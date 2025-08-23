23 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

23 августа в России вспоминают одно из ключевых событий Великой Отечественной Войны — разгром немецко-фашистских войск в Курской битве, а в мире — о темных страницах западной истории, об ужасах работорговли. По народным приметам сегодня нужно погладить на счастье двух кошек разного цвета. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 23 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 23 августа

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве

23 августа 1943 года завершилась Курская битва — одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ходе ожесточенных боев была сорвана последняя крупная наступательная операция вермахта на Восточном фронте и разгромлена стратегическая группировка противника. Курская битва, включившая знаменитое танковое сражение под Прохоровкой, стала переломным моментом в войне. После этого сражения стратегическая инициатива окончательно перешла к Красной Армии, которая начала последовательное освобождение оккупированных территорий.

Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации

Дата установлена ЮНЕСКО в 1998 году, чтобы напомнить человечеству об ужасах трансатлантической работорговли и ее трагических последствиях для миллионов людей. 23 августа было выбрано не случайно. В ночь с 22 на 23 августа 1791 года на острове Сан-Доминго (территория современной Республики Гаити) произошло восстание порабощенных африканцев. Оно стало ключевым моментом в истории борьбы за свободу, привело к отмене рабства и созданию независимого государства Гаити.

Трансатлантическая работорговля, длившаяся несколько столетий, стала одной из самых мрачных страниц в истории человечества. Миллионы африканцев были насильно вывезены из своих домов, разлучены с семьями, подвергнуты нечеловеческим условиям жизни и жестокому обращению. Их труд использовался для обогащения европейских держав и развития колониальной экономики.

День интернавта (День навигации по интернету)

23 августа 1991 года британский ученый, сотрудник Европейской организации по ядерным исследованиям Тимоти Бернерс-Ли открыл доступ к первому в мире веб-серверу для свободного общения и обмена идеями. К этому событию и приурочен праздник. Название «День интернавта» отсылает к аргонавтам. Только в отличие от греческих путешественников, которые плавали по Эгейскому и Черному морю, современные интернет-пользователи покоряют просторы интернета.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 23 августа в других странах

Национальный день бисквита — США. Гастрономический праздник посвящен одному из самых простых и популярных десертов. Его магия — в идеальном соотношении простых ингредиентов: яиц, сахара и муки. А дальше открывается поле для экспериментов: можно пропитать сиропом, полить шоколадом или легкой лимонной глазурью, украсить ягодами или взбитыми сливками.

Дeнь paбoтникoв гocудapcтвeннoй cтaтиcтики — Белоруссия. В этом году в стране отмечают 105 лет со дня создания органов государственной статистики. Статистика — это не просто набор цифр, это зеркало общества, отражающее происходящие в нем процессы и тенденции. От точности и полноты статистической информации напрямую зависит эффективность государственного управления.

День морской авиации — Бразилия. История бразильской морской авиации начинается 23 августа 1916 года с подписания указа о создании профильной школы. Сегодня авиационное крыло Военно-морских сил Бразилии занимается патрулирование атлантических вод, поисково-спасательными операциями и борьбой с контрабандистами.

Религиозные праздники 23 августа

Собор новомучеников и исповедников Соловецких

После революции 1917 года начался период гонений на христианство. Знаменитый Соловецкий монастырь — место подвижничества русских святых — был ликвидирован, в его стенах создали Соловецкий лагерь особого назначения. Сюда было отправлено много представителей духовенства. Указом патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 2000 году было установлено празднование Собора новомучеников и исповедников Соловецких. Цель праздника — сохранить память о праведниках и их духовном подвиге.

День памяти священномученика Лаврентия

Архидиакон Лаврентий жил в 258 году и служил вместе с папой Сикстом, заботился о церкви, помогал бедным. При императоре Валериане начались гонения на христиан. Святого Сикста схватили и посадили в темницу вместе с двумя его диаконами Феликиссимом и Агапитом. Когда узников вели в заключение, святой архидиакон Лаврентий встретил папу Сикста и сказал, что хочет присоединиться к нему. Но папа попросил его продать сокровища церкви и раздать деньги бедным. Он также возвестил ему скорые страдания и гибель. Святой Лаврентий выполнил поручение папы и пришел на суд, чтобы проводить его в последний путь.

Перед казнью он сообщил папе, что выполнил его поручение и раздал все сокровища. Это услышали стражи. Они казнили мучеников, а святого Лаврентия заключили в темницу по велению императора. Там святой начал творить чудеса: он не только вдохновлял заключенных, но и исцелял их. Пораженный увиденным, начальник тюрьмы Ипполит сам принял крещение от святого. Вскоре архидиакон Лаврентий вновь встретился с императором: тот потребовал предъявить ему спрятанные сокровища. Святой Лаврентий ответил согласием и три дня спустя привел к императору множество нищих и больных — истинные сокровища. Разъяренный император подверг страшным мукам святого и казнил его вместе с последователями.

