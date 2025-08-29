30 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

30 августа в мире отмечают День китовой акулы, чтобы обратить внимание на исчезновение этого краснокнижного вида. В России сегодня профессиональный праздник у дальнобойщиков и День республики Татарстан. Верующие сегодня вспоминают священномученика Мирона Кизического. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 30 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 30 августа

День дальнобойщика в России

Этот неофициальный праздник в России и других странах СНГ принято отмечать в последнюю субботу августа. Он появился из чувства солидарности: столкнувшись с общими трудностями дальних рейсов — от поломок в чистом поле до необходимости в помощи на трассе — дальнобойщики сформировали сплоченное сообщество. Оно породило свои традиции и неписаные правила, главное из которых — всегда приходить на выручку коллеге в пути.

День республики Татарстан

В этот день в 1990 году Верховный Совет республики принял декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР. С этой датой и связан праздник. 30 августа в Казани отмечают и День города — в 2025 году столице региона исполнится 1020 лет. По случаю обоих событий запланированы масштабные торжества: большой музыкальный фестиваль с участием звездных артистов, фестиваль татарской культуры, ярмарки, спортивные мероприятия.

Международный день китовой акулы

Китовые акулы находятся на грани вымирания, поэтому были занесены в Международную Красную книгу. Дата установлена для привлечения внимания к постепенному исчезновению этого вида. Среди основных причин — браконьерство и загрязнение окружающей среды. Китовые акулы безобидны для большинства водных обитателей и человека. Они не умеют ни кусать, не жевать, и питаются планктоном, фильтруя воду, как киты. При этом этот вид считается одним из самых крупных среди обитателей Мирового океана, отдельные особи могут достигать в длину 18 м, а весить до 20 т.

Международный день жертв насильственных исчезновений

Организация Объединенных Наций учредила эту дату в 2010 году в ответ на тревожную глобальную тенденцию: в мире ежегодно похищают тысячи людей, в том числе и детей, и их судьба неизвестна. В этот день ООН призывает все государства подписать и ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, либо присоединиться к ней.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 30 августа в других странах

Ночь летучих мышей — Европа. Праздник проводится в последние выходные августа. Дата выбрана не случайно: именно в конце лета рукокрылые мигрируют на зимовку, чтобы погрузиться в спячку и произвести потомство. Энтузиасты по этому поводу проводят мастер-классы по строительству домиков для летучих мышей и прочие просветительские мероприятия для привлечения внимания к необходимости сохранения их популяции.

День конституции — Казахстан. В этот день страна отмечает принятие в 1995 году основного закона, который определяет правовые и политические основы государства. По всей стране проходят торжественные мероприятия, концерты и выставки, посвященные истории и культуре Казахстана.

День победы — Турция. Праздник приурочен к завершению битвы при Думлупинаре — решающему эпизоду в греко-турецкой войне 1919-1922 годов. Успехи на поле боя стали основой для создания Турецкой Республики в 1923 году.

Религиозные праздники 30 августа

День памяти священномученика Мирона Кизического

Предание гласит, что святой Мирон жил в III веке и был пресвитером в Ахаииместность в Греции. В праздник Рождества Христова он совершал богослужение. В храм ворвался местный правитель Антипатр с воинами и приказал схватить молящихся. Мирон стал горячо заступаться за паству, обличая правителя в жестокости. За что его обрекли на истязания. Святого повесили и строгали тело железными гребнями. Затем пресвитера бросили в раскаленную печь, но Господь сохранил мученика, в то время как близстоящие, до 150 человек, были опалены вырвавшимся из печи огнем. Тогда Антипатр стал уговаривать Мирона предать свою веру, на что получил решительный отказ. Святого вновь подвергли страшным мукам, но, видя его стойкость, правитель впал в отчаяние и лишил себя жизни. Однако Мирона это не спасло — в конце концов святого отвели в город Кизик, где ему отсекли голову.

Народные праздники и приметы 30 августа

День Мирона

В этот день на Руси вспоминали священномученика Мирона. В канун праздника заканчивали полевые работы, так как ощущалось приближение осени, в это время обычно было ветрено, начинался активный листопад. «На Мирона не отсеешься — на следующий год соберешь одни цветочки», — говорили крестьяне. У праздника было и еще одно название — Вдовьи помочи. Было принято помогать вдовам, сиротам и всем обездоленным.

Приметы

Считалось, что брак, заключенный в Миронов день, будет неудачным и бедным.

В этот день не стоит долго смотреть в зеркало — оттуда может выглянуть нечисть и завладеть красотой.

Если 30 августа появился туман, то в ближайшие дни будет ясная погода.

Какие исторические события произошли 30 августа

1703 год — первое наводнение в Петербурге.

1829 год — каменная Триумфальная арка заложена в Москве.

1873 год — открыт необитаемый арктический архипелаг, названный Землей Франца-Иосифа в честь австрийского императора.



Сегодня входит в состав Архангельской области России.

1877 год — во Франции запатентован оптический прибор для демонстрации движущихся рисунков (праксиноскоп).

1918 год — эсерка Фанни Каплан совершила покушение на Владимира Ленина.

1940 год — прошли испытания первого советского паровоза без топки.

1963 год — впервые представлена компакт-кассета.

Дни рождения и юбилеи 30 августа

В 1797 году родилась Мэри Шелли — английская писательница, автор романа «Франкенштейн, или Современный Прометей».

В 1860 году родился Исаак Левитан — один из самых известных отечественных пейзажистов, Академик императорской академии художеств.

В 1870 году родился Лавр Корнилов — российский военачальник, пытавшийся установить военную диктатуру после Февральской революции.

В 1934 году родился Анатолий Солоницын — советский актер, заслуженный артист РСФСР.

В 1958 году родилась Анна Политковская — российская журналистка и правозащитница.

Кто отмечает день рождения

71 год исполняется Александру Лукашенко — президенту Белоруссии.

53 года исполняется Кэмерон Диас — американской актрисе, ставшей известной в 1990-х после роли в фильме «Маска».

50 лет исполняется Марине Анисиной — российской и французской фигуристке, олимпийской чемпионке.

40 лет исполняется Анастасии Задорожной — российской актрисе и телеведущей.