечерам читал нам отец», — писал он.

В юности Достоевский увлеченно читал произведения Шиллера и Шекспира, Гофмана, Мольера, Вольтера, Золя, Бальзака, Жорж Санд, стихотворения Байрона, Жуковского, Тютчева и Лермонтова, любил готические романы Анны Радклиф и Эжена Сю.

Особенно же он отмечал роман «Дон Кихот» Сервантеса. «О, это книга великая, не такая, какие теперь пишут; такие книги посылаются человечеству по одной в несколько сот лет. И таких подмеченных глубочайших сторон человеческой природы найдете в этой книге на каждой странице. … Эту самую грустную из книг не забудет взять с собою человек на последний Суд Божий. Он укажет на сообщенную в ней глубочайшую и роковую тайну человека и человечества», — говорится в его «Дневнике писателя».

Высоко он ценил и роман Гюго «Отверженные» — Достоевский называл автора «великим поэтом и гражданином», а впечатление от произведения — «чарующим, полным и общим».

Восторгался Достоевский также Александром Сергеевичем, которому посвящена его «Речь о Пушкине». «Пушкин явился великим народным писателем, как до него никогда и никто. Он разом, самым метким, самым прозорливым образом отметил самую глубь нашей сути», — писал литератор. Положительно автор отзывался и о Гоголе.

Личная библиотека Достоевского не сохранилась, но есть ее описание, в котором религиозная литература — Библия, Евангелие, Псалтирь, Книга Иова, Часослов, каноны и жития — соседствует с книгами о спиритизме, а также истории, праве, естествознании, филологии, фольклоре. Русская литература представлена в описании библиотеки именами Гоголя, Грибоедова, Державина, Жуковского, Крылова, Лермонтова, Лескова, Майкова, Некрасова, Островского, Пушкина, Рылеева, Салтыкова-Щедрина, Алексея Толстого, Льва Толстого, Тургенева, Фета. Плюс — литературная критика и публицистика (Карамзин, Белинский, Писарев, Герцен, Добролюбов).

Западноевропейские мыслители (среди которых был Карл Маркс, к слову) и литераторы находили свое место рядом с античными классиками (Вергилием, Плинием, Тацитом). К слову, будучи в заключении, Достоевский просил прислать ему на каторгу именно познавательную и духовную литературу — «экономистов, Отцов Церкви, историков».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами