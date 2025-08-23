23 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 23 августа
- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
23 августа 1943 года завершилась Курская битва — одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ходе ожесточенных боев была сорвана последняя крупная наступательная операция вермахта на Восточном фронте и разгромлена стратегическая группировка противника. Курская битва, включившая знаменитое танковое сражение под Прохоровкой, стала переломным моментом в войне. После этого сражения стратегическая инициатива окончательно перешла к Красной Армии, которая начала последовательное освобождение оккупированных территорий.
- Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации
Дата установлена ЮНЕСКО в 1998 году, чтобы напомнить человечеству об ужасах трансатлантической работорговли и ее трагических последствиях для миллионов людей. 23 августа было выбрано не случайно. В ночь с 22 на 23 августа 1791 года на острове Сан-Доминго (территория современной Республики Гаити) произошло восстание порабощенных африканцев. Оно стало ключевым моментом в истории борьбы за свободу, привело к отмене рабства и созданию независимого государства Гаити.
Трансатлантическая работорговля, длившаяся несколько столетий, стала одной из самых мрачных страниц в истории человечества. Миллионы африканцев были насильно вывезены из своих домов, разлучены с семьями, подвергнуты нечеловеческим условиям жизни и жестокому обращению. Их труд использовался для обогащения европейских держав и развития колониальной экономики.
- День интернавта (День навигации по интернету)
23 августа 1991 года британский ученый, сотрудник Европейской организации по ядерным исследованиям Тимоти Бернерс-Ли открыл доступ к первому в мире веб-серверу для свободного общения и обмена идеями. К этому событию и приурочен праздник. Название «День интернавта» отсылает к аргонавтам. Только в отличие от греческих путешественников, которые плавали по Эгейскому и Черному морю, современные интернет-пользователи покоряют просторы интернета.
Тимоти Бернерс-ЛиCERN/Global Look Press
Какие праздники и памятные даты отмечаются 23 августа в других странах
Национальный день бисквита — США. Гастрономический праздник посвящен одному из самых простых и популярных десертов. Его магия — в идеальном соотношении простых ингредиентов: яиц, сахара и муки. А дальше открывается поле для экспериментов: можно пропитать сиропом, полить шоколадом или легкой лимонной глазурью, украсить ягодами или взбитыми сливками.
Бисквитный тортElena Veselova/Shutterstock/FOTODOM
Дeнь paбoтникoв гocудapcтвeннoй cтaтиcтики — Белоруссия. В этом году в стране отмечают 105 лет со дня создания органов государственной статистики. Статистика — это не просто набор цифр, это зеркало общества, отражающее происходящие в нем процессы и тенденции. От точности и полноты статистической информации напрямую зависит эффективность государственного управления.
День морской авиации — Бразилия. История бразильской морской авиации начинается 23 августа 1916 года с подписания указа о создании профильной школы. Сегодня авиационное крыло Военно-морских сил Бразилии занимается патрулирование атлантических вод, поисково-спасательными операциями и борьбой с контрабандистами.
Религиозные праздники 23 августа
- Собор новомучеников и исповедников Соловецких
После революции 1917 года начался период гонений на христианство. Знаменитый Соловецкий монастырь — место подвижничества русских святых — был ликвидирован, в его стенах создали Соловецкий лагерь особого назначения. Сюда было отправлено много представителей духовенства. Указом патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 2000 году было установлено празднование Собора новомучеников и исповедников Соловецких. Цель праздника — сохранить память о праведниках и их духовном подвиге.
- День памяти священномученика Лаврентия
Архидиакон Лаврентий жил в 258 году и служил вместе с папой Сикстом, заботился о церкви, помогал бедным. При императоре Валериане начались гонения на христиан. Святого Сикста схватили и посадили в темницу вместе с двумя его диаконами Феликиссимом и Агапитом. Когда узников вели в заключение, святой архидиакон Лаврентий встретил папу Сикста и сказал, что хочет присоединиться к нему. Но папа попросил его продать сокровища церкви и раздать деньги бедным. Он также возвестил ему скорые страдания и гибель. Святой Лаврентий выполнил поручение папы и пришел на суд, чтобы проводить его в последний путь.
Перед казнью он сообщил папе, что выполнил его поручение и раздал все сокровища. Это услышали стражи. Они казнили мучеников, а святого Лаврентия заключили в темницу по велению императора. Там святой начал творить чудеса: он не только вдохновлял заключенных, но и исцелял их. Пораженный увиденным, начальник тюрьмы Ипполит сам принял крещение от святого. Вскоре архидиакон Лаврентий вновь встретился с императором: тот потребовал предъявить ему спрятанные сокровища. Святой Лаврентий ответил согласием и три дня спустя привел к императору множество нищих и больных — истинные сокровища. Разъяренный император подверг страшным мукам святого и казнил его вместе с последователями.
