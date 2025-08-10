Метеорный поток Персеиды в 2025 году: когда и где наблюдать звездопад

Звездопад Персеиды — что это такое
Представьте: летняя ночь, вы лежите на теплой траве, а над вами — черный бархат неба. Вдруг — яркая вспышка, тонкая серебристая линия, а затем еще одна, и еще, и еще. Кажется, будто кто-то невидимый засыпает Землю горстью светящихся искр. На самом деле это — Персеиды, один из самых красивых метеорных потоков года.
Все начинается далеко за пределами нашей планеты — у кометы с длинным и немного загадочным именем 109P/Свифта–Туттля, рассказала «Газете.Ru» астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
Каждое путешествие этой кометы вокруг Солнца оставляет в космосе тонкий след из пылинок и крошечных ледяных осколков, растянувшийся на миллионы километров. Земля ежегодно проходит сквозь этот космический поток, и тогда частицы размером с песчинку влетают в атмосферу на огромной скорости. При встрече с воздухом они мгновенно нагреваются и сгорают, оставляя на ночном небе стремительные светящиеся линии.
Комета Свифта–Туттля совершает оборот вокруг Солнца раз в 134 года. В последний раз она пролетала рядом с Землей в 1992-м, а в следующий раз подойдет к нам в июле 2126 года — на расстояние всего 22 млн км.
Самые эффектные метеоры называют болидами. Это те самые «ого, ты видел?!» моменты, когда вспышка настолько яркая, что ее видно даже при луне, а светящийся след остается в небе несколько секунд.
Когда можно увидеть звездопад Персеиды в 2025 году
Метеорный поток Персеиды активен ежегодно с 17 июля по 24 августа, однако наибольшая интенсивность наблюдается в середине августа.
В этот период при благоприятных условиях можно увидеть до 100 метеоров в час, что соответствует 1–2 «падающим звездам» в минуту. Наблюдать Персеиды лучше всего после полуночи, когда радиант поднимается выше и поток становится более заметным.
В 2025 году условия для наблюдений будут не самыми благоприятными: Луна, прошедшая полнолуние 9 августа, осветит небо и затруднит видимость слабых метеоров. Тем не менее яркие болиды останутся заметными даже на фоне ее сияния.
Активность потока сохраняется повышенной в течение нескольких дней до и после максимума — с 10 по 14 августа. После этого количество метеоров постепенно снижается, а к концу августа поток сходит на нет.
В каких городах России виден звездопад Персеиды
Персеиды можно наблюдать на всей территории России, кроме районов с длительными белыми ночами. Наилучшие условия для наблюдений будут в средней полосе, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. В этих регионах августовские ночи уже достаточно темные, чтобы хорошо различать метеоры.
В северных широтах, например в Мурманске или Архангельске, поток также будет заметен, но только в конце августа, когда небо становится темнее. На юге страны — в Краснодарском крае, Ставрополье, Ростовской области и Крыму — темные ночи позволяют наблюдать Персеиды в течение почти всего периода их активности.
Главное условие — минимальная засветка. В крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань или Новосибирск, яркий фон уличного освещения скроет большую часть метеоров.
Чтобы увидеть настоящий «звездный дождь», лучше выезжать за пределы городской черты: на расстояние не менее 30 км от небольших городов и более 100 км от мегаполисов.
Как наблюдать звездопад Персеиды
Чтобы увидеть Персеиды, не нужны дорогие телескопы или бинокли — все, что требуется, это свободная ночь, темное небо и немного терпения. Но есть несколько хитростей, которые превратят наблюдение в настоящее событие.
Во-первых, уезжайте подальше от городских огней. Даже небольшой фон уличного освещения «съедает» слабые метеоры. Идеальный вариант — поле, берег озера или холм с открытым горизонтом. Там, где над вами только звезды и ни одного фонаря.
Во-вторых, подумайте о комфорте. Августовские ночи могут быть прохладными, поэтому теплый свитер или плед точно будут кстати. Возьмите туристический коврик или складной стул, чтобы не напрягать шею и спокойно смотреть в небо часами.
В-третьих, дайте глазам привыкнуть к темноте. Не включайте экран телефона каждые пять минут — он полностью «сбрасывает» ночное зрение. Если нужен фонарик, используйте красный свет — он мягче для глаз.
И, наконец, просто расслабьтесь. Персеиды — это долгий марафон, а не спринт. Поток может подарить и 10 метеоров за минуту, и паузу в несколько минут без единой вспышки. Но именно в такие паузы небо часто готовит самый яркий болид — тот самый, который вы будете вспоминать потом весь год.
«За Персеидами наблюдают астрономы и любители по всему миру. Собранные данные позволят уточнить историю кометы 109Р/Свифта-Туттля, определить структуру и плотность метеорного потока», — подчеркнула астроном.
Какие еще явления можно увидеть на небе летом и в начале осени 2025 года
В августе нас ждет сразу несколько зрелищных событий. Юпитер и Венера окажутся совсем рядом друг с другом низко над восточным горизонтом, а высоко на юге будет сиять Сатурн. Луна в эти дни часто будет «в компании» с одной из планет, образуя красивые небесные дуэты. Для любителей техники посложнее — телескопа или хотя бы бинокля — в августе будут доступны Уран и Нептун. А во второй половине месяца на утреннем небе появится Меркурий, самая маленькая и самая подвижная из планет.
Сентябрь тоже не останется без ярких астрономических событий. В самом начале месяца на вечернем небе хорошо будет заметен Сатурн — его золотистый диск и кольца можно разглядеть даже в небольшой любительский телескоп. Ближе к середине сентября к нему добавится Юпитер, который будет сиять особенно ярко в созвездии Тельца.
Кроме того, в ночь с 8 на 9 сентября ожидается красивое соединение Луны и Юпитера, а в середине месяца начнется активность метеорного потока Альфа-Ауригиды, пусть и гораздо менее заметного, чем Персеиды.