Православная церковь 23 августа также чтит память: • блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского;

• второго обретения и перенесения мощей преподобного Саввы, игумена Сторожевского, Звенигородского;

• священномученика Вячеслава Закедского, пресвитера, священномученика Афанасия Кислова, пресвитера.

Народные праздники и приметы 23 августа

Лаврентьев день

На Руси в это день вспоминали двух святых — Лаврентия Римского и юродивого Лаврентия Калужского. В народе им молились об исцелении болезней и защите от дурного глаза.

По утрам крестьяне отправлялись на двор — собирать росу. Считалось, что она в это утро целебная. Ею умывались, окропляли детские люльки, чтобы защитить младенцев от сглаза. Девушки в Лаврентьев день отправлялись к роднику — умыться и запастись водой: считалось, что она обретает особые свойства, помогает сохранять красоту.

Интересный обычай на Лаврентия был связан с котами. Считалось, что в этот день можно надолго запастись счастьем: главное найти двух котов черного и белого цвета и погладить их. Гладить нужно было в строгой последовательности: сначала черного — чтобы забрал все невзгоды, потом белого — чтобы одарил удачей.

Приметы

Спокойная вода в озере и реке — к безветренной осени и зиме без метелей.

Журавли собрались в путь на юг — морозы придут рано, уже в октябре.

Иней на траве — к ранней зиме.

Липа оделась в золотой наряд — к урожаю озимых.

Если день тихий, безветренный, конец августа будет таким же.

Какие исторические события произошли 23 августа

1382 год — во время обороны Москвы от татарского набега хана Тохтамыша впервые использовали артиллерию.



— во время обороны Москвы от татарского набега хана Тохтамыша впервые использовали артиллерию. 1839 год — англичане захватили Гонконг.



— англичане захватили Гонконг. 1913 год — в Копенгагене открыли памятник Русалочке — героине одноименной сказки Андерсена.

1943 год — Харьков освобожден от немецких войск в ходе заключительной операции Курской битвы.



— Харьков освобожден от немецких войск в ходе заключительной операции Курской битвы. 1962 год — Джон Леннон женился, его первой супругой стала Синтия Пауэлл, с которой он познакомился в колледже.



— Джон Леннон женился, его первой супругой стала Синтия Пауэлл, с которой он познакомился в колледже. 1979 год — артист балета Большого театра Александр Годунов стал невозвращецем — во время гастролей он попросил убежища в США.



— артист балета Большого театра Александр Годунов стал невозвращецем — во время гастролей он попросил убежища в США. 2023 год — в результате крушения самолета под Тверью погиб основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Дни рождения и юбилеи 23 августа

В 1769 году родился барон Жорж Кювье — французский зоолог, основатель сравнительной анатомии и палеонтологии, отрицал эволюцию видов.



— французский зоолог, основатель сравнительной анатомии и палеонтологии, отрицал эволюцию видов. В 1809 году родился Николай Муравьев-Амурский — российский государственный деятель, генерал-губернатор Восточной Сибири, основатель Хабаровска.



— российский государственный деятель, генерал-губернатор Восточной Сибири, основатель Хабаровска. В 1880 году родился Александр Грин — русский советский писатель-неоромантик («Алые паруса», «Бегущая по волнам»).



— русский советский писатель-неоромантик («Алые паруса», «Бегущая по волнам»). В 1887 году родился Фридрих Цандер — советский ученый и изобретатель, один из пионеров ракетной техники.



— советский ученый и изобретатель, один из пионеров ракетной техники. В 1912 году родился Джин Келли — американский актер, обладатель «Оскара».

В 1921 году родился Яков Костюковский — советский и российский поэт, автор интермедий для Тарапуньки и Штепселя.



— советский и российский поэт, автор интермедий для Тарапуньки и Штепселя. В 1951 году родился Ахмат Кадыров — первый президент Чеченской Республики (2003—2004).



— первый президент Чеченской Республики (2003—2004). В 1978 году родился Коби Брайант — американский баскетболист, пятикратный чемпион НБА, дважды олимпийский чемпион.

Кто отмечает дни рождения

96 лет исполняется Вере Майлз — американской актрисе, звезде фильма Хичкока «Психо».



— американской актрисе, звезде фильма Хичкока «Психо». 94 года исполняется Хамилтону Смиту — американскому микробиологу, специалисту по генной инженерии, лауреату Нобелевской премии.



— американскому микробиологу, специалисту по генной инженерии, лауреату Нобелевской премии. 84 года исполняется Дмитрию Шпаро — советскому и российскому путешественнику, руководителю экспедиции, которая первой в мире достигла Северного полюса на лыжах.



— советскому и российскому путешественнику, руководителю экспедиции, которая первой в мире достигла Северного полюса на лыжах. 61 год исполняется Алене Апиной (настоящая фамилия — Левочкина) — эстрадной певице, заслуженной артистке России.