Народные праздники и приметы 23 августа
- Лаврентьев день
На Руси в это день вспоминали двух святых — Лаврентия Римского и юродивого Лаврентия Калужского. В народе им молились об исцелении болезней и защите от дурного глаза.
По утрам крестьяне отправлялись на двор — собирать росу. Считалось, что она в это утро целебная. Ею умывались, окропляли детские люльки, чтобы защитить младенцев от сглаза. Девушки в Лаврентьев день отправлялись к роднику — умыться и запастись водой: считалось, что она обретает особые свойства, помогает сохранять красоту.
Интересный обычай на Лаврентия был связан с котами. Считалось, что в этот день можно надолго запастись счастьем: главное найти двух котов черного и белого цвета и погладить их. Гладить нужно было в строгой последовательности: сначала черного — чтобы забрал все невзгоды, потом белого — чтобы одарил удачей.
- Приметы
Спокойная вода в озере и реке — к безветренной осени и зиме без метелей.
Журавли собрались в путь на юг — морозы придут рано, уже в октябре.
Иней на траве — к ранней зиме.
Липа оделась в золотой наряд — к урожаю озимых.
Если день тихий, безветренный, конец августа будет таким же.
Какие исторические события произошли 23 августа
- 1382 год — во время обороны Москвы от татарского набега хана Тохтамыша впервые использовали артиллерию.
- 1839 год — англичане захватили Гонконг.
- 1913 год — в Копенгагене открыли памятник Русалочке — героине одноименной сказки Андерсена.
Статуя «Русалочка» работы датского скульптора Эдварда Эриксена в парке Лангелиние, КопенгагенВладимир Мусаэльян/ТАСС
- 1943 год — Харьков освобожден от немецких войск в ходе заключительной операции Курской битвы.
- 1962 год — Джон Леннон женился, его первой супругой стала Синтия Пауэлл, с которой он познакомился в колледже.
- 1979 год — артист балета Большого театра Александр Годунов стал невозвращецем — во время гастролей он попросил убежища в США.
- 2023 год — в результате крушения самолета под Тверью погиб основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Дни рождения и юбилеи 23 августа
- В 1769 году родился барон Жорж Кювье — французский зоолог, основатель сравнительной анатомии и палеонтологии, отрицал эволюцию видов.
- В 1809 году родился Николай Муравьев-Амурский — российский государственный деятель, генерал-губернатор Восточной Сибири, основатель Хабаровска.
- В 1880 году родился Александр Грин — русский советский писатель-неоромантик («Алые паруса», «Бегущая по волнам»).
- В 1887 году родился Фридрих Цандер — советский ученый и изобретатель, один из пионеров ракетной техники.
- В 1912 году родился Джин Келли — американский актер, обладатель «Оскара».
Актер Джин Келли на съемках фильма «Поющие под дождем» (1952)Metro-Goldwyn-Mayer/ZUMA Press/Global Look Press
- В 1921 году родился Яков Костюковский — советский и российский поэт, автор интермедий для Тарапуньки и Штепселя.
- В 1951 году родился Ахмат Кадыров — первый президент Чеченской Республики (2003—2004).
- В 1978 году родился Коби Брайант — американский баскетболист, пятикратный чемпион НБА, дважды олимпийский чемпион.
Кто отмечает дни рождения
- 96 лет исполняется Вере Майлз — американской актрисе, звезде фильма Хичкока «Психо».
- 94 года исполняется Хамилтону Смиту — американскому микробиологу, специалисту по генной инженерии, лауреату Нобелевской премии.
- 84 года исполняется Дмитрию Шпаро — советскому и российскому путешественнику, руководителю экспедиции, которая первой в мире достигла Северного полюса на лыжах.
- 61 год исполняется Алене Апиной (настоящая фамилия — Левочкина) — эстрадной певице, заслуженной артистке России.
Алена АпинаPravda Komsomolskaya/Global Look Press
- 54 года исполняется Александру Новаку — вице-премьеру РФ.
- 48 лет исполняется Игорю Петренко — российскому актеру («Роднина», «Смерш 3»).
- 46 лет исполняется Семену Слепакову (признан в РФ иностранным агентом) — российскому комику, актеру и сценаристу.