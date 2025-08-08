8 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

8 августа в календаре — Всемирный день кошек, Международный день альпинизма, День бесконечности и еще несколько интересных дат. В Швеции поднимают флаг в честь именин королевы Сильвии, а в США день посвящен национальной валюте — доллару. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 8 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 8 августа

Всемирный день кошек

Этот праздник — настоящее торжество для всех, кого кошка когда-либо выбрала хозяином. Всемирный день кошек ежегодно отмечают 8 августа с 2002 года по инициативе Международного фонда по защите животных (IFAW). Изначально целью праздника было привлечение внимания к проблемам уличных и брошенных животных, но с тех пор этот день оброс милыми традициями и стал почти народным. Кошки сопровождают человечество уже более 9 тыс. лет. В Древнем Египте их обожествляли, в средневековой Европе — боялись, а сегодня ими восхищаются, снимают на видео, покупают игрушки и вкусный корм.

Интересный факт Согласно данным Всемирного реестра домашних животных, по числу домашних питомцев кошки стабильно обгоняют собак. По разным подсчетам, на планете живет более 400 миллионов домашних кошек. А в Японии, например, День кошки отмечают еще и 22 февраля — из-за созвучия «2-2-2» с мяукающим «ня-ня-ня» на японском.

Международный день альпинизма

8 августа 1786 года впервые был покорен Монблан — высочайшая вершина Альп. С этого исторического подъема, совершенного Жаком Бальма и Мишелем Паккардом, и отсчитывается история Дня альпинизма. Этот праздник — не просто о восхождениях, это дань смелости, выносливости и страсти к неизведанному. Альпинизм давно вышел за рамки спорта: он стал философией, стилем жизни и даже искусством преодоления. Сегодняшние восхождения требуют не только физической подготовки, но и точной науки — метеорологии, инженерии, медицины. Но романтика гор по-прежнему в сердце каждого, кто хоть раз стоял выше облаков.

Международный день бесконечности

8 августа — символическая дата, когда мир вспоминает о бесконечности. Почему именно этот день? Все просто: цифра 8, положенная на бок, превращается в знак бесконечности — ∞. И хотя праздник пока не имеет официального статуса в международных календарях, он обрел популярность в кругах философов, математиков, художников и всех, кто любит играть с концепцией вечного и неисчерпаемого. Впервые идея отмечать День бесконечности появилась в 1987 году благодаря поэту-философу Жан-Пьеру Ади Феньо. Он предложил использовать 8 августа как день размышлений о безграничных возможностях человека, о развитии сознания и свободы мысли.

close Love Solutions/Shutterstock/FOTODOM

Международный день офтальмологии

Международный день офтальмологии — повод напомнить о важности зрения и тех, кто его оберегает. Офтальмология — одна из старейших медицинских дисциплин: еще Гиппократ описывал катаракту и методы ее лечения. Сегодня врачи-офтальмологи работают не только с болезнями глаз, но и с технологическими вызовами XXI века: лечат пользователей гаджетов от синдрома «сухого глаза» и проводят сложнейшие лазерные операции. В этот день принято благодарить специалистов, помогающих миллионам людей по-прежнему видеть мир ясно.

День «Счастье случается»

Этот неофициальный, но трогательный праздник напоминает: счастье — штука упрямая, приходит, когда не ждешь, и зачастую состоит из самых мелких вещей. День «Счастье случается» отмечают по инициативе американской организации Secret Society of Happy People. Ее основатели решили: почему бы не напоминать миру, что радость можно найти в любом дне, если хорошо приглядеться? Праздник призван поощрять людей делиться моментами счастья, быть внимательными к приятным мелочам и не стесняться проявлять позитивные эмоции.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 8 августа в других странах

День доллара — США. 8 августа 1786 года доллар стал национальной валютой США. Название «доллар» восходит к талеру — европейской серебряной монете, которая была в ходу в XVI–XVIII веках. Позже слово перешло в английский как «dollar» и прижилось у американцев. Символ доллара — $ — появился несколько позже, и по одной из версий, он произошел от букв аббревиатуры «U.S.», наложенных друг на друга.

close Shutterstock

День прекращения огня — Ирак. Памятная дата, посвященная окончанию затяжной и кровопролитной Ирано-иракской войны. Этот конфликт, начавшийся в 1980 году, продолжался 8 лет, военные действия унесли жизни около миллиона человек и оставили тяжелое наследие для обеих стран. Прекращение огня стало возможным благодаря активной посреднической роли ООН. Решающим шагом стало принятие Совбезом ООН резолюции №598, которую обе стороны согласились соблюдать. 8 августа 1988 года боевые действия были официально остановлены.

День мира в Аугсбурге — Германия. Дата отсылает к окончанию Тридцатилетней войны в 1650 году и подписанию Вестфальского мира, который закрепил религиозную свободу между католиками и протестантами. Интересно, что этот праздник официально отмечается только в городе Аугсбурге, и этот день — выходной только для его жителей.

