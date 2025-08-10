Метеорный поток Персеиды в 2025 году: когда и где наблюдать звездопад

Где пройдет звездопад Персеиды в августе 2025: даты, время, условия для наблюдения, пик потока

В августе ночное небо подарит одно из самых красивых природных зрелищ — звездопад Персеиды. Каждый год в середине августа миллионы частиц, оставленных древней кометой, врезаются в атмосферу Земли, вспыхивая яркими белыми полосами. В 2025 году пик этого небесного шоу придется на ночь с 12 на 13 августа. Как выбрать правильное время и место для наблюдений, выяснила «Газета.Ru».

Звездопад Персеиды — что это такое

Представьте: летняя ночь, вы лежите на теплой траве, а над вами — черный бархат неба. Вдруг — яркая вспышка, тонкая серебристая линия, а затем еще одна, и еще, и еще. Кажется, будто кто-то невидимый засыпает Землю горстью светящихся искр. На самом деле это — Персеиды, один из самых красивых метеорных потоков года.

Все начинается далеко за пределами нашей планеты — у кометы с длинным и немного загадочным именем 109P/Свифта–Туттля , рассказала «Газете.Ru» астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Каждое путешествие этой кометы вокруг Солнца оставляет в космосе тонкий след из пылинок и крошечных ледяных осколков, растянувшийся на миллионы километров. Земля ежегодно проходит сквозь этот космический поток, и тогда частицы размером с песчинку влетают в атмосферу на огромной скорости. При встрече с воздухом они мгновенно нагреваются и сгорают, оставляя на ночном небе стремительные светящиеся линии.

Комета Свифта–Туттля совершает оборот вокруг Солнца раз в 134 года. В последний раз она пролетала рядом с Землей в 1992-м, а в следующий раз подойдет к нам в июле 2126 года — на расстояние всего 22 млн км.

Каждый год в августе Земля проходит через облако космической пыли и льда, оставленное кометой Свифта–Туттля. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя яркие треки — «звездный дождь». Сначала он «проливается» с наибольшей силой, затем постепенно слабеет. Людмила Кошман астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария

Самые эффектные метеоры называют болидами. Это те самые «ого, ты видел?!» моменты, когда вспышка настолько яркая, что ее видно даже при луне, а светящийся след остается в небе несколько секунд.

Почему звездопад так называется Название «Персеиды» поток получил от созвездия Персея. Там, высоко над северо-восточным горизонтом, находится радиант — точка, из которой визуально вылетают все «падающие звезды». На самом деле их траектории параллельны, но эффект перспективы превращает поток в настоящий небесный фейерверк.

Когда можно увидеть звездопад Персеиды в 2025 году

Метеорный поток Персеиды активен ежегодно с 17 июля по 24 августа, однако наибольшая интенсивность наблюдается в середине августа.

с 12 на 13 августа примерно с 23:00 (мск) ожидается пик потока в 2025 году

В этот период при благоприятных условиях можно увидеть до 100 метеоров в час, что соответствует 1–2 «падающим звездам» в минуту . Наблюдать Персеиды лучше всего после полуночи, когда радиант поднимается выше и поток становится более заметным.

Лучшее время для наблюдений метеоров Персеид — с полуночи и до рассвета. Звездопадом из созвездия Персей можно любоваться не только в ночь пика: метеоры Персеид можно наблюдать в течение всего августа. Обычно повышенный фон метеорной активности продолжается неделю до и после даты пика Персеид (с 5 по 20 августа), но максимальное число метеоров наблюдается в ночи с 10 по 13 августа. Людмила Кошман астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария

В 2025 году условия для наблюдений будут не самыми благоприятными: Луна, прошедшая полнолуние 9 августа, осветит небо и затруднит видимость слабых метеоров. Тем не менее яркие болиды останутся заметными даже на фоне ее сияния.

Активность потока сохраняется повышенной в течение нескольких дней до и после максимума — с 10 по 14 августа. После этого количество метеоров постепенно снижается, а к концу августа поток сходит на нет.

В каких городах России виден звездопад Персеиды

Персеиды можно наблюдать на всей территории России, кроме районов с длительными белыми ночами. Наилучшие условия для наблюдений будут в средней полосе, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. В этих регионах августовские ночи уже достаточно темные, чтобы хорошо различать метеоры.

В северных широтах, например в Мурманске или Архангельске, поток также будет заметен, но только в конце августа, когда небо становится темнее. На юге страны — в Краснодарском крае, Ставрополье, Ростовской области и Крыму — темные ночи позволяют наблюдать Персеиды в течение почти всего периода их активности.

Главное условие — минимальная засветка. В крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань или Новосибирск, яркий фон уличного освещения скроет большую часть метеоров.

Чтобы увидеть настоящий «звездный дождь», лучше выезжать за пределы городской черты: на расстояние не менее 30 км от небольших городов и более 100 км от мегаполисов.

Как наблюдать звездопад Персеиды

Чтобы увидеть Персеиды, не нужны дорогие телескопы или бинокли — все, что требуется, это свободная ночь, темное небо и немного терпения. Но есть несколько хитростей, которые превратят наблюдение в настоящее событие.

Во-первых, уезжайте подальше от городских огней. Даже небольшой фон уличного освещения «съедает» слабые метеоры. Идеальный вариант — поле, берег озера или холм с открытым горизонтом. Там, где над вами только звезды и ни одного фонаря.

Во-вторых, подумайте о комфорте. Августовские ночи могут быть прохладными, поэтому теплый свитер или плед точно будут кстати. Возьмите туристический коврик или складной стул, чтобы не напрягать шею и спокойно смотреть в небо часами.

В-третьих, дайте глазам привыкнуть к темноте. Не включайте экран телефона каждые пять минут — он полностью «сбрасывает» ночное зрение. Если нужен фонарик, используйте красный свет — он мягче для глаз.

И, наконец, просто расслабьтесь. Персеиды — это долгий марафон, а не спринт. Поток может подарить и 10 метеоров за минуту, и паузу в несколько минут без единой вспышки. Но именно в такие паузы небо часто готовит самый яркий болид — тот самый, который вы будете вспоминать потом весь год.

«За Персеидами наблюдают астрономы и любители по всему миру. Собранные данные позволят уточнить историю кометы 109Р/Свифта-Туттля, определить структуру и плотность метеорного потока», — подчеркнула астроном.

Какие еще явления можно увидеть на небе летом и в начале осени 2025 года

В августе нас ждет сразу несколько зрелищных событий. Юпитер и Венера окажутся совсем рядом друг с другом низко над восточным горизонтом, а высоко на юге будет сиять Сатурн. Луна в эти дни часто будет «в компании» с одной из планет, образуя красивые небесные дуэты. Для любителей техники посложнее — телескопа или хотя бы бинокля — в августе будут доступны Уран и Нептун. А во второй половине месяца на утреннем небе появится Меркурий, самая маленькая и самая подвижная из планет.

Сентябрь тоже не останется без ярких астрономических событий. В самом начале месяца на вечернем небе хорошо будет заметен Сатурн — его золотистый диск и кольца можно разглядеть даже в небольшой любительский телескоп. Ближе к середине сентября к нему добавится Юпитер, который будет сиять особенно ярко в созвездии Тельца.

Кроме того, в ночь с 8 на 9 сентября ожидается красивое соединение Луны и Юпитера, а в середине месяца начнется активность метеорного потока Альфа-Ауригиды, пусть и гораздо менее заметного, чем Персеиды.