День поднятия флага в честь именин королевы Сильвии — Швеция. Эта традиция — часть шведского календаря флаговых дней, когда вывешивание флага обязательно на правительственных и административных зданиях. Хотя день не является официальным праздником, он символизирует уважение к монархии и особую культурную связь нации с королевской семьей.

close Королева Швеции Сильвия Mikael Fritzon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Религиозные праздники 8 августа

День памяти священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских

8 августа в православной традиции чтут память святых Ермолая, Ермиппа и Ермократа — священников, служивших в III веке в городе Никомидия (ныне территория Турции). Эти христиане были духовными наставниками великомученика Пантелеимона и пострадали за веру во времена гонений при императоре Максимиане. По преданию, Ермолай крестил Пантелеимона и стал его духовным отцом. За это римские власти схватили его вместе с соратниками Ермиппом и Ермократом. Все трое отказались отречься от Христа и были обезглавлены. Их подвиг почитается как символ мужества и духовной верности.

День памяти преподобного Моисея Угрина Печерского

В этот день вспоминают и Моисея Угрина — святого подвижника, инока Киево-Печерского монастыря, жившего в XI веке. Согласно житию, он был родом из Венгрии и в молодости попал в плен к половцам, где провел несколько лет в неволе. После освобождения он принял монашество в Киеве, посвятив жизнь аскезе, молитве и помощи ближним. Моисей стал символом чистоты и верности обетам, особенно почитается как покровитель целомудрия и помощник в борьбе с плотскими искушениями.

8 августа Русская православная церковь также чтит: • память преподобномученицы Параскевы Римской;

• память священномученика Сергия Стрельникова, пресвитера (1937).

Народные праздники и приметы 8 августа

Ермолаев день

На Руси 8 августа называли Ермолаевым днем — в честь святого Ермолая, чью память церковь чтит в этот день. В народной традиции он считался покровителем домашнего уюта и защитником от бед. Считалось, что в Ермолаев день хорошо заниматься домашними делами. Бытовало поверье: «Кто на Ермолая в доме порядок наведет — беду за порогом оставит». Также в этот день старались избегать ссор и ругани — верили, что все плохое от них удваивается и может вернуться назад болезнями или неудачами.

Приметы

Если 8 августа стоит сухая погода — осень будет затяжной и теплой.

Много паутины на траве — к ясной и сухой погоде.

Петух кукарекает вечером — к хорошей погоде завтра.

Если на Ермолая ветер северный — зима будет ранней.

Утром роса — день будет жарким.

Какие исторические события произошли 8 августа

1588 год — английский флот разгромил остатки испанской Непобедимой армады, ранее потрепанной штормами у побережья Британии.

1786 год — француз Жак Бальма и врач Мишель Паккард стали первыми, кто покорил Монблан — высочайшую вершину Альп.

1835 год — в Российской империи принят новый университетский устав, подготовленный министром просвещения Сергеем Уваровым.

1899 год — американец Альберт Маршалл запатентовал холодильник, положив начало эпохе бытовой сохранности продуктов.

1918 год — англо-французские войска начали Амьенскую операцию, которую германский генерал Людендорф позже назвал «черным днем Германии».

1929 год — дирижабль «Граф Цеппелин» отправился в кругосветный перелет, став одним из символов авиационной романтики межвоенного периода.

1932 год — в СССР официально разрешен труд женщин на шахтах, что стало частью индустриализации и борьбы с кадровым дефицитом.

1941 год — советские самолеты Ил-4 впервые бомбили Берлин, совершив налет с территории Эстонии.

1945 год — Советский Союз объявил войну Японии, начав военную операцию в Маньчжурии — ключевое событие конца Второй мировой войны.

1963 год — в Англии совершено «ограбление века»: банда в 15 человек захватила почтовый поезд и похитила 2,6 млн фунтов стерлингов.

1967 год — в Бангкоке создана Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), объединяющая сегодня 10 стран региона.

1969 год — футбольный клуб «Карпаты» из Львова стал первым в истории обладателем Кубка СССР, выступая при этом не в высшей, а в первой лиге.

1990 год — Ирак аннексировал Кувейт, спровоцировав международный конфликт и начало войны в Персидском заливе.

2000 год — в переходе на Пушкинской площади в Москве произошел теракт: взорвалась самодельная бомба, погибло 13 человек.

2008 год — в Пекине состоялось торжественное открытие XXIX летних Олимпийских игр, ставших самыми дорогостоящими на тот момент.

Дни рождения и юбилеи 8 августа

В 1799 году родился Натаниэль Палмер — американский мореплаватель, один из первооткрывателей Антарктиды.

В 1824 году родилась Мария Александровна — российская императрица, супруга Александра II и мать Александра III.

В 1849 году родилась Вера Засулич — русская революционерка, писательница и участница террористического движения народников.

В 1861 году родился Уильям Бэтсон — английский биолог, один из основателей науки генетики.

В 1882 году родился Владислав Старевич — российский и французский режиссер, пионер кукольной анимации.

В 1902 году родился Поль Дирак — английский физик, один из основателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии.

В 1927 году родился Святослав Федоров — знаменитый российский глазной микрохирург, академик РАМН.

Кто отмечает день рождения

88 лет исполняется Дастину Хоффману — американскому актеру, обладателю двух премий «Оскар».

77 лет исполняется Светлане Савицкой — советскому космонавту, первой женщине, вышедшей в открытый космос.

74 года исполняется Станиславу Садальскому — советскому и российскому актеру, теле- и радиоведущему.

64 года исполняется Эджу — гитаристу и клавишнику ирландской рок-группы U2.

61 год исполняется Никите Высоцкому — российскому актеру, режиссеру и сыну Владимира Высоцкого.